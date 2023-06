DAHON impulsa su programa de movilidad eléctrica con ciclomotores y motocicletas

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca líder en bicicletas plegables DAHON presenta una nueva gama de modelos de motocicletas y ciclomotores

OLNEY, Ill., 25 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- DAHON, líder mundial de bicicletas plegables con más de 40 años en la industria, tiene previsto ampliar su gama de productos a una nueva categoría de motocicletas y ciclomotores. Tras el teaser presentado en la China International Cycle Fair de Shanghai del 5 al 8 de mayo, la marca tiene previsto presentar sus 3 últimos modelos, la moto Macaw y los ciclomotores eléctricos Magpie y Tailorbird, en INABIKE , una feria ejecutiva de la industria de la motocicleta en Indonesia, del 24 al 26 de mayo, bajo el lema "¡Vuélvete eléctrico, ecológico y reduce las emisiones de CO!".

En esta nueva y emocionante dirección, DAHON, además de las actuales E-bikes, se esfuerza por demostrar que ser ecológico no tiene por qué costar un dineral. Los tres últimos modelos (no plegables) de calidad de sus categorías de motocicletas y ciclomotores están disponibles a un precio más atractivo que el de muchos otros modelos actualmente en el mercado, y tienen cero emisiones de CO, ofreciendo una alternativa ecológica y rentable ideal al transporte impulsado por motores de combustión.

Enfocada tanto al deporte al aire libre como a la movilidad urbana rápida, la Macaw tiene una autonomía máxima de 80 km con una carga completa, con una velocidad máxima de 100 km/h y un consumo de sólo 6,19 kW/h. La batería de iones de litio de 72V/73aH tarda sólo 6 horas en alcanzar su plena capacidad, más rápido que la mayoría de las motocicletas eléctricas de un nivel similar.

La deportiva y alegre Macaw está propulsada por un motor de 5000W y su velocidad puede alcanzar los 120KM/H (75mph). Tiene unos neumáticos delanteros y traseros de tamaño F: 110/70-17 R:140/70-16, y unas dimensiones de L 715 (28") x W 2060 (81") x H 1140 (45").

Tanto el ciclomotor Magpie como el Tailorbird tienen una autonomía máxima de 110 km con una carga completa, y sólo consumen 2,7 kW/h de potencia. También pueden equiparse con una batería de plomo opcional de 60v-72v /32Ah, que tarda sólo 8 horas en alcanzar su plena capacidad.

Impulsados por un motor de 1000W, los modelos Magpie y Tailorbird pueden alcanzar hasta 60km/h (37mph), y están equipados con un controlador de alta eficiencia. Magpie tiene un tamaño de neumático delantero y trasero de F:80/90-14 R:90/90-14, las dimensiones de L 700 (27") x W 1880 (74") x H 1220 (48"). El Tailorbird tiene un tamaño de neumático delantero y trasero de F:90/90-12 R:90/90-12, y unas dimensiones de L 700 (27") W 1850 (73") H 1090 (43"). Las especificaciones de estos dos modelos son similares, aunque cada uno tiene su propio estilo distintivo; Magpie tiene un aspecto de scooter, mientras que Tailorbird evoca el estilo clásico de Vespa, atendiendo a las preferencias individuales de los motoristas.

La entrada de DAHON en la categoría de motocicletas demuestra su firme compromiso con la innovación ecológica. En el contexto de la era de la movilidad eléctrica, la empresa contribuye al esfuerzo mundial por reducir la dependencia de los combustibles fósiles con productos innovadores que se adaptan a todos los desplazamientos urbanos de los clientes.

Está previsto lanzar estos modelos en los mercados asiático y americano. El equipo de DAHON está encantado de presentar los nuevos modelos de ciclomotores eléctricos en INABIKE, Indonesia, y los clientes pueden visitarlos en su stand: Pabellón A7, A7D2-01. Envíe un correo electrónico a Samantha@dahon.com si desea más información sobre este modelo o concertar una cita en esta o en futuras ferias.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2085390/DAHON_MACAW_Electric_motorcycle.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2085391/DAHON_MAGPIE_Electric_moped.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2085392/DAHON_TAILORBIRD_Electric_moped.jpg

