Dahua Technology presenta soluciones integradas de vida inteligente e innovaciones en IFA Berlín 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, proveedor líder mundial de soluciones y servicios de AIoT centrados en vídeo, presenta su creciente cartera de productos y soluciones inteligentes en IFA Berlín 2026, destacando la continua innovación de la compañía en sus principales fortalezas tecnológicas, al tiempo que extiende las capacidades de IAoT a una gama más amplia de áreas de negocio.

En la exposición de este año, Dahua presenta innovaciones que abarcan videovigilancia inalámbrica, alarmas antirrobo, videoporteros, monitores y seguridad contra incendios. Esta gama de productos demuestra cómo Dahua aprovecha su experiencia en vídeo, IA y seguridad inteligente para satisfacer una mayor variedad de necesidades residenciales, comerciales y profesionales.

WINTS: Seguridad profesional ampliada mediante la innovación inalámbrica

Desarrollado bajo el concepto de "Sencillo, Inteligente y Seguro", WITHS integra la experiencia de Dahua en imagen profesional y seguridad inteligente en una cartera inalámbrica flexible diseñada para facilitar su implementación y gestión.

Compatible con Wi-Fi, 4G y control mediante aplicación DMSS, WITHS ayuda a reducir los requisitos de cableado y permite gestionar instalaciones pequeñas cómodamente a través de dispositivos móviles, mientras que la gestión basada en NVR admite aplicaciones de mayor tamaño. Sus funciones inteligentes incluyen detección de personas, mascotas y vehículos, seguimiento automático, reconocimiento de gestos, reconocimiento facial, grabación AOV/AOR, imágenes WizColor y comunicación bidireccional. Cubre escenarios interiores, exteriores, inalámbricos y fuera de la red, e incluye opciones de alimentación solar y baterías de alta capacidad.

Dahua AirShield: Protección inalámbrica integrada contra intrusiones

Dahua AirShield proporciona protección inalámbrica contra intrusiones al integrar dispositivos de alarma con sistemas de vigilancia, videoporteros y otros sistemas de seguridad. Su protocolo RF privado Airfly admite la transmisión de eventos entre concentradores de alarma y periféricos inalámbricos, mientras que RF-HD permite la transmisión rápida de imágenes y audio desde dispositivos compatibles.

La solución admite dispositivos con cable mediante módulos de expansión, lo que permite a los usuarios modernizar sus sistemas existentes y reducir los costes de actualización. Con tecnología DoLynk Cloud, AirShield conecta a usuarios finales, instaladores y centros de recepción de alarmas a través de DMSS y DoLynk Care. El modo AP ofrece una configuración de red flexible, mientras que la actualización en la nube permite actualizar con un solo clic los concentradores de alarma y los periféricos inalámbricos.

Dahua WizTalk: Videoportero inteligente de uso residencial

Dahua WizTalk, la serie insignia de videoporteros IP de la compañía, combina imágenes de alta resolución, capacidades de IA, seguridad integrada y control inteligente para el hogar. Algunas estaciones de puerta cuentan con configuraciones de doble cámara de 5 MP o 5 MP + 2 MP, visión nocturna a todo color, ángulos de visión ultra amplios y diseños panorámicos verticales de doble lente.

WizTalk permite la detección de personas, merodeo, vehículos, paquetes y mascotas, y algunos modelos también ofrecen detección de llanto. Sus paneles para interiores integran videovigilancia, control PTZ, zoom digital y funciones de alarma de intrusión. Los paneles de control inteligentes de la serie SCP, que funcionan con Android 14, también son compatibles con aplicaciones de terceros, lo que permite gestionar múltiples funciones a través de una interfaz unificada.

Más innovaciones tecnológicas más allá de la seguridad

Además de estos aspectos destacados, Dahua también presenta soluciones de seguridad contra incendios y monitores para videojuegos, demostrando así la amplitud de su creciente cartera de productos. Wisualarm amplía las capacidades de Dahua a aplicaciones profesionales de detección y alarma de incendios, incluyendo protección contra incendios conectada y detección temprana de incendios asistida por IA, mientras que los monitores Dahua satisfacen las necesidades de visualización comerciales, para videojuegos y residenciales.

"IFA nos brinda la oportunidad de mostrar tanto la profundidad de nuestra experiencia tecnológica como la amplitud de nuestra creciente cartera", afirmó Eason Rao, Gerente General de Productos Internacionales de Dahua. "Continuamos fortaleciendo nuestros negocios principales a la vez que exploramos nuevas oportunidades y desarrollamos soluciones que llevan la tecnología inteligente a más aplicaciones y clientes".

¡Descubra Dahua en IFA 2026!

Los visitantes pueden experimentar las últimas tecnologías de Dahua mediante demostraciones en vivo y conversar directamente con los equipos de producto y negocio de la compañía sobre sus aplicaciones y desarrollo. Gracias a su diversa cartera de productos, Dahua continúa fortaleciendo sus negocios principales a la vez que explora nuevas oportunidades para llevar la tecnología inteligente a más clientes y escenarios.

IFA Berlin 2026 | 4–8 de septiembre de 2026 | Berlín, Alemania Dahua Booth: H1.2-173

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