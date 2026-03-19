CUNEF Universidad inaugura su Campus Almansa, un referente en tecnología, sostenibilidad y accesibilidad

Nuevo Campus de Almansa de CUNEF Universidad - CUNEF Universidad

(Información remitida por la empresa firmante)

CUNEF Universidad ha celebrado el acto institucional de inauguración de su nuevo Campus Almansa, un entorno de 17.841 m diseñado por Kevin Roche, para MERLIN Properties. Un espacio que consta de 4 edificios con aulas que combinan altos estándares en tecnología y sostenibilidad, y situado en el corazón del distrito universitario de Madrid. El evento ha tenido como eje central un diálogo sobre "La educación y el talento en la sociedad de la inteligencia artificial"

Madrid, 19 de marzo de 2026.-

La jornada ha comenzado con unas palabras de bienvenida de la rectora de CUNEF Universidad, Dª. Ana I. Fernández, quien ha destacado el objetivo de CUNEF Universidad de desarrollar un modelo educativo riguroso, innovador y de excelencia, con una alta empleabilidad y que permita consolidar una universidad con altos estándares de investigación. Tras su intervención, se ha celebrado un coloquio con dos ponentes de reconocido prestigio para conversar sobre cómo la IA va a cambiar la educación y la definición del talento. En el debate han participado D. Javier Gomá, filósofo, director de la Cátedra de Ejemplaridad de CUNEF Universidad y de la Fundación Juan March y D. Tano Santos, director del Heilbrunn Center for Graham & Dodd Investing en la Columbia Business School, donde desarrolla su actividad docente e investigadora como Catedrático Robert Heilbrunn de Asset Management and Finance.



El diálogo ha profundizado en las transformaciones que la IA está generando en la educación, la formación del talento y en las capacidades que se exigirán a los futuros profesionales. Por su parte, Javier Gomá ha afirmado que "la inteligencia artificial no está llamada a reemplazar lo humano, está llamada a preservarlo. Va a reemplazar en tareas secundarias, no a la creatividad o a la cultura". Mientras que Tano Santos ha destacado que "la inteligencia artificial va a hacer la educación mucho más exigente, los estudiantes van a demandar a los profesores que les enseñen conceptos que son más complejos y donde el valor añadido es mucho más alto".



La elección de este debate para un día tan señalado responde a los temas que marcan la agenda del sector y a los que CUNEF Universidad es sensible, demostrándolo en la capacidad para incluir en su oferta académica titulaciones que responden a las demandas del mercado laboral. La universidad cuenta con grados como Ingeniería Informática, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial o Ingeniería Matemática, así como dobles grados innovadores como ADE y Ciencia de Datos y ADE e Ingeniería Informática. En total, la institución imparte 14 grados y 9 posgrados, combinando sus áreas tradicionales con las titulaciones en el campo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).



Esta visión es la que ha destacado la rectora Ana I. Fernández, al afirmar que "la inauguración de este campus no es solo un crecimiento en infraestructuras, es la prueba de nuestro compromiso por anticiparnos a las necesidades del futuro y por formar a los profesionales que liderarán el mañana, combinando el rigor analítico con una profunda comprensión del entorno tecnológico y humanístico".



Esta apuesta ya está dando sus frutos: la universidad ha crecido hasta alcanzar en el curso 2025-2026 los 4.900 estudiantes y un claustro de 295 profesores. La investigación es otro pilar, con una inversión del 27% de la facturación en 2025. La materialización física de esta expansión se refleja en sus dos sedes: el Campus de Pirineos, que acoge la Escuela Politécnica Superior, y el nuevo Campus de Almansa. La inauguración representa, por tanto, la consolidación de un modelo educativo de excelencia.







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