CVC DIF adquiere una participación mayoritaria en firstcolo (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- CVC DIF adquiere una participación mayoritaria en firstcolo para apoyar el desarrollo de una plataforma de centro de datos escalable y de alto rendimiento en Alemania

CVC DIF, la división de infraestructura del gestor global de mercados privados CVC, ha acordado adquirir una participación mayoritaria significativa en firstcolo a CUBE Infrastructure.

FRA7 en Rosbach constituye una base importante para el desarrollo continuo de la plataforma de centro de datos de alto rendimiento, escalable, preparada para IA y energéticamente eficiente de firstcolo.

El centro de datos FRA7 está diseñado para una capacidad total de hasta 24 MW, una carga de TI de hasta 16 MW y racks de alta densidad con refrigeración líquida que soportan hasta 200 kW por rack.

Los fundadores seguirán siendo miembros activos del equipo directivo de firstcolo y conservarán una participación accionaria en la empresa.

FRANKFURT AM MAIN, Alemania, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- CVC DIF, la división de infraestructuras de CVC, gestora global de mercados privados, ha acordado adquirir una participación mayoritaria significativa en firstcolo GmbH. La inversión se realizará a través de CVC DIF Value Add IV. CUBE Infrastructure es el vendedor. Se prevé que la transacción se complete a finales de septiembre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

Fundada en 2007, firstcolo es un socio consolidado en el sector de centros de datos e infraestructura digital en la región metropolitana de Frankfurt. La empresa opera dos centros de datos en la región y presta servicios a más de 350 clientes con servicios de coubicación, hardware dedicado, nube, conectividad y servicios gestionados. Su modelo de negocio combina una infraestructura certificada y de alta disponibilidad con soporte técnico directo y atención personalizada.

La alianza con CVC DIF sienta las bases para que firstcolo implemente su siguiente fase de crecimiento. El enfoque inicial se centra en el proyecto FRA7 de nueva construcción en Rosbach vor der Höhe, dentro de la región metropolitana de Frankfurt. Las instalaciones ofrecerán una capacidad total de hasta 24 MW, equivalente a hasta 16 MW de carga de TI, y están diseñadas para soportar cargas de trabajo exigentes de inteligencia artificial, computación de alto rendimiento y nube.

FRA7 se ha concebido desde el principio como un centro de datos preparado para la IA. La infraestructura está diseñada para racks de alta densidad con refrigeración líquida, que soportan hasta 200 kW por rack. La refrigeración líquida avanzada, una infraestructura eléctrica robusta, un diseño escalable y una conectividad de alto rendimiento proporcionarán la base técnica para clústeres de GPU de alto rendimiento computacional, cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia de IA, así como otras aplicaciones de alto rendimiento. firstcolo también se ha fijado como objetivo un PUE inferior a 1,2 para el centro.

El emplazamiento, el suministro eléctrico, los permisos y la entrega mediante un modelo de construcción llave en mano ya están asegurados. firstcolo también ha firmado un acuerdo de colaboración con el proveedor energético regional OVAG, que garantizará el suministro energético del centro y permitirá el aprovechamiento del calor residual del centro de datos en las redes regionales de calefacción urbana.

FRA7 sentará una base fundamental para el desarrollo continuo de la plataforma de centros de datos de alto rendimiento de firstcolo. Se espera que el proyecto fortalezca las capacidades de la empresa para ofrecer infraestructura energéticamente eficiente y preparada para la IA, e impulse el desarrollo de posibles emplazamientos futuros en la región de Frankfurt y otros mercados alemanes atractivos. Con el tiempo, firstcolo aspira a escalar su plataforma en función de la demanda de los clientes y las oportunidades del mercado.

Jerome Evans y Nicolaj Kamensek seguirán siendo directivos y accionistas de firstcolo, desempeñando sus respectivos cargos de consejero delegado y director de operaciones. Junto con el director financiero, Dennis Bergfeld, y el equipo directivo actual, liderarán la empresa en su próxima fase de desarrollo.

Jerome Evans, consejero delegado y cofundador de firstcolo, comentó: "La alianza con CVC DIF marca un hito importante para firstcolo y un respaldo significativo al trabajo que nuestro equipo ha realizado en los últimos años. Nos enorgullece contar con CVC DIF como socio, ya que comparten nuestra visión a largo plazo y nos apoyarán para lograrla. FRA7 es más que un nuevo centro de datos: fortalecerá nuestra plataforma y mejorará nuestra capacidad para dar soporte a la próxima generación de cargas de trabajo de IA, nube y empresariales. Junto con CVC DIF, pretendemos consolidar nuestra sólida base operativa, expandir nuestra presencia en la región metropolitana de Frankfurt y buscar nuevas oportunidades de crecimiento en los atractivos mercados alemanes. Nuestro objetivo es convertir a firstcolo en uno de los principales proveedores de servicios de colocación de Alemania, ofreciendo infraestructura de alto rendimiento, fiable y predecible a largo plazo desde Alemania".

