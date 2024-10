Se cumple una década de preservación del patrimonio con la iniciativa 'Salvemos nuestras tumbas'

(Información remitida por la empresa firmante)

Desde 2014 se ha logrado digitalizar casi 7 millones de sepulturas gracias a la participación de voluntarios de todo el mundo en la App Geneagraves

Madrid, 30 de octubre de 2024.- Geneanet, el primer portal de genealogía basado en Europa y creado en 1996 por entusiastas de la historia familiar, ha logrado documentar de manera digital más de 6 millones de tumbas en forma de fotografías. Esta iniciativa colaborativa, que celebra su décimo aniversario y que nació bajo el nombre 'Salvemos nuestras tumbas', permite preservar la memoria de los antepasados, indexando todas estas imágenes en Geneanet para garantizar su perdurabilidad.



Lo que el tiempo no debería permitir olvidar

En el marco del Día de Todos los Santos, es inevitable pensar en todos aquellos familiares que precedieron y de los cuales apenas queda información. Cuando el tiempo borra los nombres grabados en piedra, es la memoria la que comienza a desvanecerse y por eso, el proyecto 'Salvemos nuestras tumbas' no solo rescata lápidas olvidadas, sino también las historias que podrían perderse para siempre, ya que cerca de 200.000 tumbas son destruidas anualmente.



Por este motivo y para permitir a los descendientes encontrar las tumbas de sus familiares, Geneanet lanzó en 2014 un llamamiento a todos los genealogistas. Se les propuso fotografiar las sepulturas y las inscripciones que estas contenían, respetando la tranquilidad del lugar y el estado de las lápidas.



El proyecto cuenta con una app denominada Geneagraves, disponible para iOS y Android. Fácil de usar, la aplicación permite inmortalizar las tumbas y sincronizarlas con una cuenta Geneanet. Tras su publicación, las fotografías son indexadas por voluntarios para que todo el mundo pueda encontrar las tumbas de sus antepasados en el buscador de manera gratuita.



"Durante la pandemia comencé a adentrarme en el mundo de la genealogía familiar y descubrí Geneanet, un espacio colaborativo en el que de manera altruista la gente indexaba datos de tumbas que descubría. Esto me animó y durante los diferentes viajes que realicé para buscar en los cementerios donde tenía antepasados yo también quise colaborar. Pensaba que no quedaba nada de mis antepasados y, sin embargo, logré encontrar la tumba de mi tatarabuela en mi pueblo, a media hora de Teruel", comenta una de las usuarias.



La plataforma cuenta con la participación de más de 32.000 adeptos a la genealogía procedentes de más de 100 países diferentes, entre los que se encuentran Bélgica, Alemania, Eslovenia, Suiza, Canadá, Países Bajos, Italia, Austria, Finlandia y Australia. Concretamente en España se han logrado documentar cerca de 2.000 cementerios y tumbas como la de Francisco Goya en Madrid, Severo Ochoa en Luarca o Juan Prim y Prats, en Reus.



Gracias a los más de 5 millones de miembros que comparten e intercambian una gran cantidad de información genealógica, la plataforma no solo realiza diferentes proyectos como el ya mencionado, sino que también ofrece la posibilidad de crear y albergar los árboles genealógicos de miles de personas de manera gratuita y colaborativa, así como archivos digitalizados (registro civil, archivos notariales, militares, judiciales, etc.), fotos familiares, placas de calles y de sepulturas.



'Salvemos nuestras tumbas' permite darles una segunda vida a las lápidas menos cuidadas y lograr que ningún antepasado sea olvidado, ya que las personas solo mueren cuando desaparecen de la memoria y de los corazones.



Sobre Geneanet

Geneanet es el primer portal de genealogía basado en Europa. Es un sitio web colaborativo, contributivo y freemium creado en 1996 por entusiastas de la historia familiar. Reúne a una comunidad de más de 5 millones de miembros y alberga más de 2 millones de árboles genealógicos de cientos de miles de personas, así como numerosas fotos antiguas: archivos digitalizados (registro civil, archivos notariales, judiciales, militares, etc.), fotos familiares, de monumentos, placas de calles y tumbas. Más de 9.000 millones de personas están referenciadas en el sitio.







