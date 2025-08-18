Custom Vote introduce palos LED para impulsar la participación en congresos médicos interactivos

(Información remitida por la empresa firmante)

La búsqueda de formatos más participativos y visuales en los congresos científicos está impulsando la adopción de soluciones tecnológicas que integren a la audiencia de forma activa. En este contexto, los palos de votación LED se consolidan como una herramienta eficaz para transformar sesiones tradicionales en experiencias interactivas. Su combinación de votación instantánea con impacto visual ha comenzado a destacarse en entornos como los congresos médicos, donde captar la atención del público es fundamental.

Con más de una década de experiencia en soluciones interactivas, Custom Vote ha incorporado estos dispositivos a su oferta tecnológica. Se trata de barras luminosas de unos 35 cm que funcionan como mandos de votación visual. Cada color representa una opción, permitiendo que los asistentes emitan su voto al levantar el palo, que se ilumina automáticamente con el tono asignado. De esta manera, el resultado de cada votación se visualiza al instante, tanto en pantalla como en la propia sala.

Una herramienta visual y eficaz para dinamizar sesiones científicas

La mecánica de funcionamiento es sencilla. Se proyectan preguntas configuradas previamente, y se asigna un color a cada respuesta. Una vez activada la votación, los palos de luz se iluminan en función de la opción elegida por cada participante. Esta señalización permite visualizar rápidamente cuál fue la respuesta predominante, facilitando tanto la gestión como la interacción del público.

Además de su atractivo visual, esta tecnología ofrece una ventaja operativa importante: no requiere conexión WiFi ni dispositivos móviles, ya que se integra directamente con presentaciones en PowerPoint. Esto la convierte en una solución práctica y fácilmente aplicable en congresos con grandes audiencias.

Participación gamificada y adaptable a diferentes formatos

Los palos LED de Custom Vote han demostrado gran versatilidad en diferentes tipos de eventos, desde seminarios y presentaciones hasta dinámicas grupales o actividades gamificadas. Su uso en congresos médicos permite no solo una votación eficaz, sino también una experiencia inmersiva y recordable para los asistentes, que se sienten parte activa del contenido.

A medida que crecen las expectativas sobre la calidad de los eventos del sector salud, las tecnologías interactivas como esta se presentan como una alternativa efectiva para aumentar el compromiso del público, mejorar la retención de contenidos y elevar el nivel de profesionalismo de cualquier encuentro científico.

