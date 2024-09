La Cumbre Mundial de Economía Verde 2024 destaca el papel fundamental de las finanzas verdes

Dubai Electricity and Water Authority

Esto afecta a la mejora de la resiliencia climática y el avance del desarrollo sostenible

Dubai, 26 de septiembre de 2024.- En medio de los crecientes desafíos climáticos a los que se enfrenta el mundo, el papel de la financiación climática como respaldo de la resiliencia en diferentes regiones se ha vuelto cada vez más vital, especialmente para los países más vulnerables. Una financiación adecuada es esencial para apoyar las iniciativas de mitigación y adaptación, empoderando a estos países para gestionar los efectos del cambio climático a medida que avanzan en el desarrollo sostenible. Según el informe Global Landscape of Climate Finance 2023 (Panorama Global de Financiación Climática 2023) de la Iniciativa de Política Climática, las inversiones globales en proyectos climáticos aumentaron a USD 1,3 billones entre 2021 y 2022. Sin embargo, para alcanzar el objetivo de 1,5 °C establecido por el Acuerdo de París, estas inversiones deben quintuplicarse.



Como líder en la acción climática global, los EAU han asumido un papel destacado en la conducción de los esfuerzos para movilizar la financiación climática a través de una serie de iniciativas globales que promueven la agenda climática global y fortalecen la cooperación internacional en materia de sostenibilidad ambiental y apoyo hacia la transición verde.



La 10ª edición de la Cumbre Mundial de Economía Verde (WGES, por sus siglas en inglés), organizada por el Consejo Supremo de Energía de Dubái, la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (DEWA, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de Economía Verde (WGEO, por sus siglas en inglés), pone especial énfasis en la financiación climática como tema central. La financiación climática será un tema principal de discusión entre los líderes mundiales, expertos y especialistas en finanzas verdes, pues ha sido reconocido como un impulsor clave para mejorar la resiliencia climática. El WGES se celebrará del 2 al 3 de octubre de 2024 en el Dubai World Trade Center. La inscripción está abierta en www.WGES.ae.



"La Cumbre Mundial de Economía Verde se ha establecido como una piedra angular del movimiento climático mundial y una plataforma principal para las discusiones sobre diversos temas de transición verde. La décima edición de la cumbre se basa en los resultados de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), organizada por los Emiratos Árabes Unidos el año pasado en Expo City Dubai. Uno de los logros significativos de la COP28 fue el histórico Consenso de los Emiratos Árabes Unidos, que estableció un nuevo rumbo para la acción climática internacional a través de un plan ambicioso e integral. Entre las principales decisiones se encuentra el lanzamiento del Marco de los EAU para la Resiliencia Climática Global, destinado a reforzar los esfuerzos de adaptación global para abordar los efectos del cambio climático mediante el apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible resilientes al clima. Este año, la cumbre enfatiza la financiación climática como una herramienta vital para construir un futuro verde, resiliente y equitativo. Al movilizar los fondos y las inversiones necesarias, nuestro objetivo es cerrar la brecha entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, apoyar a las comunidades más afectadas y alinearnos con los esfuerzos locales y globales para utilizar mecanismos financieros para combatir los impactos del cambio climático", dijo HE Saeed Mohammed Al Tayer, Vicepresidente del Consejo Supremo de Energía de Dubai, Director General y Ejecutivo de DEWA y Presidente de WGEO.



