Curtiss-Wright se asocia con Averna para aumentar las capacidades de pruebas aeroespaciales

Averna, ahora con tecnología de Spherea, ofrece una plataforma de pruebas segura y escalable para optimizar, calificar y aceptar la próxima generación de actuadores.

MONTREAL, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Averna, líder mundial en soluciones de prueba y calidad, anunció hoy su asociación con Curtiss-Wright para desarrollar cinco sistemas de prueba aeroespaciales personalizados. Esta colaboración refuerza el compromiso de Averna y Curtiss-Wright con la innovación, la calidad y la excelencia operativa. La solución está diseñada para cumplir con los más estrictos requisitos de rendimiento y seguridad, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia de fabricación.

Como proveedor de confianza de primer nivel para los principales fabricantes de equipos originales (OEM) del sector aeroespacial, Curtiss-Wright necesitaba múltiples plataformas para ofrecer aplicaciones de carga dinámica de precisión, priorizando al mismo tiempo la repetibilidad, la escalabilidad y la gestión segura de datos. La experiencia de Averna en sistemas de pruebas automatizadas de alto rendimiento se alineó con las especificaciones para satisfacer estas demandas.

"Esta colaboración con Averna es fundamental para el éxito del desarrollo de nuestra próxima generación de actuadores, a la vez que respalda nuestros ajustados plazos de desarrollo", afirmó Bret Sprague, vicepresidente y director general de Actuación Aeroespacial de Curtiss-Wright Sensors & Actuation. "Estos sistemas de prueba proporcionan a nuestro equipo de diseño y fabricación las herramientas necesarias para pasar del concepto del producto a la validación y, finalmente, a un producto calificado. Además, su integración con nuestros protocolos de datos y seguridad nos da la confianza de contar con un socio que ofrece una solución completa. Es una inversión estratégica que fortalece nuestra competitividad global".

La solución de Averna incluye una estructura personalizada, gestión segura de datos e integración completa con los sistemas de ejecución de fabricación de Curtiss-Wright.

"Nos enorgullece apoyar a Curtiss-Wright en la entrega de componentes aeroespaciales de misión crítica", afirmó Brian Couch, gerente de segmento de Aeroespacial y Defensa de Averna. "Nuestros más de 25 años de experiencia en pruebas aeroespaciales nos permitieron adaptar el sistema a sus necesidades exactas, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de ITAR y otras normas regulatorias. Este proyecto es un excelente ejemplo de cómo el diseño inteligente de pruebas puede generar valor tanto técnico como comercial".

Acerca de Curtiss-Wright

Curtiss-Wright es una empresa global integrada que ofrece productos, soluciones y servicios de alta ingeniería, principalmente para los mercados aeroespacial y de defensa, así como tecnologías críticas para los exigentes mercados de energía nuclear comercial, procesos e industria. Contamos con una plantilla de aproximadamente 9.100 empleados altamente cualificados que desarrollan, diseñan y construyen las que consideramos las mejores soluciones de ingeniería para los mercados a los que servimos. Basándonos en la trayectoria de Glenn Curtiss y los hermanos Wright, Curtiss-Wright cuenta con una larga tradición en la provisión de soluciones innovadoras a través de relaciones de confianza con los clientes. Para más información, visite www.curtisswright.com.

Acerca de Averna Powered by Spherea

Como integrador global de soluciones de prueba y calidad, Averna colabora con diseñadores, desarrolladores y fabricantes de equipos originales (OEM) para ayudarles a lograr una mayor calidad de sus productos, acelerar el tiempo de comercialización y proteger sus marcas. Fundada en 1999, Averna ofrece experiencia especializada y soluciones innovadoras de prueba, inspección visual, ensamblaje de precisión y automatización que ofrecen importantes beneficios técnicos, financieros y de mercado a clientes de los sectores aeroespacial, automoción, electrónica de consumo, energía, industrial, dispositivos médicos y ciencias de la vida, semiconductores, telecomunicaciones y otros. Averna cuenta con oficinas en todo el mundo y con numerosas certificaciones del sector, como ISO 9001:2015 y el registro ITAR. Para conocer más sobre las soluciones de prueba para el sector aeroespacial de Averna, visite su sitio web.

