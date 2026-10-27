La Cumbre Mundial de Jóvenes Científicos 2026 se inaugura en Wenzhou, Zhejiang

(Información remitida por la empresa firmante)

WENZHOU, China, 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Un informe de noticias de China Daily:

El 24 de octubre, la Cumbre Mundial de Jóvenes Científicos 2026 se inauguró en Wenzhou, Zhejiang. El evento está organizado por la Asociación China para la Ciencia y la Tecnología (CAST), el Gobierno Popular de la provincia de Zhejiang y la Asociación Mundial de Jóvenes Científicos. Cerca de 800 representantes —entre ellos científicos, educadores y emprendedores de más de 60 países y regiones— asisten a la cumbre.

Bajo el lema Reunir talentos de todo el mundo para crear un futuro mejor, la agenda anual de la cumbre se titula Acción juvenil global en la era de la IA: construyendo un futuro sostenible. Su objetivo es aprovechar las perspectivas de los jóvenes de todo el mundo, profundizar en la cooperación científica y tecnológica internacional, y abordar conjuntamente cuestiones relacionadas con los jóvenes, la ciencia, el mundo y el futuro.

Impartieron conferencias magistrales sobre, respectivamente, la reforma educativa en la era de la IA, la IA y los chips procesadores, la participación de mujeres científicas jóvenes en la ciencia, y la computación cuántica. En ellas, exploraron nuevas oportunidades para la investigación científica, la formación de talento y la cooperación internacional en la era de la IA.

La cumbre de este año puso un mayor énfasis en las necesidades de desarrollo de los jóvenes científicos; de hecho, los talentos menores de 45 años representaron el 88 por ciento de los participantes. El evento tuvo como objetivos consolidar un conjunto de revistas científicas internacionales, reunir a jóvenes talentos del ámbito científico, impulsar diversos proyectos de colaboración internacional y promover la aplicación y comercialización de los logros científicos y tecnológicos. Durante la cumbre, se presentó el Informe sobre la distribución y movilidad de los jóvenes científicos en el campo de la inteligencia incorporada, y se pusieron en marcha tanto el Programa de Revistas Asociadas de la Cumbre Mundial de Jóvenes Científicos como el Programa de Apoyo al Crecimiento, la Innovación y el Emprendimiento para Jóvenes Científicos (con miras a 2026). Asimismo, se publicó la lista Jóvenes Científicos Pioneros 2035 y se anunció el Premio para Jóvenes Científicos en el ámbito del Desarrollo Sostenible (edición 2026). Dichos galardones fueron otorgados a cuatro científicos, tanto chinos como extranjeros.

Además, la conferencia se centró en ámbitos como la manufactura del futuro, la información cuántica, la inteligencia encarnada, la interfaz cerebro-computadora, las ciencias ambientales, los recursos de las profundidades marinas, así como la vida y la salud, y contó con 12 foros paralelos. Asimismo, incluyó la exposición e intercambio de tecnologías futuras y productos conceptuales Gravitation π, eventos temáticos locales y visitas de estudio centradas en la ciencia, la tecnología y las humanidades, consolidando así una plataforma interdisciplinaria, interregional e intersectorial para el intercambio y la cooperación científica y tecnológica entre los jóvenes.

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