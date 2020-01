COMUNICADO: CytoSorb® aprobado y disponible para la eliminación de ticagrelor durante la circulación extracorpórea en la UE (2)

Publicado 30/01/2020 22:00:40 CET

El Sr. Capponi concluyó diciendo: "Ahora que podemos comercializar esta aplicación de forma oficial a escala internacional, planeamos hacer de CytoSorb un tratamiento habitual para la eliminación de ticagrelor durante los procedimientos de circulación extracorpórea en todos los países en los que tenemos presencia, respaldados por estudios adicionales en el Reino Unido y otros lugares. Además, también estamos buscando con ímpetu una vía de aprobación para esta aplicación en los Estados Unidos".

Astra Zeneca comercializa Ticagrelor y se vende con los nombres comerciales Brilique® en la Unión Europea y Brilinta® en los Estados Unidos, con una proyección de ventas en todo el mundo de más de 1500 millones de dólares estadounidenses en 2019, atribuyendo más de la mitad de las ventas a Europa, los mercados emergentes y al resto del mundo.

Un ejemplo común de cómo se usará CytoSorb es el siguiente: Un paciente está sufriendo un infarto de miocardio agudo, se le evalúa en el hospital y se administra tratamiento antiplaquetario doble que incluye aspirina y ticagrelor antes de pasar al laboratorio de cateterización para someterse a una intervención coronaria percutánea (ICP). Pero, dada una arteriopatía coronaria en varios vasos, una isquemia persistente o daños en la arteria coronaria, el paciente necesita un CABG de urgencia a corazón abierto, aunque el ticagrelor supone un riesgo de sufrir una hemorragia que no se detenga. Este tipo de paciente suele necesitar una transfusión posoperatoria con un concentrado de glóbulos rojos y plaquetas, perder mucha sangre durante la intervención, necesitar una nueva intervención con una nueva apertura del tórax para evaluar el origen de la hemorragia, y que puede presentar un mayor riesgo de muerte. CytoSorb se usará de forma intraoperatoria durante la cirugía cardíaca para eliminar el ticagrelor rápidamente con el objetivo de reducir estas complicaciones hemorrágicas patológicas y costosas.

Acerca de CytoSorbents Corporation

CytoSorbents Corporation [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2705789-2&h=290360627&u=...] es líder en inmunoterapia para medicina intensiva y se especializa en purificación sanguínea. Su producto principal, CytoSorb® [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2705789-2&h=3592126558&u...], está aprobado en la Unión Europea y se distribuye a 58 países de todo el mundo, como adsorbente de citocinas extracorpóreo diseñado para reducir el síndrome de liberación de citocinas que, de otro modo, podría provocar una inflamación extensa, insuficiencia orgánica y la muerte en enfermedades importantes y frecuentes. Se trata de procesos clínicos en los que el riesgo de muerte es extremadamente elevado y para los que aún no existen tratamientos eficaces. CytoSorb® [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2705789-2&h=3592126558&u...] también se está usando durante y después las intervenciones cardíacas para eliminar los mediadores inflamatorios que pueden provocar complicaciones posoperatorias, incluida la insuficiencia orgánica múltiple. CytoSorbents está llevando a cabo su ensayo esencial REFRESH 2-AKI, un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y comparado diseñado para respaldar la aprobación sanitaria de EE. UU. de CytoSorb para su uso en el sistema de circulación extracorpórea durante intervenciones quirúrgicas cardíacas complejas a fin de reducir el daño que sufren los órganos. La empresa también ha iniciado y financia el ensayo TISORB en el Reino Unido, que evalúa la eliminación de ticagrelor en pacientes con intervenciones cardíacas de urgencia. Hasta el momento, CytoSorb® se ha usado en más de 80.000 tratamientos en pacientes humanos.

Las tecnologías de purificación de CytoSorbents se basan en esferas de polímero muy porosas y biocompatibles que pueden eliminar de forma activa sustancias tóxicas de la sangre y otros líquidos corporales mediante la captura en los poros y la adsorción en la superficie. Sus tecnologías han recibido subvenciones no diluidas, contratos y otros tipos de financiación por valor de unos 29 millones de dólares de DARPA, el Ejército de EE. UU., el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., los Institutos Nacionales de Salud (NIH), el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI) y el Mando de Operaciones Especiales de EE. UU. (SOCOM), entre otros. La empresa cuenta con numerosos productos en fase de desarrollo que incorporan esta singular tecnología de purificación sanguínea protegida por numerosas patentes de EE. UU. e internacionales, así como con diversas solicitudes pendientes, donde se incluyen los productos CytoSorb-XL(TM), HemoDefend(TM), VetResQ(TM), K(+)ontrol(TM), ContrastSorb y DrugSorb, entre otros. Para obtener más información, visite los sitios web de la empresa en www.cytosorbents.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2705789-2&h=3740436805&u...] y www.cytosorb.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2705789-2&h=2949952883&u...], o síganos en Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2705789-2&h=4200263418&u...] y Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2705789-2&h=3848920601&u...].

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que se espera sean conformes a las disposiciones de salvaguarda de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos (United States Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, declaraciones sobre nuestros planes, objetivos, representaciones y disputas, no funcionan como hechos históricos y se suelen identificar por el uso de términos como "puede", "debe", "podría", "esperar", "plan", "anticipar", "creer", "estimar", "predecir", "potencial", "continuar" y palabras similares, aunque algunas declaraciones prospectivas se expresan de forma diferente. Debe tener en cuenta que las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa representan la opinión y las expectativas actuales de la directiva, pero nuestro desempeño, acontecimientos y resultados reales podrían diferir de forma sustancial de los que se indican en las declaraciones prospectivas. Los factores que podrían causar o favorecer dichas diferencias incluyen, entre otros, los riesgos comentados en nuestro informe anual a través del formulario 10-K, presentado ante la SEC el 7 de marzo de 2019, y actualizado con los riesgos notificados en nuestros informes trimestrales mediante el formulario10-Q, así como en los comunicados de prensa y otras comunicaciones a los accionistas que emitamos cada cierto tiempo con intención de notificar a las partes interesadas sobre los riesgos y factores que podrían afectar a nuestro negocio. Le aconsejamos no depositar una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas. No asumimos ninguna obligación a la hora de actualizar ni revisar públicamente estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otra información, excepto en la medida en que lo exija la legislación federal en materia de valores.

