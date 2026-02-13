Danube Properties e Isabellai se asocian para reforzar en Europa los proyectos de Danube en Dubái

Rizwan Sajan Founder & Chairman Danube | S. Cabezas-Castellanos - @isabellai

La colaboración consolida la estrategia de expansión en Europa de los desarrollos de Danube en Dubái a través de la red internacional de agencias inmobiliarias prime de Isabellai

Madrid, 13 de febrero de 2026.-Danube Properties ha firmado un acuerdo de colaboración comercial con Isabellai para impulsar la promoción y comercialización internacional de sus desarrollos residenciales en Dubái en los mercados europeos. Danube es uno de los principales promotores de Dubái y registró en 2025 un volumen de transacciones de aproximadamente 1.800 millones de dólares.



Danube, con una consolidada presencia internacional, amplía aún más su alcance global a través de su colaboración con la red de agencias de Isabellai, permitiendo un modelo de ventas internacionales estructurado y escalable.



Dentro de su estrategia global de ventas, Isabellai ha desarrollado Agency Bridge, un modelo que conecta agencias inmobiliarias seleccionadas con proyección internacional con destinos residenciales prime en todo el mundo.



Agency Bridge está diseñado para agencias con experiencia internacional acreditada y altos estándares profesionales, lo que permite a Isabellai consolidar un ecosistema global de ventas eficaz y sostenible en distintos mercados, incluyendo roadshows estratégicos en ubicaciones internacionales prime orientados a inversores cualificados y mercados clave.



Isabellai proporciona a estas agencias asociadas información centralizada de proyectos y procesos de transacción optimizados, facilitando que puedan representar desarrollos internacionales con un alto nivel de calidad, coherencia y eficiencia operativa, respaldados por herramientas tecnológicas avanzadas.



La alianza permite reforzar la visibilidad internacional de los desarrollos de Danube mediante una red estructurada de agencias especializadas en mercados estratégicos europeos.



El modelo combina presencia local, coordinación internacional y una metodología comercial estandarizada para facilitar procesos transfronterizos con mayor trazabilidad y eficiencia en mercados estratégicos de alto valor.



Esta colaboración refuerza la estrategia internacional de ventas de Danube y pone de relieve la creciente relevancia de redes profesionales altamente especializadas para conectar desarrollos inmobiliarios globales con inversores internacionales cualificados.

