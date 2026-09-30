Daimon Robotics presenta una infraestructura de inteligencia táctil para IA física en IROS 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

PITTSBURGH, 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Daimon Robotics, una empresa de IA física centrada en la inteligencia táctil, exhibe sus capacidades integrales de IA física en la feria IROS 2026, celebrada en Pittsburgh. Bajo el lema 'Del tacto a la inteligencia', la compañía presenta su infraestructura táctil y los últimos avances en manipulación robótica diestra.

Creación de una infraestructura de inteligencia táctil para la IA física

A medida que los robots asumen tareas cada vez más complejas en el mundo físico, la percepción debe ir más allá de la simple visión de los objetos y su entorno. El contacto, la fuerza, el deslizamiento y la respuesta del material suelen determinar el éxito de una acción; sin embargo, estas propiedades físicas resultan difíciles de captar únicamente mediante la visión. La detección táctil aporta la capa de información física que faltaba, proporcionando a los robots una comprensión más directa de cómo interactúan con el mundo.

Daimon está desarrollando una infraestructura que conecta la percepción táctil, los datos de interacción física y los modelos del mundo. En IROS, la empresa demostró tres niveles de este sistema:

Percepción — serie DM-Tac: Sensores táctiles basados en visión que ofrecen una percepción multidimensional, de alta resolución y alta frecuencia a través de más de doce modalidades táctiles, con más de 110.000 unidades sensoras. Las demostraciones en vivo en IROS —que incluyen detección submarina, pruebas de durabilidad y detección de envases vacíos— exhiben la percepción de alta precisión y la estabilidad de los sensores en condiciones exigentes.

Sensores táctiles basados en visión que ofrecen una percepción multidimensional, de alta resolución y alta frecuencia a través de más de doce modalidades táctiles, con más de 110.000 unidades sensoras. Las demostraciones en vivo en IROS —que incluyen detección submarina, pruebas de durabilidad y detección de envases vacíos— exhiben la percepción de alta precisión y la estabilidad de los sensores en condiciones exigentes. Datos — Data-Nexus Acquisition System integra dispositivos de adquisición de datos, redes, flujos de procesamiento y pruebas de referencia de evaluación en un flujo de trabajo unificado de producción de datos, generando continuamente datos de interacción física de alta calidad para el entrenamiento de modelos.

integra dispositivos de adquisición de datos, redes, flujos de procesamiento y pruebas de referencia de evaluación en un flujo de trabajo unificado de producción de datos, generando continuamente datos de interacción física de alta calidad para el entrenamiento de modelos. Modelo del mundo — Daimon-TWM basa la inteligencia en datos de interacción física, lo que permite la cognición física, la toma de decisiones predictiva y el control en tiempo real para una manipulación diestra.

Daimon-TWM realiza su primera demostración pública presencial desde su lanzamiento

IROS 2026 marca la primera demostración pública presencial de Daimon-TWM desde su lanzamiento en agosto. El modelo se exhibe mediante dos tareas de manipulación autónoma en vivo:

Ensartado de pulseras de la amistad: Desde recoger diminutas cuentas grabadas hasta alinear sus pequeños orificios e insertarlas en un hilo flexible, la tarea exige precisión a pequeña escala, manipulación de materiales deformables y adaptación a condiciones de contacto cambiantes. Daimon-TWM ajusta continuamente sus acciones basándose en interacciones físicas sutiles, en lugar de seguir una secuencia de movimientos fija.

Desde recoger diminutas cuentas grabadas hasta alinear sus pequeños orificios e insertarlas en un hilo flexible, la tarea exige Daimon-TWM ajusta continuamente sus acciones basándose en interacciones físicas sutiles, en lugar de seguir una secuencia de movimientos fija. Impresión por transferencia térmica en bolsas de lona: El robot gestiona de forma autónoma la colocación de la etiqueta, la retirada de la película, el estampado en caliente, el curado y la colocación final. Esta tarea de larga duración conlleva una colocación precisa, un despegado delicado, condiciones de contacto cambiantes y operaciones sensibles a la fuerza a lo largo de múltiples pasos secuenciales. Daimon-TWM permite al robot anticipar las consecuencias de cada acción y adaptar su siguiente movimiento en función del estado físico de la tarea.

En ambas tareas, Daimon-TWM utiliza retroalimentación táctil para mantenerse receptivo al estado físico de la tarea, adaptando sus acciones de un paso al siguiente.

Anclaje de la IA física en el mundo real

Daimon está desarrollando una infraestructura de inteligencia táctil para capacitar a los robots a fin de que aprendan, se adapten y realicen tareas de manipulación cada vez más diestras en el mundo físico, llevando a la robótica de la visión al tacto, y de la comprensión del mundo a la interacción con él.

Acerca de Daimon Robotics

Daimon Robotics se dedica a crear un ecosistema de IA física de ciclo cerrado que integra a la perfección la detección táctil, los datos y los modelos. Impulsados por nuestra innovadora tecnología táctil, dotamos a los robots de una auténtica inteligencia física.

Nuestra cartera de productos principal incluye sensores táctiles de alta resolución y alta frecuencia basados en visión, un sistema de adquisición de datos multimodal VTLA y un modelo del mundo físico fundamentado en información táctil; todo ello permite a los robots realizar manipulaciones robustas y diestras en el complejo mundo real, caracterizado por una gran cantidad de interacciones de contacto.

Surgida del equipo de investigación en robótica de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, Daimon Robotics inició oficialmente sus operaciones en 2023. La empresa tiene su sede en Shenzhen y cuenta con una división de I+D en Hong Kong.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/daimon-robotics-presenta-una-infraestructura-de-inteligencia-tactil-para-ia-fisica-en-iros-2026-302893664.html