Dahua Technology celebra el Pro Challenge 2025 con el objetivo de profundizar la colaboración en el ecosistema global de instaladores

HANGZHOU, China, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, proveedor líder mundial de soluciones y servicios de IAoT centrados en vídeo, recibió recientemente a destacados socios instaladores de todo el mundo en su sede para la celebración del Dahua Pro Challenge 2025. El evento conecta a una comunidad global de profesionales cualificados para fomentar la colaboración, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de las alianzas dentro del ecosistema de instaladores.

Con el lema "CONSTRÚYELO. MUÉSTRALO. GÁNATELO.", la campaña 2025 se basa en el éxito de la iniciativa inaugural del año pasado. Su objetivo es animar a los participantes a mostrar instalaciones creativas y aplicaciones prácticas de las soluciones Dahua, impulsando aún más el intercambio profesional global y el crecimiento del ecosistema.

En la inauguración del evento, Fu Liquan, presidente y director general de Dahua Technology, agradeció la larga confianza y colaboración de los socios instaladores de todo el mundo. Destacó que, a medida que avanza la transformación digital, los instaladores del ecosistema desempeñan un papel fundamental como el eslabón final que integra las tecnologías AIoT en la vida cotidiana. Fu reafirmó el compromiso de Dahua con la contribución conjunta, la cooperación beneficiosa para todos y los beneficios compartidos, destacando la inversión continua en el desarrollo del ecosistema para fomentar un entorno colaborativo que impulse tanto el valor para el cliente como el crecimiento de los socios.

El programa de varios días ofreció una experiencia técnica inmersiva, combinando talleres prácticos, demostraciones basadas en escenarios y debates en profundidad con los equipos de producto e ingeniería de Dahua. Los participantes exploraron sistemas de video inteligente, soluciones para edificios inteligentes y aplicaciones integradas de AIoT, adquiriendo conocimientos prácticos sobre estrategias de implementación, optimización operativa y tendencias tecnológicas emergentes. Estas interacciones permitieron a los socios instaladores profundizar su conocimiento de las soluciones de Dahua, compartiendo su experiencia y fomentando un intercambio que los fortalece mutuamente.

Las visitas guiadas a la sala de exposición de inteligencia digital y a las instalaciones de fabricación de Dahua permitieron a los asistentes conocer de primera mano el desarrollo de productos, los flujos de trabajo de ensamblaje y las capacidades de suministro global. Estas visitas destacaron la fiabilidad, la escalabilidad y el rigor de ingeniería de la cartera de soluciones de Dahua, lo que reforzó la confianza de los socios en la entrega de sistemas de alto rendimiento para las diversas demandas del mercado.

Los representantes de los instaladores también compartieron sus impresiones del evento. Un socio de Oriente Medio comentó: "Esta visita profundizó nuestra comprensión de las capacidades de Dahua basadas en IA y cómo se traducen en valor real para el cliente". Un representante del Reino Unido añadió: "Conectar con colegas de diferentes regiones nos inspira a ofrecer soluciones más integradas y preparadas para el futuro a nuestros clientes".

Más allá del aprendizaje técnico, las actividades culturales, incluyendo un recorrido por el Lago Oeste y una experiencia inmersiva en Songcheng, fortalecieron las conexiones interpersonales y crearon un sentido de comunidad entre los participantes de diferentes regiones. El evento concluyó con una gala en honor a los socios Golden Pro, quienes demostraron excelencia, creatividad y contribuciones significativas al ecosistema global de instaladores de Dahua.

Al combinar la inmersión tecnológica, el intercambio de conocimientos operativos y la creación de redes globales, Dahua consolidó su rol como innovador en AIoT e impulsor de la colaboración en el ecosistema. El Pro Challenge demostró una vez más cómo Dahua empodera a instaladores de todo el mundo para ofrecer soluciones más inteligentes, eficientes y con valor añadido, impulsando comunidades inteligentes, conectadas y sostenibles.

De cara al futuro, Dahua continuará expandiendo su ecosistema de instaladores y mejorando los programas de capacitación de socios, promoviendo la colaboración interregional y la creación conjunta para impulsar la próxima generación de innovación en AIoT, a la vez que avanza en su misión de propiciar una sociedad más inteligente y una vida mejor.

