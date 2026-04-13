Curso de EMT (TMS) y tDCS en español; formación universitaria acreditada en neuromodulación - IFIN

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de abril de 2026.- La neuromodulación no invasiva se ha consolidado en los últimos años como una de las áreas con mayor proyección dentro de las neurociencias clínicas. Técnicas como la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT o TMS) y la Estimulación Transcraneal por Corriente Directa (tDCS) están cada vez más presentes en la práctica asistencial, con aplicaciones en depresión, dolor crónico, rehabilitación neurológica y diversos trastornos neuropsiquiátricos. En este contexto de crecimiento sostenido, IFIN impulsa la formación especializada en neuromodulación no invasiva, contribuyendo a cubrir la necesidad de una enseñanza reglada, estructurada y acreditada que permita aplicar estas técnicas con rigor, seguridad y criterio clínico.

Formación universitaria acreditada en EMT (TMS) y tDCS

El Instituto de Formación Internacional en Neuromodulación (IFIN) impulsa la primera formación universitaria acreditada en español en EMT (TMS) y tDCS, con créditos académicos y acreditación por la Universidad EUNEIZ.

Esta iniciativa supone un avance relevante en la formación en neuromodulación no invasiva, al ofrecer una capacitación oficial que responde a la creciente demanda de formación en estimulación magnética transcraneal y estimulación transcraneal por corriente directa.

Por primera vez, los profesionales sanitarios de habla hispana pueden acceder a una formación estructurada que integra conocimientos teóricos, aplicación clínica y criterios de seguridad en un mismo programa.

Importancia de la formación en neuromodulación clínica

La evidencia científica en torno a la EMT (TMS) y la tDCS ha aumentado de forma significativa en los últimos años, consolidando su uso en diferentes indicaciones clínicas. Entre ellas destacan la depresión resistente, el dolor crónico, la rehabilitación tras ictus y otros trastornos neurológicos y neuropsiquiátricos.

Además, continúan desarrollándose nuevas aplicaciones en ámbitos como la cognición y la regulación emocional, lo que refuerza la necesidad de una formación basada en evidencia que permita una correcta selección de pacientes y una adecuada aplicación de los protocolos.

En este sentido, la formación en neuromodulación no puede limitarse al aprendizaje técnico, sino que debe incluir la comprensión de los mecanismos de acción, la indicación clínica y la integración en el abordaje global del paciente.

Un modelo formativo orientado a la práctica clínica

Uno de los elementos diferenciales del modelo formativo de IFIN es su enfoque clínico. Los programas han sido diseñados por profesionales con experiencia asistencial, con el objetivo de facilitar una aplicación real en la práctica diaria.

La dirección académica está a cargo del Dr. Héctor Saiz García y del Dr. Daniel Vicente Rivera, médicos psiquiatras especializados en neuromodulación clínica.

La formación aborda aspectos clave como la indicación terapéutica, la seguridad, la toma de decisiones clínicas y la integración de la EMT (TMS) y la tDCS dentro de un enfoque multidisciplinar del paciente.

Curso de neuromodulación dirigido a profesionales sanitarios

La capacitación está dirigida a un amplio abanico de profesionales sanitarios, reflejando el carácter multidisciplinar de la neuromodulación en la práctica clínica actual. Entre las especialidades se incluyen la psiquiatría, la neurología, la neuropsicología, la neurofisiología clínica, la rehabilitación y el tratamiento del dolor, así como perfiles como enfermería, fisioterapia, psicología sanitaria, logopedia y terapia ocupacional.

Este enfoque permite integrar la neuromodulación en diferentes contextos clínicos, favoreciendo una aplicación transversal en el ámbito sanitario.

Estructura del curso de EMT (TMS) y tDCS

El programa formativo incluye contenidos teóricos y prácticos orientados a la aplicación clínica. Se abordan los fundamentos neurofisiológicos, los mecanismos de acción de la EMT (TMS) y la tDCS, así como los protocolos basados en evidencia.

Asimismo, se incluyen módulos centrados en la selección de pacientes, el diseño de tratamientos y la seguridad en la aplicación de estas técnicas. La formación se puede complementar con prácticas presenciales optativas con dispositivos reales, bajo supervisión de profesionales con experiencia clínica.

Además, IFIN ha desarrollado IFIN PRO, una línea de formación continuada orientada a la actualización constante y a la incorporación de nuevos avances científicos.

Una referencia en formación en neuromodulación en español

Esta formación universitaria en EMT (TMS) y tDCS se posiciona como un referente en el ámbito hispanohablante, contribuyendo a la profesionalización y estandarización de la neuromodulación no invasiva.

Toda la información sobre programas, modalidades y prácticas está disponible en:

institutofin.com

institutofin.com/formacion/

Conclusión

El crecimiento de la neuromodulación no invasiva en la práctica clínica hace imprescindible una formación estructurada, acreditada y basada en evidencia científica.

El Instituto de Formación Internacional en Neuromodulación (IFIN) ha desarrollado programas innovadores universitarios en EMT (TMS) y tDCS, facilitando el acceso a una capacitación rigurosa, orientada a la práctica clínica y alineada con las necesidades actuales del entorno sanitario.

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