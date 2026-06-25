D2L amplía su presencia en España para impulsar la transformación digital de la educación superior

(Información remitida por la empresa firmante)

D2L colabora con su socio regional ALTIA para ampliar el alcance y ofrecer experiencias de aprendizaje innovadoras, mejoradas con IA

TORONTO, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- D2L, líder mundial en innovación en aprendizaje, ha anunciado hoy una nueva asociación con ALTIA para ayudar a ampliar su presencia en España y apoyar la transformación del aprendizaje en la educación superior.

"En D2L, creemos que ampliar el acceso a una educación de alta calidad en todo el mundo comienza con asociaciones locales sólidas", expresó Kenneth Chapman, vicepresidente sénior de Alianzas Estratégicas y Ventas de Canal de D2L. "ALTIA aporta una sólida experiencia, fuertes relaciones institucionales y un profundo conocimiento del mercado, lo que nos permite ayudar a más instituciones en toda España a utilizar D2L Brightspace. Juntos, podemos empoderar a estudiantes y docents con experiencias de aprendizaje mejoradas con IA innovadoras y dar otro paso significativo hacia nuestra misión de transformar la manera de aprender en todo el mundo".

Con sede en España, ALTIA es una empresa de consultoría tecnológica consolidada que cuenta con una amplia experiencia en el apoyo a iniciativas de localización y transformación digital en el sector público y el ámbito educativo. A través de esta asociación, la experiencia de ALTIA contribuirá a reforzar la estrategia de crecimiento y presencia de D2L en España y conectar a más instituciones con experiencias de aprendizaje escalables y personalizadas.

"Estamos encantados de trabajar con D2L para apoyar a instituciones de toda España en su esfuerzo por fortalecer la enseñanza y el aprendizaje en un panorama cambiante de la educación superior", comentó Alfredo Marín Tapia, director general de ALTIA. "Juntos, esperamos ayudar a crear más oportunidades para que las instituciones ofrezcan experiencias significativas y centradas en los estudiantes que satisfagan las necesidades de los educadores y estudiantes de hoy en día".

Esta asociación refleja el compromiso de D2L de llegar a los estudiantes y ayudar a las instituciones a avanzar en la transformación digital a escala global. Al combinar la experiencia y cercanía de socios locales como ALTIA con la potencia de D2L Brightspace y las capacidades de inteligencia artificial de D2L Lumi, diseñadas específicamente para el ámbito educativo, D2L puede ayudar a más instituciones a ofrecer experiencias de aprendizaje flexibles, personalizadas y conectadas.

A medida que D2L continúa invirtiendo en el crecimiento liderado por socios en todas las regiones, este trabajo marca otro paso importante hacia la misión de D2L de transformar la manera de aprender en todo el mundo. Obtenga más información sobre el Programa para socios de D2L.

Acerca de ALTIAALTIA es una empresa internacional de TI que ayuda a poner en marcha iniciativas de transformación digital fiables y fluidas, las cuales generan un impacto significativo y crean valor real para las organizaciones.

Con más de 4000 profesionales, ALTIA ofrece asesoramiento estratégico, soluciones en la nube y ciberseguridad, e iniciativas de aprendizaje y desarrollo para mejorar las habilidades y capacidades de la fuerza de trabajo.

Acerca de D2L D2L está transformando la manera de aprender en todo el mundo, ayudando a los estudiantes a lograr más de lo que jamás hubieran imaginado. En estrecha colaboración con clientes de todo el mundo, D2L tiene la misión de lograr que el aprendizaje sea más inspirador, atractivo y humano. Descubra cómo D2L ayuda a transformar vidas y ofrece resultados de aprendizaje sobresalientes en K-12, educación superior y empresas.

Contacto de medios de D2LPR@D2L.comX: @D2L 2026 D2L Corporation.

La familia de empresas de D2L incluye D2L Inc., D2L Corporation, D2L Ltd, D2L Australia Pty Ltd, D2L Europe Ltd, D2L Asia Pte Ltd, D2L India Pvt Ltd, D2L Brasil Soluções de Tecnologia para Educação Ltda and D2L Sistemas de Aprendizaje Innovadores, S. D2 R.L de C.V. y H5P Group AS.

Todas las marcas de D2L y H5P son propiedad del grupo de empresas de D2L. Visite D2L.com/trademarks para obtener una lista de las marcas de D2L. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

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