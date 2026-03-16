El curso de manipulador de alimentos, clave para trabajar en hostelería en la campaña de Semana Santa

La previsión de nuevas contrataciones en turismo y restauración refuerza la importancia de la formación en seguridad alimentaria. - Qualitas Alimentaria Proyecto

(Información remitida por la empresa firmante)

La previsión de nuevas contrataciones en turismo y restauración refuerza la importancia de la formación en seguridad alimentaria.

Madrid, 16 de marzo de 2026.- Con la llegada de Semana Santa, uno de los periodos del año de mayor actividad para el turismo y la restauración en España, el curso de manipulador de alimentos de Qualitas Alimentaria cobra especial relevancia en el sector de la hostelería. Restaurantes, bares, cafeterías y servicios de catering afrontan estas semanas con refuerzos de plantilla y mayor presión operativa, un contexto en el que contar con personal formado en higiene alimentaria resulta clave para ofrecer un servicio seguro y de acuerdo a la normativa.

Las previsiones para esta campaña apuntan además a un nuevo impulso del empleo. Adecco estima unas 110.000 contrataciones en turismo y hostelería para Semana Santa de 2026, un 5% más que el año anterior, lo que incrementa la demanda de perfiles que ya dispongan de la formación necesaria para incorporarse con rapidez a bares, restaurantes y otros negocios de restauración.

En este escenario, el carnet de manipulador de alimentos se consolida como una acreditación especialmente relevante para trabajar en puestos con contacto directo o indirecto con alimentos. Cocinas, comedores colectivos, caterings, obradores, cafeterías o establecimientos de comida preparada requieren personal que conozca las pautas básicas de higiene, conservación, prevención de contaminaciones y gestión segura durante la elaboración y el servicio.

La formación en manipulación de alimentos, vinculada al cumplimiento normativo

En el sector alimentario, la formación en manipulación de alimentos no solo responde a criterios de calidad o profesionalidad, sino también al cumplimiento de la normativa sanitaria vigente. La exigencia de formación no responde solo a una buena práctica profesional. El Reglamento (CE) 852/2004 establece el marco de higiene de los productos alimenticios y obliga a que quienes manipulan alimentos reciban una formación adecuada en materia de higiene alimentaria. A ello se suma el Reglamento (UE) 1169/2011, que regula la información alimentaria facilitada al consumidor y refuerza la correcta gestión de alérgenos en los establecimientos.

Además, la Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, incorpora nuevas medidas para promover una gestión más responsable de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria, incluido el sector de la hostelería. Este marco normativo refuerza la necesidad de que empresas y trabajadores estén actualizados no solo en higiene y seguridad alimentaria, sino también en buenas prácticas de conservación, aprovechamiento y control interno.

Qualitas Alimentaria destaca el valor de la formación en campañas de alta demanda

Desde Qualitas Alimentaria, entidad especializada en formación en seguridad alimentaria, subrayan que los periodos de alta ocupación exigen una mayor preparación operativa por parte de los equipos. “La formación en manipulación de alimentos es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria, especialmente en momentos de gran actividad en hostelería como Semana Santa”, señalan desde la compañía.

En este contexto, cada vez más profesionales optan por realizar el curso de manipulador de alimentos online, una modalidad que facilita obtener de forma rápida el carnet o certificado de manipulador de alimentos y adaptarse a los ritmos de contratación del sector. Este tipo de formación permite reforzar conocimientos sobre higiene alimentaria, buenas prácticas de manipulación, prevención de contaminaciones cruzadas, control de alérgenos y cumplimiento de la legislación vigente.

Un factor clave para la empleabilidad y la confianza del consumidor

La formación en manipulación de alimentos no solo ayuda a cumplir con las exigencias sanitarias. También mejora la empleabilidad de los trabajadores en un mercado caracterizado por la rotación, la temporalidad y la necesidad de incorporaciones rápidas en campañas turísticas. Para las empresas, disponer de plantillas formadas contribuye a reducir riesgos, reforzar los protocolos internos y proteger la confianza del consumidor en un momento especialmente sensible para la actividad hostelera, especialmente durante periodos de alta demanda turística como la Semana Santa.

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