(Información remitida por la empresa firmante)

-Juntos por un futuro urbano impulsado por la IA: Dahua Technology presenta soluciones prácticas de AIoT en SCEWC 2026

BARCELONA, España, 5 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, proveedor líder a nivel mundial de soluciones y servicios de AIoT centrados en vídeo, presentó sus soluciones más recientes para ciudades inteligentes en el Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2026, celebrado del 3 al 5 de noviembre en Barcelona. Bajo el lema 'Juntos por un futuro urbano impulsado por la IA', Dahua exhibió aplicaciones prácticas de AIoT orientadas a lograr ciudades más seguras, eficientes y sostenibles.

Las soluciones de seguridad urbana de Dahua conectan cámaras y otros dispositivos IoT con sistemas de análisis basados en inteligencia artificial para identificar riesgos y coordinar la respuesta ante emergencias. Una de sus aplicaciones combina el reconocimiento inteligente, la búsqueda mediante texto e imágenes y el seguimiento de rutas, integrando además sistemas de difusión y protocolos de seguridad para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas.

En el ámbito del tráfico inteligente, Dahua presentó tecnologías para la monitorización del tráfico, la optimización de la señalización, el control del cumplimiento normativo y la detección de incidentes. En Campeche, México, la empresa optimizó 34 intersecciones e implementó siete ondas verdes. El proyecto logró 23 mejoras, un incremento del 20 % en el volumen de tráfico y una reducción del 15 % en los tiempos de espera.

Las soluciones de movilidad inteligente de Dahua mejoran la seguridad y la eficiencia del transporte público mediante la monitorización de vehículos, alertas de seguridad e información integrada. En el caso de los autobuses, los sistemas de monitorización del conductor detectan comportamientos de riesgo, mientras que el vídeo en tiempo real, el seguimiento por GPS y el recuento de pasajeros contribuyen a la supervisión de la seguridad, la gestión de la flota y la verificación del pago de tarifas.

Las tecnologías de gobernanza urbana de Dahua emplean análisis mediante inteligencia artificial y procesamiento de información multimodal para detectar la venta ambulante ilegal, residuos abandonados en espacios públicos, la ausencia de tapas de alcantarilla, inundaciones en la vía pública, el bloqueo de vías de acceso para servicios de emergencia, así como la presencia de humo o fuego. Las funciones de búsqueda mediante lenguaje natural y las alertas automáticas facilitan al personal la identificación de incidencias y la coordinación de las respuestas.

Dahua también presentó sus soluciones para el entorno ecológico, orientadas a la protección de los recursos naturales y la gestión medioambiental. Cámaras térmicas instaladas en puntos elevados ofrecen una cobertura de 360 grados y son capaces de detectar posibles focos de incendio a una distancia de hasta 10 kilómetros; estos sistemas operan en conjunto con dispositivos de monitoreo terrestre y drones para reforzar la detección de incendios y la respuesta ante emergencias. Para el control de recursos hídricos, un dispositivo basado en tecnología de radar, combinado con una cámara PTZ, realiza un seguimiento de los niveles de agua en tiempo real y emite alertas cuando las mediciones superan los umbrales preestablecidos.

Más allá de la exposición, John Li, director general del Departamento de Negocios Gubernamentales Globales de Dahua Technology, participó en la mesa redonda de alto nivel titulada "IA de agentes: sistemas que actúan". Li destacó cómo la IA integrada en cámaras y sensores permite una gestión urbana proactiva, desde búsquedas potenciadas por IA hasta agentes de IA capaces de identificar problemas urbanos y realizar un seguimiento de su resolución. Asimismo, subrayó la importancia de la privacidad, la transparencia y la rendición de cuentas para garantizar que la IA genere un valor público real.

En una ponencia titulada "Construyendo ciudades inteligentes resilientes, inclusivas y sostenibles mediante AIoT", Max Huang, director de Proyectos Gubernamentales Globales de Dahua Technology, explicó cómo la inteligencia en el borde y los datos estructurados de alta calidad sientan las bases para implementar grandes modelos de IA en entornos reales de ciudades inteligentes.

"Al fin y al cabo, los dispositivos de detección IoT son los "ojos y manos" de la IA. La IA del futuro no se limitará a procesar información en el mundo digital; se adentrará más en el mundo físico y nos ayudará realmente a gestionar las ciudades para que sean más seguras, eficientes y habitables", afirmó Li.

De cara al futuro, Dahua seguirá colaborando con sus clientes y socios para impulsar soluciones de ciudades inteligentes y apoyar la transformación digital continua de las ciudades.

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