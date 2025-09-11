Dahua lanza la serie de cámaras inalámbricas WITHS en IFA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIÍN, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, proveedor líder mundial de soluciones y servicios AIoT centrados en video, anunció el debut mundial de la serie WITHS en IFA Berlín 2025. Desarrollada para satisfacer las necesidades específicas de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), WITHS ofrece soluciones de vigilancia inalámbrica inteligentes, fáciles de implementar y fiables que permiten a los propietarios proteger sus tiendas, oficinas, almacenes e instalaciones al aire libre con facilidad.

WITHS: Inteligencia, Simplicidad, Seguridad

El nombre WITHS representa su filosofía: Inteligencia, Simplicidad, Seguridad. A diferencia de los sistemas con cable tradicionales, que pueden ser complejos y costosos de instalar, WITHS ofrece una implementación plug-and-play, lo que facilita el acceso a la vigilancia avanzada para las PYMES. Equipada con detección basada en IA y alertas en tiempo real, la gama WITHS permite a los propietarios de negocios centrarse en sus operaciones diarias con tranquilidad.

Gama de productos en IFA 2025

La cartera de WITHS abarca aplicaciones tanto para interiores como para exteriores, ofreciendo soluciones a medida para diversos entornos empresariales. En IFA, tres productos estrella atrajeron especial atención:

Serie Hero: Con doble lente y visión dual, detección de personas y mascotas con IA, seguimiento automático (con movimiento horizontal y vertical), modo de privacidad con un solo clic y comunicación bidireccional. Ofrece una cobertura amplia y detallada, a la vez que permite la protección interactiva en interiores.

Con doble lente y visión dual, detección de personas y mascotas con IA, seguimiento automático (con movimiento horizontal y vertical), modo de privacidad con un solo clic y comunicación bidireccional. Ofrece una cobertura amplia y detallada, a la vez que permite la protección interactiva en interiores. Serie Picoo: Diseñada para la seguridad en exteriores, ofrece imágenes a todo color WizColor, detección de personas, vehículos y mascotas con IA, tecnología inteligente de doble luz, resistencia a la intemperie IP66, seguimiento automático y audio bidireccional, lo que garantiza una protección fiable.

Diseñada para la seguridad en exteriores, ofrece imágenes a todo color WizColor, detección de personas, vehículos y mascotas con IA, tecnología inteligente de doble luz, resistencia a la intemperie IP66, seguimiento automático y audio bidireccional, lo que garantiza una protección fiable. Serie Apollo: Diseñada para lugares remotos y sin red eléctrica, este modelo de construcción robusta combina conectividad 4G y energía solar con detección de IA, ampliando la vigilancia a zonas sin red o electricidad, como granjas y obras de construcción.

Todas las cámaras WITHS son compatibles con el control remoto a través de la aplicación DMSS de Dahua, lo que permite a los propietarios de negocios supervisar y gestionar su sistema en cualquier momento y lugar con un solo clic. Para implementaciones de mayor envergadura, la integración perfecta con los sistemas NVR de Dahua permite una gestión centralizada en múltiples ubicaciones con almacenamiento local y control unificado.

Soluciones integrales de AIoT más allá de la vigilancia

Además de WITHS, Dahua presentó una amplia gama de innovaciones de AIoT en IFA 2025. Entre las más destacadas se incluyen las soluciones de carga para vehículos eléctricos D-Volt para una movilidad inteligente y sostenible, la serie de alarmas inalámbricas AirShield para la monitorización de intrusiones y el entorno, así como productos para edificios inteligentes, sistemas de seguridad contra incendios, dispositivos de red para el consumidor y monitores de juegos inmersivos.

Con el debut de WITHS y la presentación de su cartera de AIoT en IFA 2025, Dahua mantiene su compromiso de ofrecer soluciones más inteligentes, seguras y sostenibles, que permitan una sociedad más inteligente y una vida mejor.

Si desea más información acerca de WITHS, visite aquí .

