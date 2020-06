COMUNICADO: Cynosure presenta la estación de trabajo de estética Elite iQ(TM) para depilación láser y revitalización cutánea (1)

El primer sistema de alejandrita-Nd:YAG del mundo, ahora mejorado con Skintel®, el único lector de melanina (Melanin Reader(TM)) avalado del sector, para unos tratamientos de depilación láser más personalizados en todos los fototipos cutáneos

WESTFORD, Massachusetts, 1 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Cynosure anunció hoy el lanzamiento en los Estados Unidos, Europa y Australia de la plataforma Elite iQ(TM)(,) la nueva generación de la estación de trabajo estética Elite+(TM) que permite tratamientos más rápidos con una mayor energía máxima, comparado con los equipos de la generación anterior. La plataforma Elite iQ(TM) aprovecha Skintel®, el único lector de melanina (Melanin Reader(TM)), aprobado por la FDA, del sector de la estética, que ayuda a ofrecer tratamientos de depilación láser personalizados y reducir de forma permanente el vello no deseado en todos los fototipos de piel y en cualquier parte del cuerpo, como cara, espalda, pecho, brazos, axilas, zona del biquini y piernas.

La estación de trabajo Elite iQ(TM), provista de la patentada tecnología Skintel® que mide el nivel de melanina y ayuda en la determinación del fototipo cutáneo específico del paciente, lo cual permite realizar ajustes del tratamiento en tiempo real, resuelve los problemas a los que se enfrentan habitualmente los profesionales al tratar a hombres y mujeres con piel más oscura. El 80 % de los hombres y las mujeres de todo el mundo se depilan de forma habitual el vello facial y corporal(1), y ahora pueden beneficiarse de tratamientos rápidos, simples y personalizados que se ajustan perfectamente a cada fototipo de piel en particular.

"El equipo Elite iQ(TM) satisface la creciente demanda del mercado de soluciones para depilación y revitalización de la piel para hombres y mujeres en todos los fototipos de piel", señaló Todd Tillemans, CEO de Cynosure. "En Cynosure estamos muy orgullosos de anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes y de sus pacientes, y dotar a nuestra tecnología líder del sector de una potencia, eficacia y seguridad aún mayores".

El equipo Elite iQ(TM) no solo ofrece tratamientos de depilación personalizados, sino que también permite a los médicos realizar los tratamientos estéticos más solicitados para mejorar la piel y abordar otros problemas cutáneos frecuentes, como venas faciales y de las piernas, fotodaño solar, arrugas faciales y vello encarnado, todo con un único dispositivo y sin cirugía.

"Mis pacientes están encantados con las rápidas y sencillas sesiones de depilación láser y con los resultados, gracias a la tecnología Elite iQ(TM)" comentó el Dr. Vic Ross de Scripps Clinic, en San Diego, California. "Con frecuencia oigo que las mujeres y los hombres con fototipos cutáneos más oscuros tienen la impresión de que no son aptos para este tipo de tratamientos, y la realidad es que todos son candidatos potenciales a los que puedo tratar con facilidad y confianza. El diseño inteligente de las herramientas de la pantalla, que incluye una evaluación de la pigmentación en tiempo real que guía al médico en la selección óptima de los parámetros, ya ha marcado la diferencia en mi clínica y se ha traducido en pacientes más satisfechos con unos resultados fantásticos".

La estación de trabajo de última generación Elite iQ(TM) también ofrece una interfaz de usuario intuitiva y mejorada, que destaca por: un nuevo diseño del panel principal y una guía de tratamiento incorporada que ayuda a determinar la configuración de los parámetros de prueba para la depilación; también cuenta con una iluminación dinámica de la pantalla para una fácil visualización de la longitud de onda activada; gran versatilidad en los tratamientos, con ancho de pulso, fluencia y frecuencia de emisión regulables y capacidad de guardar configuraciones para uso futuro.

La estación mejorada incluye además un cajón accesible desde ambos lados del equipo, un diseño de superficie plana que facilita el acceso a los accesorios durante los tratamientos y una nueva asa en todo el perímetro que facilita la maniobrabilidad.

(1) Datos de 2020. Dispositivos de estética basados en energía. Medical Insight, Inc. Octubre de 2019.

