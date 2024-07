La Cumbre SuperBridge 2024 congregará a la "próxima generación" de líderes de la innovación económica

(Información remitida por la empresa firmante)

Dubai, Emiratos Árabes, 2 de julio

El lema de la cumbre de este año, "Innovate for Next Gen" (Innovar para la próxima generación), explorará diversos elementos que configuran el futuro de la economía mundial

El Dubai World Trade Centre (DWTC) y el Consejo SuperBridge han anunciado que la esperada segunda edición de la Cumbre SuperBridge 2024 (https://SuperBridgeDubai.com) se celebrará los días 15 y 16 de octubre de 2024, en el One&Only One Za'abeel, Dubái. El encuentro, de dos días de duración, coincidirá con GITEX Global y reunirá en un mismo lugar a los futuros líderes de la economía mundial.



La cumbre de este año se titula "Innovar para la próxima generación", y en ella se explorarán diversos elementos que configuran el futuro de la economía mundial, a través de cinco temas clave: "Motor económico", "Tecnología y transformación industrial", "Liderazgo y equidad humana", "Vida y bienestar" y "Riqueza e inversión". El término "innovar" encarna un enfoque proactivo para buscar soluciones a los desafíos más urgentes del mundo, mientras que "próxima generación" pone de relieve las facetas multidimensionales de las fuerzas económicas mundiales, la tecnología, el liderazgo, el bienestar y la inversión.



Tras el éxito de la edición del año pasado, en la que participaron 58 ponentes de renombre (entre ellos siete ministros de EAU, Egipto, Pakistán, Marruecos, Benín y Líbano), varios ponentes clave han expresado su interés en volver. La cumbre inaugural acogió a más de 400 presidentes y directores generales, y a más de 2000 asistentes de alto nivel, que en conjunto supervisan una base de capital de USD 3,5 billones en 140 instituciones financieras con un patrimonio empresarial combinado de USD 900 000 millones. La cumbre también contó con la participación de representantes del Ministerio de Economía de los EAU y de conglomerados líderes como Trip.com, Asset Management One (Japón) y Beijing Academy of AI, entre otros.



Su excelencia Helal Saeed Almarri, director general del Departamento de Economía y Turismo de Dubái y del DWTC, declaró: "Acoger la Cumbre SuperBridge 2024 subraya nuestro papel estratégico como nexo mundial para la innovación y las inversiones transregionales. Nuestra avanzada infraestructura financiera, nuestro compromiso con las tecnologías vanguardistas y nuestro liderazgo visionario encajan a la perfección con el objetivo de la cumbre de formar a la próxima generación de líderes. La dedicación de Dubái a la diversificación económica, su alto nivel de vida y su próspero entorno empresarial la convierten en el destino perfecto para inspirar y conectar a los innovadores de todo el globo".



Vanessa Xu, presidenta ejecutiva y directora de sistemas de información de VS Partners y cofundadora del Consejo SuperBridge, añadió: "Estamos encantados de anunciar que acogeremos la segunda edición de la Cumbre SuperBridge, que representa una iniciativa visionaria y audaz, materializada gracias a nuestra colaboración con DWTC. El éxito clamoroso de la edición del año pasado es testimonio de la pujanza económica del este y el sur del mundo. La cumbre sirve de centro de asociaciones interdisciplinares e internacionales, y pone de relieve los talentos emergentes preparados para abordar directamente los retos mundiales".



La Cumbre SuperBridge es conocida por su importante repercusión económica. Por ejemplo, Trip.com, patrocinador fundador de la cumbre del año pasado, inauguró su oficina de Dubái tras el evento, lo que le permitió emprender importantes iniciativas de expansión de los viajes. Además, en la cumbre se presentó un prototipo y una demostración en directo de una plataforma de tokenización que lleva el nombre de Project Diamond de Coinbase Asset Management. Una plataforma que despertó un gran interés, y que ya está en funcionamiento.



Distribuido por APO Group en nombre de la Cumbre SuperBridge Dubái.



