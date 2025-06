Dangbei lanza el proyector MP1 Max 4K: luz híbrida para cada momento, perfecto para compartir

Dangbei MP1 Max - 4K Home Projector with Google TV and Licensed Netflix - DANGBEI/PR NEWSWIRE

Con una sofisticada lente híbrida Triple Laser + LED, que ofrece un brillo inigualable, una precisión de color sorprendente y una comodidad de visualización mejorada.

TUMWATER, Wash., 25 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- Dangbei, empresa innovadora en entretenimiento inteligente, presenta el MP1 Max, un innovador proyector de cine en casa que redefine el rendimiento visual con tecnología de vanguardia. Diseñado para superar los sistemas láser tradicionales, el MP1 Max integra una sofisticada solución híbrida de triple láser + LED, que ofrece un brillo inigualable, una precisión de color impresionante y una mayor comodidad de visualización. El Dangbei MP1 Max ya está disponible en Amazon (US/UK/CA/DE/UK/FR/ES/IT) y en la web oficial de EE.UU. por un precio de venta recomendado de €1,899 . Oferta especial de lanzamiento: Use el código DBMP1MAX para conseguirlo por €1,804, válida del 24 de junio al 7 de julio.

Con un impresionante brillo de 3100 lúmenes ISO, el MP1 Max garantiza imágenes vívidas y realistas en cualquier entorno. La gama de colores ultra amplia BT.2020 del 110 % amplía el espectro visible para ofrecer imágenes más ricas y vibrantes, mientras que la precisión de color ΔE<1 preserva cada fotograma con una precisión inigualable.

Más allá de la calidad de imagen, el MP1 Max prioriza la comodidad visual con protección a nivel de fuente, filtrando la luz azul dañina de 400-445 nm para reducir la fatiga visual. Su avanzada tecnología 4K Ultra HD Triple Laser + LED mejora la intensidad del color y la profundidad visual, a la vez que garantiza una fiabilidad duradera.

Compatible con HDR 10+, Dolby Audio y DTS Virtual:X, el MP1 Max ofrece un contraste cinematográfico, un rango dinámico y un sonido envolvente que llena la habitación. Sus funciones 3D, al combinarse con gafas y contenido compatibles, convierten la visualización en casa en una experiencia realmente impresionante.

La versatilidad de entretenimiento es fundamental en el MP1 Max, que incluye Google TV con integración con Netflix con licencia y más de 10.000 aplicaciones, como YouTube, Disney+, Prime Video y Hulu. Con más de 700.000 películas y series, y recomendaciones inteligentes, las opciones de entretenimiento son prácticamente infinitas. El control por voz del Asistente de Google hace la navegación simple e intuitiva.

Diseñado para una gran adaptabilidad, el MP1 Max incorpora un soporte integrado con rotación horizontal de 360° e inclinación vertical de 135°, lo que facilita su colocación en mesas, estanterías o en instalaciones fijas. La tecnología de configuración de imagen con IA InstanPro automatiza la optimización de la imagen con enfoque automático, corrección trapezoidal automática, ajuste de pantalla, prevención de obstáculos, protección ocular, corrección trapezoidal en tiempo real y ajuste de brillo con IA, lo que garantiza una visualización impecable con un ajuste mínimo.

El rendimiento de audio es igualmente inmersivo, gracias a una cámara de graves de 750 cc que ofrece graves resonantes de hasta 45 Hz para un impacto cinematográfico. Sus dos altavoces de 12 W, mejorados con Dolby Audio y DTS Virtual:X, ofrecen un sonido envolvente cinematográfico que te sumerge en cada escena.

Fabricado con materiales de primera calidad y atención al detalle, el MP1 Max presenta una silueta esculpida y curvada que se integra a la perfección en cualquier espacio. Su acabado textil táctil mejora la acústica a la vez que resiste el polvo y las huellas dactilares, y su carcasa ecológica de EPP ofrece una portabilidad elegante con un diseño elegante y minimalista.

Para mayor comodidad, el control remoto personalizado cuenta con la función Activar y Reproducir con un Solo Clic para iniciar Netflix, YouTube o Prime Video al instante, incluso desde el modo de suspensión. Los accesos directos inteligentes ofrecen acceso rápido al enfoque automático y la corrección trapezoidal automática, ofreciendo una imagen perfectamente ajustada en segundos.

El Dangbei MP1 Max marca una nueva era en el cine en casa, donde la tecnología de vanguardia, el diseño premium y la facilidad de uso convergen para crear una experiencia visual inolvidable.

Acerca de Dangbei

Dangbei es un proveedor premium de entretenimiento inteligente especializado en proyectores y otros productos innovadores. Con la confianza de más de 200 millones de usuarios en todo el mundo, Dangbei ofrece imágenes impresionantes y sonido envolvente, transformando espacios en vibrantes centros de entretenimiento, trabajo y vida.

Dangbei es líder en software para pantallas grandes, ofreciendo una amplia biblioteca de aplicaciones y contenido para entretenimiento, salud, educación y productividad. Más información en us.dangbei.com.

