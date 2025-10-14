Dahua Technology obtiene la medalla de plata de EcoVadis por su desempeño en sostenibilidad

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 14 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, proveedor líder mundial de soluciones y servicios AIoT centrados en vídeo, ha recibido la prestigiosa Medalla de Plata de EcoVadis, líder mundial en evaluaciones de sostenibilidad empresarial. Este reconocimiento sitúa a Dahua entre el 15 % de las empresas mejor evaluadas a nivel mundial, lo que refleja su continuo progreso en la promoción de prácticas ambientales, sociales y éticas en todas sus operaciones.

EcoVadis es uno de los proveedores de calificaciones de sostenibilidad empresarial más fiables del mundo. Evalúa a más de 130.000 empresas de todo el mundo según 21 criterios de sostenibilidad en cuatro áreas principales: medioambiente, derechos humanos y laborales, ética y compras sostenibles. La evaluación se basa en estándares internacionales de sostenibilidad, incluyendo los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los estándares de la Iniciativa de Reporte Global (GRI) y la norma ISO 26000.

Nuestro camino hacia la sostenibilidad es continuo y está profundamente arraigado en todo lo que hacemos", afirmó Xu Zhicheng, vicepresidente sénior y director general de la Oficina de Gestión de Cumplimiento de Dahua. "Obtener la Medalla de Plata de EcoVadis es un testimonio del esfuerzo colectivo de nuestros equipos en todo el mundo. Se alinea con nuestra misión de 'Promover una sociedad más inteligente y una vida mejor', creando valor duradero para nuestras comunidades, grupos de interés y el medioambiente".

Como parte de su compromiso continuo con la transparencia, las prácticas comerciales responsables y la mejora continua de los criterios ESG, Dahua ha establecido un sólido marco de gestión y desempeño de la sostenibilidad. En los últimos años, la empresa ha obtenido múltiples certificaciones de reconocimiento internacional, entre ellas la ISO 37301:2021 (Certificación del Sistema de Gestión de Cumplimiento), la ISO 14001 (Gestión Ambiental), la ISO 45001 (Salud y Seguridad en el Trabajo), la ISO 27001 (Seguridad de la Información) y la ISO 27701 (Gestión de la Privacidad de la Información). Además del reconocimiento de EcoVadis, Dahua también se unió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) en 2023, lo que demuestra aún más su compromiso con las prácticas comerciales responsables y sostenibles.

A lo largo de los años, Dahua ha tomado medidas significativas para reducir su impacto ambiental y promover la innovación responsable. La empresa continúa mejorando la eficiencia energética, reduciendo las emisiones de carbono y desarrollando productos ecológicos que contribuyen a una sociedad más inteligente y sostenible. Al mismo tiempo, Dahua defiende estándares laborales justos, promueve un entorno de trabajo inclusivo y colabora estrechamente con socios y proveedores para promover el desarrollo sostenible en toda la cadena de valor.

De cara al futuro, Dahua se mantiene firme en su compromiso de impulsar la sostenibilidad a través de la innovación, fomentando un mundo más inteligente, más seguro y más sostenible mediante tecnología responsable y ecosistemas colaborativos.

Para obtener más información sobre las iniciativas de sostenibilidad de Dahua, visite: dahuasecurity.com .

