CustomVote permite votaciones online seguras y en tiempo real para eventos

Madrid, 21 de enero de 2026..-

La digitalización de los procesos de decisión colectiva ha transformado la manera en que organizaciones e instituciones recogen la opinión de sus participantes. Las votaciones electrónicas han pasado de ser un recurso puntual a convertirse en una herramienta estructural para eventos, asambleas y encuentros profesionales.

En este escenario, la plataforma de votación telemática segura de CustomVote se integra como una solución orientada a facilitar la participación, garantizar la trazabilidad del voto y ofrecer resultados inmediatos. La tecnología aplicada a la votación permite agilizar dinámicas presenciales y online, reforzando la transparencia y optimizando la gestión del tiempo en todo tipo de convocatorias.

Votaciones electrónicas adaptadas a eventos y procesos colectivos

CustomVote ha desarrollado un sistema de votación online que se ajusta a múltiples formatos de evento, desde congresos y seminarios hasta juntas, asambleas y presentaciones corporativas. La plataforma permite realizar votaciones en tiempo real, siguiendo el desarrollo natural de una reunión, o bien votaciones en diferido, abiertas durante un periodo determinado para facilitar la participación del censo autorizado.

El sistema está diseñado para funcionar desde cualquier dispositivo con conexión a internet, sin necesidad de instalar programas adicionales. El acceso puede realizarse mediante código QR, enlace web, correo electrónico o SMS, lo que simplifica la logística y amplía las posibilidades de participación. En los eventos presenciales, la votación interactiva con mandos integrados en presentaciones PowerPoint posibilita recoger respuestas al instante y mostrar los resultados de forma visual mediante gráficos y porcentajes.

Estas funcionalidades convierten la votación electrónica en una herramienta operativa para exposiciones, congresos, elecciones, encuestas de satisfacción o dinámicas participativas, manteniendo siempre un flujo de votación claro y ordenado.

Seguridad, certificación del voto y dinamización del evento

Uno de los ejes del sistema de CustomVote es la seguridad del proceso. La plataforma incorpora mecanismos de autenticación y cifrado de datos que garantizan que solo las personas autorizadas puedan emitir su voto y que cada participación sea única. Además, el sistema ofrece la certificación del voto mediante el envío de un SMS con un código asociado a la votación realizada, reforzando la trazabilidad del proceso.

Más allá de la votación formal, CustomVote amplía su propuesta con soluciones orientadas a la dinamización de eventos. Los pulsadores para concursos, los juegos tipo quiz y las ruletas interactivas permiten integrar la participación del público en ferias, stands o eventos corporativos, manteniendo el mismo enfoque tecnológico. Estas herramientas se adaptan al diseño y a la temática de cada evento, favoreciendo la interacción y el seguimiento de los asistentes.

La combinación de votación online, sistemas interactivos y soporte técnico especializado posiciona a CustomVote como una plataforma de votación electrónica segura capaz de responder a las necesidades organizativas de eventos y procesos colectivos, con resultados claros y disponibles en tiempo real.

