DANIA lanza el ecosistema de IA líder para empresas hispanas que quieren vender más - DANIA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, España, 21 de octubre 2025. La plataforma tecnológica DANIA anuncia su lanzamiento global el próximo 25 de noviembre de 2025, con un evento gratuito dirigido a miles de empresas en España y Latinoamérica. El objetivo: ayudar a las compañías a incorporar la Inteligencia Artificial en sus procesos de atracción, ventas y fidelización de clientes, con un enfoque 100 % práctico y accesible.

Una solución integral para empresas que quieren aplicar IA real

Más que un software, DANIA es un socio tecnológico. Acompaña a las empresas a automatizar procesos, mejorar su productividad y aumentar su facturación. Para ello, combina tecnología, formación y acompañamiento humano.

“Las empresas están enfrentando retos que no saben que pueden resolver con inteligencia artificial. En DANIA les enseñamos cómo hacerlo y les ofrecemos las herramientas para lograrlo”, explica Daniel Santos, fundador del proyecto.

IA con propósito: tecnología creada por y para las personas

A diferencia de los grandes conglomerados tecnológicos, DANIA promueve un modelo de economía colaborativa, donde empresas, autónomos, agencias y profesionales se benefician mutuamente.

El ecosistema conecta a quienes necesitan soluciones con IA con quienes saben implementarlas, generando oportunidades reales de negocio y empleo.

“Nosotros no competimos, conectamos. DANIA es una comunidad donde todos ganan: las empresas crecen gracias a la automatización, y los profesionales encuentran oportunidades reales de desarrollo,” explica Santos.

Un modelo circular donde todos ganan: talento, tecnología y resultados



El ecosistema DANIA se estructura en cuatro áreas interconectadas que garantizan la implementación real de la IA en el entorno empresarial:

Empresas: Soluciones empresariales con IA aplicada

Las empresas acceden a soluciones prácticas en DANIA para la captación de clientes con IA, la automatización de ventas con IA, y fidelización. El primer producto global —que se lanzará en noviembre 2025— es un programa integral de ventas con IA, diseñado para optimizar la captación, conversión y retención de clientes de forma automática.

Academia DANIA: formación y certificación en IA

El corazón educativo del ecosistema forma a integradores certificados de IA y agencias IA, profesionales capaces de aplicar las soluciones tecnológicas a las necesidades de cada empresa.

Agencias DANIA: red comercial por sectores

DANIA cuenta con más de 100 agencias activas en España y Latinoamérica, que operan como franquicias comerciales por nicho (clínicas dentales, peluquerías, restaurantes, negocios digitales…).

Marketplace: donde todos los actores conectan

En el marketplace o red de servicios de IA, tanto empresas, como agencias (de DANIA y externas) y freelancers pueden conectar en un entorno seguro, transparente y colaborativo para ofrecer y contratar servicios de IA.

IA práctica para vender más y fidelizar mejor

El lanzamiento global de DANIA incluirá un evento gratuito de cinco días a partir del 25 de noviembre de 2025, donde cientos de empresas aprenderán a aplicar la IA para mejorar sus ventas. Los interesados pueden apuntarse en el sitio oficial de DANIA.AI

Durante las sesiones, se mostrarán casos reales, automatizaciones listas para implementar y estrategias prácticas para optimizar la relación con los clientes.

El modelo es recurrente, con seguimiento y actualización continua para maximizar el retorno de inversión.

Un ecosistema que impulsa la adopción empresarial de IA en español

Con más de 100 agencias, cerca de 200 integradores certificados y una comunidad en expansión, DANIA se posiciona como la primera plataforma integral de inteligencia artificial en español enfocada al tejido empresarial de España y Latinoamérica.

El ecosistema DANIA combina la escalabilidad tecnológica con un enfoque humano y formativo, facilitando la transición hacia un modelo de negocio inteligente, automatizado y sostenible.

Sobre DANIA

DANIA es una plataforma integral de inteligencia artificial aplicada a negocios, fundada por Daniel Santos, creador de Mr. Santos, uno de los referentes en automatización y educación tecnológica en el mundo hispano.

El ecosistema incluye formación certificada, soluciones de automatización y una red de agencias e integradores que implementan tecnología real en empresas medianas y pymes.

Más información en el sitio oficial dania.ai y en la red de servicios IA app.dania.ai

Contacto

Emisor: DANIA

Contacto: DANIA

Número de contacto: +1 707-653-5765