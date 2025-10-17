CYCLED presenta el calcetín técnico que redefine el confort y el rendimiento en el ciclismo español

(Información remitida por la empresa firmante)

Desde España, CYCLED se posiciona como una marca que fusiona tecnología, diseño y rendimiento en cada uno de sus productos. Sus calcetines para ciclismo destacan por la precisión en los detalles, la calidad de los materiales y una estética moderna. Una propuesta que eleva la experiencia del ciclista en cada kilómetro recorrido

Madrid, 17 de octubre de 2025.- CYCLED es una marca española dedicada al diseño y producción de calcetines ciclismo de alta gama, con enfoque técnico y estética moderna. La empresa nace con la misión de aportar soluciones funcionales al ciclista exigente, combinando tecnología textil de vanguardia, fabricación local y diseño atractivo.



Sus productos se sitúan en un segmento intermedio-alto del mercado, dirigidos a quienes valoran la calidad, el rendimiento y la identidad estética, especialmente en cada calcetín de ciclismo diseñado con precisión y confort.



Producción local y control de calidad diferencial de CYCLED

Uno de los pilares de CYCLED es que todos sus modelos se diseñan y fabrican en España, con proveedores locales que permiten un control exhaustivo del proceso productivo. Esta decisión estratégica aporta ventajas: menor tiempo de reacción frente a nuevas tendencias, control de acabados con estándares elevados y reducción de dependencia de cadenas largas de suministro.



Con una producción localizada, CYCLED puede vigilar cada etapa: selección de hilo, trenzado, costuras y acabado final. Esto garantiza que incluso tras múltiples lavados, los calcetines técnicos mantengan sus propiedades, sin deformarse ni perder ajuste.



Tecnología textil: Vaporfeel y diseño funcional

La marca apuesta por tejidos técnicos avanzados. El uso del tejido Vaporfeel combina ligereza, respirabilidad (permite el paso del aire), transpirabilidad (evacua el sudor) y capacidad de secado rápido, junto a resistencia al uso intensivo.



Además, los calcetines incorporan detalles estratégicos de diseño:



• Rizo técnico en la zona del metatarso: para amortiguar presiones sin añadir volumen innecesario.



• Compresión ligera y ajuste estable: para ofrecer sujeción sin apretar, manteniendo los calcetines en su lugar incluso en recorridos largos.



• Puntera preformada y costuras planas: para reducir rozaduras y evitar pliegues molestos.



• Para la colección invernal GLAZE, se incorpora lana merino premium con propiedades termorreguladoras, antibacterianas y secado rápido.



Con esta combinación, CYCLED busca que el pie se mantenga seco, cómodo, bien sujeto y con protección térmica cuando es necesario.



Colecciones adaptadas a distintas condiciones

CYCLED estructura su catálogo en colecciones temáticas, que combinan estética y funcionalidad según temporada o estilo. Algunas de ellas:



• GLAZE: orientada al invierno. Confeccionada con lana merino, diseñada para ofrecer calor sin sacrificar transpiración.



• PACE: aporta ligereza, diseño limpio y confort técnico para rutas más cálidas o intermedias.



• SHIFT: estética sobria y técnica para quienes prefieren tonos discretos y funcionalidad robusta.



• DRIFT: estilo más atrevido, minimalismo con acentos de color, pensado para destacar sin recargar.



• NATION: lleva motivos simbólicos, como colores patrios; por ejemplo, el modelo con bandera de España en media caña con compresión y puntera adaptada a cada pie.



Estas colecciones permiten al ciclista elegir modelos adecuados según clima, preferencias estéticas y tipo de salida, sin perder el enfoque técnico.



Beneficios para el ciclista y aplicación práctica

Cuando se usa un calcetín de ciclismo adecuado, se reduce la aparición de ampollas, puntos de presión o rozaduras. CYCLED, mediante sus tecnologías y diseño funcional, busca ofrecer una experiencia cómoda incluso en rutas largas.



Las zonas con rizo amortiguan impactos, mientras que las costuras planas evitan fricción innecesaria.



La compresión ligera ayuda a sostener la musculatura y disminuir vibraciones, lo cual puede contribuir a un menor cansancio, especialmente en etapas exigentes.



Regulación térmica y evacuación de humedad

La capacidad de mantener el pie seco es esencial para prevenir molestias térmicas y mantener la eficiencia del ciclista. Gracias a Vaporfeel y a la fibra de lana merino en las colecciones adecuadas, los productos de CYCLED ofrecen un equilibrio entre aislamiento térmico en condiciones frías y ventilación en climas templados o cálidos.



Por ejemplo, la colección GLAZE se enfoca en mantener calor sin saturar de humedad, lo que permite que el pie no se enfríe ni se humedezca excesivamente durante recorridos invernales prolongados.



Estética como extensión del rendimiento

Más allá de la técnica, CYCLED entiende que los ciclistas también valoran la identidad visual. Su catálogo ofrece colores limpios, contrastes y diseños simbólicos (como NATION) que permiten al usuario expresar pertenencia, estilo o valores mientras practica deporte.



Estrategia de marca y propuesta de valor de CYCLED

Se dirige principalmente al cicloturista, al ciclista amateur exigente o incluso a quienes participan en pruebas de fondo, que desean calidad accesible con estética cuidada. No pretende competir con marcas masivas de bajo coste, sino situarse como una alternativa técnica y estética con costes controlados (sin recurrir a precios excesivamente elevados).



La propuesta de valor se basa en tres pilares:



1. Rendimiento real: tecnología y diseño de base técnica.



2. Identidad estética: colecciones coherentes y estilos diferenciados.



3. Producción responsable y local: fabricación española con estándares vigilados.



Precios y estrategia comercial

Los modelos de CYCLED tienen precios que rondan entre 18,90 € para sus modelos estándar y 22,00 € para sus versiones de lana merino (GLAZE). Esto sitúa la marca en un rango accesible para quienes valoran rendimiento y diseño, evitando que el producto parezca excesivamente oneroso frente a alternativas genéricas.



Ofrece además envío gratuito a partir de 50 € y descuentos de bienvenida (por ejemplo, un 10 % en el primer pedido). CYCLED surge como una alternativa que combina rendimiento técnico, diseño y producción local, ofreciendo a los ciclistas un producto pensado para acompañar cada pedalada, sin comprometer calidad ni estilo.



Su apuesta por fibras avanzadas, diseño ergonómico y colecciones temáticas permite una experiencia diferenciada frente a productos genéricos o masivos. La marca democratiza tecnologías hasta ahora reservadas para firmas premium, haciéndolas accesibles a un público apasionado, pero consciente de valor.



CYCLED se presenta como una marca con propuesta consistente, capaz de aportar al ciclista moderno un producto que no solo luzca bien, sino que rinda bien. Su integración de tecnología, diseño, fabricación local y precio competitivo, la convierte en una opción interesante para medios del sector, influencers y públicos apasionados por el ciclismo.







Contacto

Nombre contacto: CYCLED

Descripción contacto: CYCLED

Teléfono de contacto: 637423570

