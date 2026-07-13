Curaleaf es la primera empresa en obtener el registro para preparados estandarizados de cannabis en España (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Este hito supone un refuerzo de cara al liderazgo de Curaleaf en la introducción de productos de cannabis de calidad farmacéutica en mercados internacionales emergentes

STAMFORD, Conn., 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Curaleaf Holdings, Inc. (TSX: CURA) (OTCQX: CURLF) ("Curaleaf" o la "compañía"), proveedor internacional líder de productos de cannabis para el consumidor, ha dado a conocer hoy que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ("AEMPS") ha aprobado formalmente el registro de dos preparados estandarizados de cannabis (uno con predominio de THC y otro con predominio de CBD) desarrollados por medio de la filial española de fabricación de Curaleaf. Estos registros sirven para allanar el camino normativo de cara al suministro de preparados a farmacias hospitalarias, donde podrán utilizarse en la elaboración de fórmulas magistrales con receta médica. Según la numeración oficial de registro (CAN-1 y CAN-2), Curaleaf es la primera empresa en registrar preparados estandarizados de cannabis en España bajo el nuevo marco normativo del país, el Real Decreto 903/2025.

El Real Decreto 903/2025, que recibió su aprobación por medio del Consejo de Ministros de España el 7 de octubre de 2025, establece el marco normativo español para el uso medicinal de preparados estandarizados de cannabis, definiendo los requisitos para su producción, estándares de calidad y registro ante la AEMPS. Proporciona, por primera vez, una vía nacional clara cuyo objetivo es conseguir que los pacientes accedan a los preparados estandarizados de cannabis a través del sistema sanitario. Los registros de Curaleaf bajo este nuevo marco representan uno de los primeros pasos para hacer realidad dicha vía.

Estos registros están basados en la larga trayectoria de Curaleaf en España, donde la compañía cuenta con una planta de fabricación y un laboratorio de I+D con certificación EU-GMP que está situada en Alicante. En mayo del año 2020, el laboratorio EU-GMP de Curaleaf, Medalchemy SL, consiguió la primera licencia otorgada por la AEMPS para procesar derivados de cannabis medicinal para su distribución comercial, lo que supone un hito inicial que sentó las bases para el logro actual conseguido.

"España, un país con casi 50 millones de habitantes, siempre ha sido fundamental de cara a la visión de Curaleaf en Europa, y este registro supone un hito para todos nosotros", comentó Boris Jordan, consejero delegado y presidente de Curaleaf. "Hemos sido la primera empresa en obtener la licencia aquí en 2020, y creemos ser la primera que se ha registrado bajo este nuevo marco normativo. Este logro es un reflejo de cara a la solidez de nuestro equipo, nuestra inversión constante en ciencia y nuestra convicción de que los pacientes merecen disponer de un acceso a los medicamentos de cannabis estandarizados y de alta calidad".

Está previsto que los preparados estandarizados estén disponibles próximamente para los pacientes a través de las farmacias hospitalarias, de acuerdo con los requisitos del nuevo marco normativo. Curaleaf va a seguir colaborando con los profesionales sanitarios y socios con el fin de facilitar el acceso al mismo tiempo que se vaya configurando el sistema regulado español.

Acerca de Curaleaf Holdings Curaleaf Holdings, Inc. (TSX: CURA) (OTCQX: CURLF) ("Curaleaf") es un proveedor internacional líder de productos de consumo de cannabis que tiene como objetivo poder mejorar vidas cultivando, compartiendo y celebrando el poder de la planta. Como empresa de cannabis de alto crecimiento, que ha sido reconocida por su calidad, experiencia y fiabilidad, la compañía y sus marcas, incluyendo Curaleaf, Select, Grassroots, Find, Dark Heart y Anthem, proporcionan un servicio, una selección de productos y una accesibilidad líderes en la industria en los mercados de uso medicinal y recreativo. Curaleaf International cuenta con una sólida presencia en todas las etapas de la cadena de suministro. Su red de distribución única en Europa, Canadá y Australasia combina ciencia e investigación pioneras con cultivo, extracción y producción de vanguardia. Curaleaf cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto con el símbolo CURA y en el mercado OTCQX con el símbolo CURLF. Si desea disponer de más información, visite la página web https://ir.curaleaf.com.

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones e información prospectivas en el sentido de las leyes de valores aplicables. Estas declaraciones se refieren a eventos o resultados futuros. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos pueden ser declaraciones o información prospectivas. En general, las declaraciones e información prospectivas pueden identificarse mediante el uso de terminología prospectiva como "planes", "espera" o "propuesto", "se espera", "tiene la intención", "anticipa" o "cree", o variaciones de dichas palabras y frases, o mediante el uso de palabras o frases que indican que ciertas acciones, eventos o resultados pueden, podrían, deberían o podrían ocurrir o lograrse. Más concretamente, y sin limitación, este comunicado de prensa contiene declaraciones e información prospectivas relativas a la disponibilidad prevista de los preparados estandarizados de cannabis de la compañía para los pacientes a través de las farmacias hospitalarias en España, el calendario de dicha disponibilidad, la implementación y puesta en marcha previstas del marco normativo español para el uso medicinal de los preparados estandarizados de cannabis en virtud del Real Decreto 903/2025, y la capacidad de la compañía para facilitar el acceso de los pacientes a medida que dicho marco se vaya configurando. La disponibilidad de estos preparados está sujeta a los requisitos del nuevo marco normativo, a la discreción de las autoridades sanitarias españolas y al ritmo de implementación del sistema regulado, pudiendo sufrir retrasos o no materializarse según lo previsto. No se puede garantizar que ninguno de estos posibles efectos se materialice en el plazo previsto o que se materialice en absoluto, ya que la implementación depende de la actuación normativa y de otros factores ajenos al control de la compañía. Dichas declaraciones e información prospectivas reflejan las creencias actuales de la dirección y se basan en las suposiciones y la información actualmente disponible para la compañía con respecto al asunto descrito en este comunicado de prensa. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres, que se basan en las expectativas actuales a la fecha de este comunicado y están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Información adicional sobre estos supuestos e incertidumbres se encuentra en la sección "Factores de riesgo e incertidumbres" del último formulario de información anual de la compañía, presentado el 26 de febrero de 2026, disponible en el perfil de la compañía en SEDAR+ (www.sedarplus.ca), y en otros documentos que la compañía ha presentado y pueda presentar en el futuro ante las autoridades de valores correspondientes. Las declaraciones prospectivas contenidas en este documento se realizan únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar dichas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, salvo que lo exija la ley. Advertimos a los inversores que no depositen una confianza excesiva en las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa. La Bolsa de Valores de Toronto no ha revisado, aprobado ni desaprobado el contenido de este comunicado de prensa.

Contacto para inversores:Curaleaf Holdings, Inc.Camilo Lyon, responsable de inversionesIR@curaleaf.com

Contacto para medios:MATTIO CommunicationsMattioCuraleaf@Mattio.com

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