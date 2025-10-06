Cunard; La esencia de la Navidad y el Año Nuevo en alta mar - Mundomar Cruceros

Madrid, 06 de octubre de 2025.- Las fiestas navideñas tienen un encanto especial en Europa, donde los mercadillos iluminan las plazas, el aroma de las castañas inunda las calles y las tradiciones cobran vida en cada ciudad. Cunard, la naviera de tradición y excelencia invita a vivir esta época mágica desde una perspectiva única: un crucero elegante y festivo, que combina el encanto de los destinos europeos con la comodidad de viajar a bordo de sus barcos icónicos el nuevo Queen Anne y el Queen Victoria.

Con tarifas desde solo 777 € por persona, tasas y propinas incluidas, esta es una oportunidad irrepetible para disfrutar de unas vacaciones diferentes, rodeado de ambiente navideño, gastronomía exquisita y un servicio impecable.

Mercadillos Navideños: la tradición europea desde el mar

El 14 de diciembre de 2025, el Queen Anne zarpará desde Southampton (Londres) para recorrer algunos de los mercadillos más emblemáticos de Europa. Se ofrecen dos itinerarios diseñados para adaptarse a cada viajero: 8 días: desde 914 € por persona o 6 días: desde 777 € por persona.

Ambos itinerarios incluyen escalas en destinos llenos de encanto navideño como Brujas, Rotterdam o Hamburgo, donde las luces, las artesanías y los sabores típicos de la temporada convierten cada visita en una experiencia inolvidable.

Cunard transforma este viaje en algo más que un recorrido: es la posibilidad de sumergirse en el espíritu navideño mientras se disfruta de la elegancia y sofisticación de uno de los barcos más modernos del mundo, el Queen Anne.

Fin de Año en el mar: un comienzo inolvidable

Para quienes deseen recibir el Año Nuevo de una manera diferente, el Queen Victoria ofrece un crucero de 8 días con salida el 28 de diciembre de 2025 desde Southampton. Este viaje recorre ciudades llenas de historia y encanto como Brujas, Ámsterdam y Cherbourg.

Desde 1.280 € por persona, tasas y propinas incluidas, e incluyen una atmósfera festiva única a bordo: menús especiales de Nochevieja, espectáculos, música en vivo y la sofisticación que caracteriza a Cunard. Una manera exclusiva de despedir el año y dar la bienvenida al 2026 entre sofisticación, tradición y celebración.

Por qué elegir Cunard en Navidad

Viajar con Cunard en Navidad es adentrarse en un ambiente donde lujo, tradición y espíritu festivo se unen en perfecta armonía. Sus cruceros ofrecen un entorno elegante y navideño en cada detalle, con un servicio impecable que acompaña una atmósfera mágica durante toda la travesía.

Los itinerarios permiten descubrir mercadillos europeos que parecen sacados de un cuento de invierno, mientras que la gastronomía a bordo sorprende con menús especiales que combinan platos clásicos de la temporada con creaciones internacionales de alta cocina. Todo ello se completa con espacios de relax, spas y opciones de entretenimiento diseñadas para lograr el equilibrio perfecto entre celebración, cultura y bienestar.

Ya a la venta los cruceros de Navidad y Año Nuevo con Cunard para vivir unas fiestas diferentes. Diseñados para disfrutar de mercadillos europeos iluminados, menús festivos exclusivos y la elegancia única de viajar en alta mar.

Emisor: Mundomar Cruceros

Contacto: Mundomar Cruceros

Número de contacto: 912901845