Nicolaj Kamensek, director de operaciones y cofundador de firstcolo, dijo: "Desde su fundación, firstcolo se ha basado en la excelencia técnica, la fiabilidad operativa y una estrecha relación con sus clientes. Ahora aplicaremos estos principios a una plataforma mucho mayor. FRA7 será un centro de datos de última generación, preparado para la IA, con capacidad para hasta 200 kW por rack, refrigeración líquida avanzada, una infraestructura eléctrica robusta, conectividad de alto rendimiento y procesos operativos escalables. La experiencia adquirida durante la planificación, construcción y operación de las instalaciones fortalecerá nuestras capacidades y servirá de base para el desarrollo de futuros proyectos. A medida que crecemos, es fundamental que mantengamos nuestros estándares de calidad, la agilidad en la toma de decisiones y la responsabilidad técnica personalizada que nuestros clientes valoran".

Willem Jansonius, socio director de CVC DIF y responsable de la estrategia de valor añadido de CVC DIF, comentó:

"firstcolo representa una oportunidad única para invertir en una plataforma de coubicación de alta calidad, liderada por sus fundadores, en un mercado de centros de datos FLAP-D atractivo y con oferta limitada. La empresa combina un negocio consolidado y rentable con un proyecto de expansión con riesgos considerablemente reducidos y una oferta de servicios diferenciada para clientes empresariales. Estamos deseando colaborar con Jerome, Nicolaj, Dennis y todo el equipo de firstcolo para alcanzar la certificación FRA7 y apoyar el desarrollo de la empresa hasta convertirse en la plataforma de coubicación líder en Alemania".

Stefan Moosmann, director de DACH en CVC DIF, explicó: "firstcolo es un claro ejemplo del enfoque local de CVC DIF en acción. La oportunidad surgió a través de la red local de nuestro equipo de Frankfurt y se desarrolló en estrecha colaboración con nuestro equipo paneuropeo de infraestructura digital. Al combinar el acceso al mercado local con una profunda experiencia en el sector y en la ejecución, pudimos generar una gran confianza en el negocio y un plan claro para respaldar su próxima fase de crecimiento".

Mediante el desarrollo continuo de su plataforma, firstcolo busca impulsar la creación de valor digital sostenible para las empresas en Alemania. La compañía se centrará en particular en los requisitos derivados de la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento, las arquitecturas de nube soberana, las industrias reguladas y las cargas de trabajo empresariales críticas. La eficiencia energética, el uso de energías renovables, las tecnologías de refrigeración avanzadas y la integración de conceptos de aprovechamiento del calor residual constituyen componentes centrales de su enfoque de desarrollo.

Para más información, visite firstcolo.net.

Acerca de firstcolo:

El grupo firstcolo, con sede en Frankfurt am Main, es uno de los operadores líderes de centros de datos de última generación. Desde su fundación en 2007, la empresa ha estado ofreciendo soluciones de infraestructura de TI personalizadas, que van desde sistemas de colocación y servidores hasta soluciones en la nube. Con una disponibilidad garantizada del 99,999 por ciento y certificaciones ISO/IEC 27001:2022 e ISO 9001:2015, firstcolo establece los más altos estándares en confiabilidad operativa y protección de datos.

Todas las operaciones del centro de datos de firstcolo funcionan con electricidad renovable certificada. La red troncal IP propia de la empresa, con una capacidad de más de 2.000 Gbit/s, también garantiza una excelente conectividad y una baja latencia. Hoy en día, más de 350 clientes de diversos sectores confían en el equipo de unos 80 expertos que, a través de un apoyo personalizado y una fuerza innovadora, ayudan a dar forma al futuro digital de forma sostenible.

Acerca de CVC DIF:

CVC DIF es una gestora líder mundial de fondos de inversión en infraestructura para empresas medianas.

Fundada en 2005 y con sede en Ámsterdam, Países Bajos, CVC DIF gestiona aproximadamente 23.000 millones de euros en activos de infraestructura en los sectores de transición energética, transporte, servicios públicos y digitalización.

Con más de 260 profesionales en 12 oficinas, CVC DIF ofrece un enfoque de mercado único, que combina una presencia global con las ventajas de sólidas redes locales y capacidades de inversión especializadas por sector.

CVC DIF constituye la estrategia de infraestructura de CVC, gestora líder mundial de mercados privados. Esta alianza permite a CVC DIF beneficiarse de la plataforma global de CVC, con 29 oficinas en cinco continentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3008789/firstcolo_Photo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/3008787/firstcolo_Logo.jpg

Contacto para prensa:

firstcolo Group Boris Mayer Director de Marketing E-Mail: marketing@firstoclo.net

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cvc-dif-adquiere-una-participacion-mayoritaria-en-firstcolo-302851305.html