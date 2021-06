Curso Genius: los estudiantes en pandemia y los testimonios de la dificultad de la educación online

Según UNICEF, "más de 888 millones de niños de todo el mundo son testimonios de la dificultad de la educación online y siguen sufriendo interrupciones en su educación debido al cierre total o parcial de las escuelas". Curso Genius, enseña a dejar atrás todo tipo de dificultades para la educación digital

Después de los innumerables testimonios de las dificultades relacionadas con la formación digital, Curso Genius brinda todas las herramientas necesarias desarrollar las habilidades.



Según el artículo de UNICEF, los cierres de los centros educativos que se han producido en respuesta a la pandemia, han desarrollado un serio problema para un derecho fundamental: la educación.



Debido a ello, la educación online se ha vuelto casi una obligación a nivel mundial, las clases virtuales, las reuniones a través de la pantalla, han sido un nuevo comienzo para las instituciones educativas.



Bajo ese punto de vista, y esta nueva forma de enseñanza, estudiar de manera digital, puede tener diferentes dificultades, que en muchas ocasiones puede abarcar en no saber autogestionar las labores académicas.



El Curso Genius, no sólo enseña a dejar atrás todo tipo de dificultades para la educación digital, sino que también brinda las herramientas para combatir el estrés, como explica en su artículo llamado: “el método de estudio que gestiona el estrés universitario y la frustración”.



Curso Genius, testimonios de cómo ser autodidacta en la educación digital

Estudiar de manera digital, puede requerir una capacidad alta de autodisciplina, que permita en gran medida, alcanzar el objetivo que se plantee por medio de esta modalidad, que en muchas ocasiones, se elige.



En otros casos, por no decir la mayoría, en época de pandemia, se ha vuelto casi una obligación acomodarse a las herramientas digitales para seguir con el proceso académico correspondiente.



Muchos de los estudiantes, están acostumbrados a una educación conductista, es decir, tener que recibir un estímulo constante para realizar actividades escolares que permiten el aprendizaje de determinadas temáticas.



Cursos Genius brinda herramientas y soluciones que eliminan todo tipo de dificultades a la hora de estudiar desde casa.



Curso Genius ha ayudado a miles de estudiantes a resolver problemas de estudio a distancia. A través de su Web, es posible conocer los testimonios certificados.



Por su parte, Giacomo Navone, CEO España del Curso Genius, indica que las principales características para tener éxito en la educación digital, son las siguientes:



Organización

No cabe duda, que la educación a distancia, enmarca una capacitación autónoma, es decir, la flexibilidad del tiempo, es una jugada a favor, pero, puede ser, que en muchas ocasiones esté en contra: por falta de organización.



Puede sonar un poco aburrido, pero es necesario marcar el horario y el tiempo que se dispone cada día para acceder a cualquier tipo de actividad académica.



Esto también significa planificar las tareas pendientes, anotaciones que se tengan o comentarios, para dar seguimiento al objetivo, el cual ya se ha planteado desde el inicio de la práctica.



Esto también requiere planificar los momentos de descanso, lo cual, es necesario para darle un respiro a la cabeza.



Acompañamiento

Uno de los principales desafíos de esta nueva era de formación digital, es reemplazar el contacto presencial no sólo con los tutores, sino también con los compañeros que acompañan la sesión o la clase.



Muchos de los fracasos en cuanto a la educación a distancia, es no contar con ayuda inmediata, pero el acompañamiento no sólo aborda la ayuda del tutor, sino también de los compañeros, que también son parte del desarrollo académico y por ende, del objetivo.



Evitar sentirse solo ante el reto de aprender online, debe ser parte del pasado, por ello, Curso Genius cuenta con el uso de herramientas digitales que permiten una interacción frecuente con el grupo y el profesorado.



Autogestión

Se debe tener claro que quien estudia a distancia debe tener o adquirir la capacidad de autogestión formativa, lo cual implica no sólo saber estudiar de manera organizada y con acompañamiento.



También, a través de la vida misma, lograr vencer obstáculos cotidianos tales como: compromisos, cansancio, fatiga, tentación a la postergación de prioridades o enfocar la energía en otras cosas que no estaban planeadas, etc.



El aprendizaje a distancia, debe tener como lema principal :”aprender a aprender” lo cual se logra por medio del desarrollo de hábitos que son capaces de generar métodos de apropiación de conocimientos en diferentes temáticas contextuales.



Testimonios de la educación en tiempos de coronavirus

Está claro que la pandemia ha destrozado al mundo en el tema económico y social, pero no se debe dejar de lado, que la educación ha recibido un gran golpe, sobre todo en países que cuentan con un PIB muy bajo.



El artículo de Save The Children, afirma que “desde las administraciones se tiene el convencimiento de que se deben tomar medidas urgentes para abordar las consecuencias más inmediatas que la crisis ha tenido sobre el alumnado”.



La vuelta a la normalidad, se ve cada vez más cerca, pero no cabe duda, que el desarrollo tecnológico en estos ámbitos, ha dado un gran salto, lo que traduce a que este avance ha llegado para quedarse.



Ante la emergencia sanitaria, la educación recibe nuevas formas de modalidades académicas, cosa que antes de esta eventual crisis, no se practicaba de manera presencial.



Impacto del coronavirus en la educación en España

Después de cerrar los centros educativos, al igual que el resto del mundo, la tecnología se ha vuelto una aliada importante, ha redireccionado la educación de manera tal, que ha visto en aprietos a algunos académicos que no contaban con este nivel de conocimiento digital.



El uso del ordenador, ha aumentado notablemente en los últimos meses, así lo ha mostrado el artículo de EPDATA:



“Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el uso de los ordenadores supera el 90% de los niños entre 10 y 15 años”.



Conclusiones: Curso Genius y la educación digital

La tecnología ha tenido un gran avance en los últimos años, pero sobre todo, su aumento se ha reflejado después de la pandemia, no sólo a nivel laboral, sino también educativo.



Lo que supone un aumento considerable en el uso de las nuevas tecnologías, creando así, plataformas, chats, foros y cuentas cien por cien académicas, lo que conlleva a una educación autónoma:



• Para tener éxito educativo a nivel digital es necesario contar con una organización de tareas o deberes.



• El acompañamiento a nivel de profesorado es importante, pero también es necesario tener la de los compañeros para resolver dudas e interactuar.



• El aprendizaje a distancia, debe tener como lema principal :”aprender a aprender”



Para obtener más información, visitar la página web y reservar la primera lección, de prueba, gratuita.







