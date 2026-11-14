Daniel Wellington celebra a quienes más importan en esta temporada festiva

(Información remitida por la empresa firmante)

Desde los favoritos para el día a día hasta piezas que destacan, la Guía de Regalos para las Fiestas 2026 reúne relojes y joyas seleccionados pensando en ellos.

ESTOCOLMO, 14 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Un regalo resulta personal cuando refleja a la persona que lo recibe. En esta temporada festiva, Daniel Wellington presenta su Guía de Regalos para las Fiestas 2026, que reúne relojes y joyas con los que resulta sencillo encontrar algo que encaje a la perfección con la personalidad de cada uno. Desde un reloj que complementa el estilo diario hasta una joya que simboliza un vínculo especial, esta guía pone en valor la intención que hay detrás de cada elección.

Inspirada en el minimalismo escandinavo y diseñada para los momentos compartidos, Daniel Wellington propone un enfoque refinado para los regalos de estas fiestas. Sus líneas depuradas, formas expresivas y detalles cuidadosamente pensados permiten expresar el estilo personal a través de cuatro categorías seleccionadas: regalos para él, regalos para ella, regalos por menos de 100 dólares y regalos por menos de 200 dólares.

Regalos para él, los modelos Pathfinder GMT e Iconic Chronograph ofrecen dos formas distintas de complementar su estilo, ya sea que prefiera un reloj con espíritu aventurero o uno de corte más deportivo. La colección de joyería Ellipse completa la selección con piezas que aportan un toque final sofisticado, ideales para lucir solas o combinadas con su reloj favorito.

Regalos para ella, el modelo Ophelia Mini aporta delicadas proporciones a la muñeca, mientras que el modelo Corta ofrece un carácter de inspiración vintage con una visión contemporánea. Las colecciones de joyería Flow y Pearl brindan aún más posibilidades para personalizar el regalo, desde formas fluidas hasta una luminosidad sutil. En conjunto, ofrecen opciones elegantes tanto para el uso diario como para ocasiones especiales.

La selección regalos por menos de 100 dólares aporta un toque personal a los pequeños gestos, con una variedad de joyas que incluye Pavé ring, Elan Unity Necklace, Tide Mesh bracelet y Classic Lumine Earrings. Desde un sutil destello hasta un símbolo de unión, estas piezas constituyen un detalle especial para una amistad cercana, una pareja o alguien que merece un agradecimiento inesperado.

La selección regalos por menos de 200 dólares, selecciona los relojes Quadro Mini, Petite Mini y Bound que ofrecen una variedad de siluetas para adaptarse a distintos gustos, desde proporciones compactas hasta líneas geométricas. El Crystal Link Necklace aporta una opción más expresiva, al combinar eslabones llamativos con detalles de cristal, ideal para quienes adoran las piezas que no pasan desapercibidas. Cada una de estas propuestas permite celebrar la propia individualidad a través de un regalo elegido especialmente para esa persona.

"Hacer un regalo es una oportunidad para expresar lo que alguien significa para ti, especialmente cuando las palabras no siempre fluyen con facilidad", señaló Shari Fabiani, directora de marketing de Timex Group. "Elegir algo que refleje quién es esa persona transmite un mensaje: 'Te conozco, te valoro y eres importante para mí'. En esta temporada navideña, queremos que Daniel Wellington ayude a las personas a compartir ese sentimiento con quienes más les importan".

Daniel Wellington invita a todos a centrarse en la persona: su estilo, su individualidad y los detalles que la definen. Descubra regalos elegidos con esmero, capaces de convertir momentos significativos en recuerdos duraderos.

Para más información, visite danielwellington.com.

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Acerca de Daniel WellingtonFundada en Suecia en 2011, Daniel Wellington es una marca global de relojes y joyas, reconocida por su diseño escandinavo minimalista y su estilo atemporal. Como parte de Timex Group, la marca crea relojes y joyas modernos y versátiles que celebran el estilo personal y una elegancia sobria.

Acerca de Timex GroupTimex Group diseña, fabrica y comercializa relojes y joyas que reflejan un legado de maestría artesanal, así como un compromiso con la narrativa y la innovación. Con sede en Shelton, Connecticut, y contando con diversas unidades operativas y más de 2.500 empleados en todo el mundo, Timex Group se sitúa entre los principales fabricantes de relojes a nivel global. Su cartera incluye marcas icónicas de alcance mundial, tales como Timex, Timex Atelier, adidas, Aston Martin, Daniel Wellington, Ferragamo, Furla, Gc, Guess, Nautica, rag & bone y Versace.

Contactos para los mediosPatricia Rappaport, patricia.rappaport@civic-us.comRachel Walder, rachel.walder@civic-us.com

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