Curso Genius Opiniones: "Dificultad de los universitarios para acabar la carrera a tiempo"

Según las opiniones más populares, "este fenómeno se está convirtiendo en uno de los problemas más graves, debido a las altas tasas que presenta". Curso Genius brinda la ayuda necesaria para cumplir los objetivos

Las opiniones sobre Curso Genius hablan de una empresa que tiene como objetivo principal, hacer que desarrolles un modelo de aprendizaje que estimule la comprensión y sobre todo la motivación.

El documento de la Universidad de Oviedo, afirma que “un 51% de los alumnos se habrían planteado abandonar los estudios en alguna ocasión”.

El abandono universitario podría ser debido a diferentes factores, como la falta de orientación en los institutos, es decir, no descubrir con qué habilidades se cuentan y el tipo de estudio o trabajo que puede llegar a ejercer a mediano y largo plazo.

También tiene que ver con un mal diseño en los planes académicos de la carrera universitaria, la falta de seguimiento por parte de los tutores o profesores, pero sobre todo, la falta de motivación, bien sea a nivel académico o personal (interacción).

Curso Genius Opiniones: “No es el cuánto sino el cómo estudias”

Un estudio de Fundación BBVA sitúa en un 27,4% la tasa de abandono, siendo la universidad pública la tasa más elevada comparada con el 19,8% en la privada.

Dicha investigación afirma que existen diferentes razones por las cuales los alumnos abandonan los estudios universitarios de manera prematura:

• Carencias de la orientación y la formación previa de los alumnos;

• Inadecuado diseño de los planes de estudios;

• Deficiente seguimiento de los alumnos;

• Bajo rendimiento académico de los estudiantes por falta de capacidad, esfuerzo o motivación.

“España tiene elevados porcentajes de entrada en los estudios universitarios de los jóvenes menores de 25 años, pues alcanzan el 45,4% y son solo ligeramente inferiores a la media de la OCDE (47,7%).

En cambio, las tasas de graduación son del 32,9%, bastante más alejadas de la media de la OCDE (38,5%) y claramente inferiores a las tasas de entrada”.

Estos datos permiten constatar, que el abandono o la postergación de los estudios universitarios, es un fenómeno reciente y alarmante.

¿Qué está pasando con la educación?

El rendimiento académico o la falta de motivación en los estudios superiores es un tema preocupante, sobre todo porque tiene un gran coste económico, es decir, cuando algún estudiante se atrasa académicamente, puede llegar a ser sinónimo de: pagar bien sea un refuerzo o en el peor de los casos pagar otro año.

Otra cosa que no se puede dejar de lado, es el tiempo, tal vez, en algún momento se pueda recuperar el dinero perdido, pero jamás el tiempo, sobre todo cuando la mayoría decide no seguir adelante con la carrera.

¿Cómo motivarnos con Curso Genius

Muchos estudiantes empiezan una carrera universitaria con muchos proyectos y planes a futuro, pero se van quedando en el camino, bien sea por tanto peso académico, o pierden el interés, o simplemente no les gusta estudiar.

Curso Genius ha logrado que cada estudiante, descubra su propio método de estudio, no importa si consideras que el estudio no es lo tuyo, todos los cerebros funcionan de diferente manera, por ende podrás desarrollar habilidades que incluso no sabías que tenías.

Se puede descubrir gracias a miles de estudiantes que han abandonado una carrera universitaria y que gracias al curso, han salido adelante sin problema alguno.

Curso Genius brinda un método de educación ideal

Giacomo Navone, CEO España del Curso Genius, nombra las principales características de su metodología de estudio:

• Aproximación: qué hacer antes de empezar a estudiar (algo que prácticamente nadie hace);

• Comprensión: cómo hacer comprensible el texto más difícil y cómo identificar la mejor técnica para entender mejor lo que estudias;

• Recuerdo: Cómo memorizar todo simplemente escuchándolo o leyéndolo una vez y cómo mantener la memoria a largo plazo;

• Lectura: cómo afrontar la lectura de un texto para comprender y recordarlo todo en el menor tiempo posible;

• Organización: de la información para aprovechar el máximo de información con el mínimo esfuerzo desde la primera lectura;

• Exposición: Deja de estresarte por los exámenes y aprende a comunicar de forma eficaz demostrando la preparación.

Es de vital importancia, entender que todos tienen diferentes métodos de aprendizaje, es decir, no se puede implantar un solo modelo para que todos puedan acceder al aprendizaje.

“Aprender a aprender”

Curso Genius es un equipo profesional expertos en la resolución de problemas académicos, como también manejo de estados de ánimo improductivos.

Por eso, el curso Genius, tiene como objetivo principal, hacer que el alumno desarrolle un modelo de aprendizaje que estimule la comprensión y, al acortar el tiempo de estudio, también reduzca significativamente la ansiedad ante los exámenes.

Después de que llegara la pandemia a las vidas, muchos de los estudiantes de las carreras universitarias, han abandonado, debido a que no encontraban motivación alguna.

En Genius se implementa un método en el cual todo tipo de estudiante pueda desarrollarse,

Es decir, se acomodan a los hábitos, pero también, se puede mejorar si es el caso, todo, para mantener la motivación día tras día.

Conclusiones: Curso Genius y su modelo de aprendizaje

Si bien es cierto que una cifra representativa se retira prematuramente de las carreras universitarias, también es verdad, que el motivo principal sea la falta conocimiento por parte de academias que no saben cómo flexibilizar la educación.

En Curso Genius, aparte de brindarte diferentes técnicas de aprendizaje, tienen en cuenta a cada persona sin implantar un tipo de educación estándar.

Han estado colaborando durante años con las escuelas, y pueden tocar esta realidad con sus propias manos.

Por esa razón, el método de enseñanza es diferente y efectivo, porque no sólo se basan en la teoría:

• Ofrecen oportunidades de prácticas, muchas empresas hacen parte del equipo, donde ofrecen oportunidades de prácticas y proponen sus anuncios de trabajo.

• El profesorado es de alta calidad, haciendo acompañamiento las veces que el estudiante lo necesite.

• No implantan sólo un tipo de aprendizaje, cuentan con un grupo de personas preparadas para brindar metodologías académicas efectivas.

• El material didáctico recopila contenidos inéditos producidos por los instructores del curso Genius.

