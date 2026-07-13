(Información remitida por la empresa firmante)

- Cynosure Lutronic trae a Europa la radiofrecuencia monopolar de última generación ante el auge de la demanda de tratamientos de tensado de la piel no invasivos

XERF, la tecnología de tensado de la piel de doble frecuencia que ha revolucionado la medicina estética en EE.UU., Corea y resto de Asia, ya está disponible en Europa. Su lanzamiento coincide con un nuevo estudio de mercado que revela un aumento significativo en la demanda de tratamientos de rejuvenecimiento facial no invasivos.

XERF llega a Europa tras la fuerte demanda en EE.UU. y Corea.

Un nuevo estudio muestra que el 67 % de los pacientes prefiere tratamientos no invasivos sin agujas.

El dispositivo emite dos frecuencias en una sola aplicación para llegar más profundo y obtener resultados efectivos y sin necesidad de anestesia tópica.

LONDRES, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Cynosure Lutronic, fabricante global de tecnologías estéticas y dermatológicas basadas en energía, anunció hoy el lanzamiento europeo* de XERF, su plataforma de radiofrecuencia (RF) monopolar de última generación para el tensado de la piel.

XERF, el único dispositivo de su categoría que ofrece dos frecuencias (6,78 MHz y 2 MHz) en una sola sesión, permite que la energía de RF penetre simultáneamente en múltiples profundidades de tejido y trate las capas superficiales, dérmicas medias y estructurales más profundas en la misma sesión.

Desde su lanzamiento en Corea, XERF se ha convertido en una de las plataformas de RF más demandadas del mercado, atrayendo la atención de influencers y celebridades internacionales gracias a su capacidad para ofrecer resultados visibles y de aspecto natural sin agujas, anestesia ni tiempo de recuperación. Ha sido adoptada por profesionales líderes tanto en Corea del Sur como en Estados Unidos.

La demanda en Europa es alta

El lanzamiento se produce tras un importante estudio de mercado encargado por Cynosure Lutronic y realizado por la empresa de investigación independiente Appinio. La encuesta, realizada a más de 4.700 adultos en Europa y Arabia Saudí, sugiere que el mercado estético europeo está preparado para el tipo de tratamiento que ofrece XERF.

El estudio reveló que el 58 % de los encuestados consideró muy o extremadamente importante reafirmar la piel flácida, y el 67 % expresó su preferencia por tratamientos que no requieren agujas. Asimismo, la "evidencia clara de resultados duraderos" fue el factor más recurrente que motivaría a los pacientes indecisos a considerar un tratamiento de estiramiento facial no quirúrgico, citado por el 28,3 % de los encuestados.

Nikhil Nathwani de Cynosure Lutronic, comentó:

"XERF se ha ganado una excelente reputación en Estados Unidos y en toda la región de Asia-Pacífico, donde ha sido adoptado por profesionales líderes.

El interés que hemos observado antes de este lanzamiento ha sido extraordinario. Clínicas de toda Europa se han puesto en contacto para obtener más información, lo que nos indica que el mercado realmente lo estaba esperando."

XERF fue diseñado en Corea y aporta una serie de innovaciones a la categoría de radiofrecuencia monopolar:

Emisión de doble frecuencia (6,78 MHz y 2 MHz): El único dispositivo de su categoría que combina dos frecuencias en una sola aplicación, lo que permite un tratamiento simultáneo en múltiples profundidades de tejido y llegar a mayor profundidad.

Tres ajustes de profundidad y 10 niveles de energía: Ofrece a los profesionales la flexibilidad de personalizar cada tratamiento y cada zona tratada.

Tecnología WaveFit™ Pulse: Distribuye la energía de radiofrecuencia en múltiples pulsos en lugar de concentrarla en ráfagas cortas de alta intensidad, lo que produce un aumento más controlado de la temperatura del tejido.

Refrigeración avanzada con suministro integrado de criógeno (ICD): Protege continuamente la superficie de la piel durante todo el tratamiento, manteniendo la epidermis a una temperatura segura mientras se administra energía a las capas subyacentes.

Estas tecnologías están diseñadas para mejores resultados y reducir la necesidad de anestesia previa al tratamiento en muchos pacientes.

Nikhil Nathwani añadió:

" Los datos indican que las personas no solo buscan tratamientos para lucir más jóvenes. Desean invertir en la salud a largo plazo de su piel y obtener resultados duraderos y confiables. Nos enorgullece poner XERF a disposición de los profesionales clínicos que están listos para brindar una experiencia de tratamiento verdaderamente diferenciada. No solo lanzamos un nuevo dispositivo, sino que presentamos uno de eficacia comprobada a un mercado que lo requiere".

XERF se ha consolidado como una plataforma de referencia entre los principales médicos estéticos de Corea y ha recibido una amplia cobertura en medios de belleza, salud y estilo de vida en Estados Unidos y Asia-Pacífico. El interés de pacientes de alto perfil ha contribuido a aumentar su conocimiento entre un público consumidor más amplio.

*La disponibilidad de XERF en cada país está sujeta al cumplimiento de todos los requisitos legales y regulatorios locales aplicables. El marcado CE por sí sola no constituye una autorización para comercializar, vender o lanzar el dispositivo en ninguna jurisdicción en particular.

Acerca de Cynosure Lutronic:

Con más de 55 años de innovación y liderazgo en dispositivos basados en energía, Cynosure Lutronic permite a dermatólogos, cirujanos plásticos y profesionales de la estética de todo el mundo ofrecer tratamientos no invasivos y mínimamente invasivos. La compañía ofrece una de las carteras de productos más completas del sector en rejuvenecimiento cutáneo, revitalización, depilación, tratamientos vasculares, tonificación de la piel y remodelación corporal. Cynosure Lutronic opera mediante ventas directas en Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Reino Unido, Australia, China, Japón y Corea, y a través de distribuidores en aproximadamente 130 países.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/3005755/Cynosure_Lutronic_Xerf.mp4

Contacto: Fleur RequenaEMEA Marketing Directorfleur.requena@cynosurelutronic.com+34 652 250 426

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