CyberLogitec gana el contrato del TOS para la primera terminal totalmente automatizada de Incheon

(Información remitida por la empresa firmante)

• OPUS Terminal se suministrará para el proyecto de la nueva fase 1-2 del puerto de Incheon

SEÚL, Corea del Sur, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- CyberLogitec, filial de Eusu Holdings y especialista mundial en TI marítima, portuaria y logística, ha dado a conocer la firma de un contrato junto a Incheon Global Container Terminal (IGCT) para suministrar su sistema operativo de terminal (TOS) para la fase 1-2 de la terminal automatizada de contenedores del nuevo puerto de Incheon.

Con el objetivo de inaugurar comercialmente la terminal en 2028, el proyecto tiene previsto llevar a cabo la construcción de la primera terminal de contenedores totalmente automatizada en el puerto de Incheon. CyberLogitec implementará su software OPUS Terminal para establecer una plataforma digital integrada de operaciones que gestione todos los flujos de trabajo de la terminal.

La fase 1-2 del nuevo puerto de Incheon es la primera terminal de contenedores en Corea del Sur que lleva a cabo la adopción de una estructura de diseño híbrido. Gracias a equipos automatizados avanzados, como grúas de muelle de doble carro (DTQC), grúas pórtico automatizadas sobre raíles (ARMGC) y vehículos guiados automáticamente (AGV), la instalación busca maximizar la eficiencia y la productividad operativas mediante la automatización de todos los procesos de la terminal, desde el muelle hasta el patio y las puertas de acceso.

En el marco del proyecto, CyberLogitec llevará a cabo la implementación de un sistema operativo de terminal (TOS) basado en OPUS Terminal que gestiona las operaciones de atraque, buque, patio y puerta de acceso dentro de una única plataforma unificada. El sistema se integrará con sistemas automatizados de control de equipos para respaldar la planificación operativa y la ejecución en campo, proporcionando un entorno operativo estable y eficiente basado en datos operativos en tiempo real.

La empresa operadora, IGCT, es una empresa conjunta establecida por los operadores logísticos y navieros Hanjin Logistics, Sun Kwang, E1, KMTC y HMM, con participación accionaria de la Autoridad Portuaria de Incheon (IPA), para operar la terminal de la fase 1-2 del nuevo puerto de Incheon.

Este contrato refleja el reconocimiento de la experiencia global y nacional de CyberLogitec en la construcción de terminales de contenedores automatizadas y su capacidad de integración de equipos automatizados. Aprovechando la experiencia técnica y el conocimiento operativo acumulados en proyectos anteriores de automatización de terminales, la empresa tiene previsto proporcionar apoyo para la exitosa apertura y el funcionamiento estable de la nueva terminal.

CyberLogitec sigue haciendo crecer su presencia global mediante el suministro de OPUS Terminal a importantes puertos internacionales, incluyendo el proyecto de expansión de la terminal semiautomatizada TTI Algeciras en España y el puerto de Shuwaikh en Kuwait. De cara al futuro, la compañía pretende reforzar aún más su enfoque en los mercados nacionales e internacionales de puertos inteligentes, basándose en su experiencia en el despliegue de terminales automatizadas.

Acerca de CyberLogitec

CyberLogitec es un proveedor global de sistemas operativos para terminales y soluciones de TI para logística. Su solución insignia, OPUS Terminal, da soporte a las operaciones de terminales de contenedores en todo el mundo, mientras que sus tecnologías de gemelos digitales y terminales inteligentes ayudan a los clientes a mejorar la eficiencia operativa, la visibilidad operativa y el rendimiento de las terminales.

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