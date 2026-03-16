Dahua Technology presenta soluciones ITS basadas en IA en Intertraffic 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

ÁMSTERDAM, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, proveedor líder mundial de soluciones y servicios de IAoT centrados en vídeo, regresó a Intertraffic Amsterdam 2026 con sus últimas soluciones de sistemas de transporte inteligentes (ITS) diseñadas para mejorar la seguridad vial, optimizar la gestión del tráfico y apoyar la movilidad urbana sostenible.

En el evento, Wang Jun, gerente general de I+D de Productos ITS en Dahua Technology, pronunció un discurso de apertura titulado "La IA impulsa un tráfico más inteligente, seguro y sostenible". Según Wang, la IA y los modelos a gran escala permiten que la gestión del tráfico evolucione de la monitorización pasiva a operaciones más proactivas y predictivas, ayudando a las ciudades a optimizar los recursos viales, mejorar la seguridad vial y aumentar la eficiencia de los desplazamientos para los ciudadanos. Hizo hincapié en cómo Dahua aprovecha las tecnologías avanzadas de IAoT y los modelos de IA a gran escala para abordar los principales desafíos del tráfico urbano, desde la congestión y los accidentes hasta la aplicación de la normativa y la experiencia del viajero.

Un elemento central de la oferta de ITS de Dahua es el Modelo de IA a Gran Escala Xinghan 2.0, que integra las Series V (centrada en la visión), M (fusión multimodal) y L (comprensión del lenguaje). Este potente motor de IA fusiona vídeo en tiempo real, datos de tráfico y normativas en un ciclo inteligente de percepción, análisis, decisión y control, lo que permite la detección automatizada de incidentes, un control optimizado de semáforos, una aplicación precisa de la normativa y la reducción de falsas alarmas, elevando así la eficiencia y la seguridad en entornos viales complejos.

Dahua también presentó la tecnología mejorada de fusión de radar y vídeo (VRF2.0), que mejora la precisión y la continuidad en escenarios complejos al combinar datos de radar y visuales para superar problemas de oclusión e identificación errónea, a la vez que reduce significativamente el tiempo de configuración.

Entre los principales productos ITS expuestos se incluyeron:

Cámara de video y radar de doble espectro Bisight X Series: Monitorea el comportamiento del conductor y las condiciones de la carretera, capturando evidencia de alta calidad para el cumplimiento de la ley con confiabilidad modular y en cualquier condición climática.

Monitorea el comportamiento del conductor y las condiciones de la carretera, capturando evidencia de alta calidad para el cumplimiento de la ley con confiabilidad modular y en cualquier condición climática. Spotter Ultra: Sistema de detección de ocho carriles, disponible las 24 horas, para exceso de velocidad e infracciones de tránsito con una cadena de evidencia completa, ideal para intersecciones complejas.

Sistema de detección de ocho carriles, disponible las 24 horas, para exceso de velocidad e infracciones de tránsito con una cadena de evidencia completa, ideal para intersecciones complejas. Barra de luces inteligentes iPatrol: Convierte los vehículos de control en centros móviles de IA, integrando monitoreo de 360° y detección inteligente para un control dinámico en carretera.

Más allá de la aplicación de las normas de seguridad, Dahua presentó soluciones para mejorar la eficiencia del tráfico y la experiencia de viaje:

Control inteligente de semáforos, que utiliza la fusión de vídeo y radar mediante IA para adaptar las señales dinámicamente, aliviando la congestión y reduciendo los retrasos.

que utiliza la fusión de vídeo y radar mediante IA para adaptar las señales dinámicamente, aliviando la congestión y reduciendo los retrasos. Sistemas inteligentes de autopistas, que integran el control del peso en movimiento, alertas de paneles de mensajes variables (VMS) y detección de incidentes mediante IA para mejorar la fluidez y la seguridad en largas distancias.

que integran el control del peso en movimiento, alertas de paneles de mensajes variables (VMS) y detección de incidentes mediante IA para mejorar la fluidez y la seguridad en largas distancias. Soluciones inteligentes de estacionamiento, basadas en las cámaras ANPR de Dahua y su plataforma unificada para optimizar las operaciones de estacionamiento y ampliar las capacidades de los servicios del ecosistema.

Dahua también compartió información sobre implementaciones globales de sistemas de transporte inteligentes (ITS) y desarrollo urbano sostenible, destacando proyectos exitosos como el Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico con IA del Segundo Puente de Penang en Malasia y la primera red de semáforos inteligentes en San Francisco de Campeche, México, que demuestran mejoras cuantificables en monitoreo, control y alivio de la congestión.

Además, la exposición también presentó las soluciones inteligentes de carga para vehículos eléctricos de Dahua, resaltando los esfuerzos continuos de la compañía para apoyar ecosistemas de transporte más ecológicos y sostenibles.

Mediante la innovación continua en tecnologías AIoT y la colaboración con socios globales, Dahua mantiene su compromiso de impulsar las innovaciones en sistemas de transporte inteligentes (ITS) y ayudar a las ciudades a construir sistemas de movilidad más seguros, eficientes y sostenibles en todo el mundo.

Si desea conocer más visite https://www.dahuasecurity.com/ .

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