COMUNICADO: Daiichi Sankyo presenta una demanda por sentencia declarativa de su tecnología patentada de conjugado anticuerpo-fármaco

- Daiichi Sankyo presenta una demanda por sentencia declarativa vinculada a su tecnología patentada de conjugados anticuerpo-fármaco

TOKIO, MÚNICH y BASKING RIDGE, Nueva Jersey, 5 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Daiichi Sankyo Co., Ltd ha anunciado hoy que la empresa ha presentado una demanda por sentencia declarativa ante el Tribunal del distrito de Delaware en respuesta a las comunicaciones que ha recibido por parte de Seattle Genetics, Inc. con respecto a la colaboración entre ambas compañías de 2008 a 2015 para el desarrollo de conjugados anticuerpo-fármaco (ADC, por sus siglas en inglés).

Seattle Genetics está reclamando ciertos derechos de propiedad intelectual relacionados con los productos de ADC de Daiichi Sankyo. Daiichi Sankyo opina que tal tipo de reclamación carece de fundamento y la empresa defenderá activamente su postura de que nuestras patentes de tecnología ADC son propiedad intelectual exclusiva de Daiichi Sankyo.

Entre julio de 2008 y junio de 2015, Seattle Genetics y Daiichi Sankyo colaboraron en un acuerdo de desarrollo exclusivo e internacional centrado en conjugados anticuerpo-fármaco que difieren de los productos de ADC que se desarrollan actualmente como parte de la cartera de Daiichi Sankyo.

