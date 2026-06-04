La Cumbre de Veeva presenta Falcon y el camino hacia la biofarmacia con agentes

(Información remitida por la empresa firmante)

Más de 2.000 personas se reunieron para conocer el futuro de la IA en la industria.

AOP Health, Boehringer Ingelheim, GSK, Haleon, MSD, Novo Nordisk, Roche, Sanofi y Sobi, entre otros líderes, compartieron estrategias para optimizar y conectar sus operaciones.

BARCELONA, España, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En la reciente Veeva R&D and Quality Summit Europe, celebrada del 28 al 29 de mayo en Copenhague, Dinamarca, Veeva Systems (NYSE: VEEV) presentó su próxima plataforma de trabajo automatizado Veeva Falcon de agentes y las nuevas innovaciones de Vault AI. Líderes de todo el sector, entre ellos AOP Health, Boehringer Ingelheim, GSK, MSD, Novo Nordisk, Roche y Sanofi, compartieron sus éxitos y cómo están simplificando y estandarizando las operaciones y estableciendo un camino escalable para la IA.

Veeva presentó los agentes Vault AI, disponibles desde hoy, y anunció el lanzamiento previsto de Vault AI en todas las aplicaciones de Vault en agosto de 2026. La compañía también presentó Veeva Falcon, una herramienta de asistencia técnica para reducir costes, aumentar la velocidad y garantizar el cumplimiento normativo en el desarrollo de fármacos. Falcon, que estará disponible para los primeros usuarios a finales de 2026, se centrará inicialmente en la recepción de documentos del archivo maestro de ensayos clínicos y el control de calidad, la correspondencia con las autoridades sanitarias en materia regulatoria y la clasificación y recepción de casos de seguridad.

El evento reunió a más de 2.000 líderes clínicos, regulatorios, de seguridad y de calidad en más de 100 sesiones. Entre las ideas compartidas se incluyó:

Acelerar el desarrollo y la fabricación con sistemas clínicos, regulatorios y de calidad conectados

AOP Health acelera el desarrollo y la entrega con I+D, calidad, comercialización y datos conectados en Veeva Industry Cloud.

Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, optimiza los datos para crear una base para la IA y la automatización en materia regulatoria.

Fomentar la colaboración clínica y entre centros mediante datos unificados

Operaciones clínicas integrales de Boehringer Ingelheim para conectar con centros y pacientes

GSK estandariza la interacción con los centros para una activación más rápida y un mejor rendimiento

Boehringer Ingelheim y Roche optimizan los pagos a los centros y fortalecen la colaboración entre ellos

Novo Nordisk, Sobi y Syneos Health Consulting obtienen la plena propiedad de los datos y una mayor eficiencia clínica al conectar EDC a la base de datos clínica

Modernización de la calidad, la seguridad y el cumplimiento normativo para una mayor productividad

Haleon y Sanofi se preparan para la IA de agentes aplicada a la calidad, priorizando la mejora de la eficiencia.

Novo Nordisk simplifica la farmacovigilancia para optimizar la eficiencia y la gestión global de datos.

UCB moderniza la validación de sistemas para respaldar la preparación para las Buenas Prácticas de Fabricación (GxP) y el cumplimiento continuo.

"Las ideas compartidas y las conexiones establecidas en Veeva Summit tendrán un impacto mucho mayor que el evento, impulsando a la industria hacia un futuro basado en la inteligencia artificial", afirmó Rik van Mol, vicepresidente sénior de Veeva Development Cloud. "Vault AI y Veeva Falcon representan un paso significativo para la integración de la IA en las ciencias de la vida, logrando así mayor velocidad y eficiencia".

Descubra más sobre Veeva Falcon, Vault AI y otras innovaciones clave de Vault a través de las grabaciones de las sesiones en Veeva Connect.

Acerca de Veeva SystemsVeeva ofrece la plataforma en la nube para el sector de las ciencias de la vida, con software, IA, datos y consultoría. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, desde las mayores compañías farmacéuticas del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como corporación de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluidos clientes, empleados, accionistas y los sectores a los que presta servicio. Para más información, visite veeva.com/eu.

Declaraciones prospectivas de VeevaEste comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que pueden afectar negativamente nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres divulgados en nuestro informe presentado en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de enero de 2026, que puede encontrar aquí (un resumen de los riesgos que pueden afectar nuestro negocio se encuentra en las páginas 13 y 14), y en nuestros informes posteriores presentados ante la SEC, a los que puede acceder en sec.gov.

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