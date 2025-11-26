Custom Vote lanza un sistema de votación electrónica seguro y auditable en tiempo real - CustomVote

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de noviembre de 2025.-

La confianza digital es esencial, y la participación segura se ha convertido en un pilar para instituciones y organizaciones. En este escenario, Custom Vote ha consolidado su liderazgo ofreciendo un sistema de votación electrónica seguro, capaz de adaptarse a las necesidades de entidades públicas, asociaciones y empresas privadas que buscan garantizar transparencia y agilidad en sus decisiones internas. La compañía combina tecnología certificada, verificación de identidad y trazabilidad completa del voto, sin renunciar a la facilidad de uso ni a la fiabilidad técnica.

Tecnología certificada y trazabilidad total en cada voto

La plataforma permite realizar votaciones tanto en tiempo real como en modo diferido, asegurando la autenticidad de cada participación mediante códigos de validación y SMS certificados. Este enfoque integral no solo optimiza los procesos de decisión colectiva, sino que también refuerza la legitimidad de los resultados, algo especialmente valorado en entornos corporativos, educativos y gubernamentales. Además, Custom Vote ofrece opciones de personalización y soporte técnico especializado para cada cliente, manteniendo la confidencialidad de los datos y el cumplimiento normativo.

Más de quinientas instituciones ya confían en el sistema de votación electrónica seguro de la empresa, entre ellas colegios profesionales, universidades, cooperativas y organismos oficiales. Esta adopción masiva evidencia la madurez del modelo y su capacidad de integrarse en ecosistemas digitales diversos, desde pequeñas organizaciones hasta grandes asambleas nacionales. Su flexibilidad, combinada con mecanismos de auditoría verificable, sitúa a Custom Vote como una de las soluciones más fiables del mercado español en participación electrónica.

Confianza institucional y evolución constante

Según un portavoz de Custom Vote, “la seguridad no es solo un componente técnico, sino una cuestión de confianza institucional. Nuestro objetivo es que cada organización pueda votar con la tranquilidad de que el resultado refleja fielmente la voluntad de sus miembros”. Con esa premisa, la empresa continúa evolucionando su tecnología para anticipar los retos de un entorno cada vez más digital y descentralizado.

Custom Vote reafirma así su compromiso con la innovación, la transparencia y la participación digital segura, ofreciendo una herramienta que combina eficacia tecnológica con la confianza que demandan los procesos democráticos modernos.

Contacto

Emisor: CustomVote

Contacto: CustomVote

Número de contacto: 687840252