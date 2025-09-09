CX Congress regresa con más fuerza: el evento clave en innovación y liderazgo en Experiencia de Cliente

(Información remitida por la empresa firmante)

La XIII Edición del encuentro líder en España reúne a destacados ponentes en un evento único para analizar las últimas tendencias orientadas a transformar la relación cliente-marca y optimizar el impacto del CX en la estrategia de negocio. CX Congress 2025: "Más Humano, Más Inteligente, Más CX" se celebra el próximo 8 de octubre en Truss Madrid del Movistar Arena

La Experiencia de Cliente se ha convertido en un pilar estratégico para la competitividad empresarial. En un entorno donde las expectativas del consumidor evolucionan a gran velocidad, las compañías deben rediseñar sus modelos de relación para ofrecer respuestas más ágiles, personalizadas y significativas.

Madrid, 9 de septiembre de 2025.- La XIII Edición de CX Congress analizará las claves que están marcando el presente y el futuro del Customer Experience. El 8 de octubre en Truss Madrid del Movistar Arena, el encuentro reunirá a ponentes de primer nivel y las marcas líderes del sector que compartirán sus estrategias, herramientas y best practices para mejorar la conexión con el cliente, potenciar la eficiencia operativa y maximizar el ROI.



Más Humano, Más Inteligente, Más CX

La IA, combinada con una gestión avanzada de datos, está transformando la forma en que las empresas entienden y responden al cliente. La automatización de procesos y tareas permite anticipar comportamientos y diseñar experiencias hiperpersonalizadas sin perder la conexión humana. Esta tecnología, lejos de despersonalizar la relación, se convierte en una aliada para generar cercanía, empatía y relevancia. En paralelo, la integración omnicanal se consolida como una prioridad para ofrecer interacciones fluidas y coherentes en todos los puntos de contacto, mientras que las estrategias de fidelización evolucionan hacia modelos más sostenibles, basados en la personalización, la transparencia y el componente emocional.



CX Congress 2025 pondrá el foco en cómo combinar tecnología avanzada con una conexión más humana, para construir experiencias coherentes y eficaces a lo largo de todo el Customer Journey.



Ponentes

El congreso contará con la participación, entre otros ponentes, de destacados directivos de marcas líderes como Domingo Guillén, Director General de FNAC, Carmen Velasco, Responsable Experiencia de Cliente de Endesa, José Carlos Reguilón, Director de Cliente de EMT Madrid, Javier Martínez Martín, Chief Data Officer de Codere, y Antonio Serrano Bezerra, Chief Strategy, M&A, and Digital Officer de Dia Group. Compartirán su visión estratégica y práctica sobre los desafíos actuales y las oportunidades de transformación.



El evento presencial en Madrid se posiciona como el punto de encuentro de referencia para los profesionales y decisión-makers que lideran la transformación del CX en sus organizaciones. Un espacio exclusivo para identificar tendencias, contrastar enfoques y descubrir cómo convertir la Experiencia de Cliente en una auténtica ventaja competitiva. También se podrá acceder al congreso vía streaming, que estará abierto a todos.



CX Congress 2025 cuenta con el impulso de Liferay y Zoom como Patrocinadores Platinum; Merkle y Transcom como Patrocinadores Gold; y Kahuna by CRMPartners como Patrocinador Silver; Cyberclick como Agencia Oficial de Marketing Digital; Actitud de Comunicación como Agencia Oficial de Comunicación;Eventtia como Partner Tecnológico; Fnac como Gift Partner;Smartbox Business Solutions como Experience Partner; DietBox como Healthy Partner;AMKT- Asociación de Marketing de España, AsoCommerce,Ediciones Pirámide yAnaya Multimedia como Entidades Colaboradoras yAmericaRetail & Malls, Corresponsables, CTRL Publicidad" Revista Interactive, Esencia de Marketing,Just Retail,Periódico PublicidAD, Periódico La Social,Retail Actual,Retailers Magazine, Revista Inforetail y Zoom Tecnológico como Media Partners.



Web del encuentro y registros: https://cxcongress.com/







