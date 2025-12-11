Dany D mi amor cierra la 'Trilogía de los Besos' con la canción '¡Abrázame!'

Abrazame - Dany D mi amor - Dany D mi amor

Valencia, 11 de dicimebre de 2025.-

Dani D mi amor con la canción '¡Abrázame!' cierra la película musical 'Triología de los Besos'

El cantante, compositor y actor europeo-latino, originario de Transilvania-Rumania (la Tierra de los Vampiros), marca su regreso musical con el lanzamiento de ¡Abrázame!, la emotiva tercera y última canción de su aclamada Trilogía de los Besos. Esta producción, con una estética elegante y moderna, consolida su visión artística integral y ha tenido una gran receptividad entre el público latino, que se ha identificado de inmediato con la intensidad de esta balada cinematográfica.



La canción se presenta con un estilo auténticamente cinematográfico, como una "telenovela rumana-mexicana", y evoca el género de balada profunda popularizado por figuras como Alejandro Fernández.



La propuesta de Dany D mi amor combina el drama del teatro, la intensidad del pop latino y la magia del amor universal, creando una experiencia que trasciende la música.



¡Abrázame! narra la conmovedora historia de un amor imperfecto y apasionado, al que el artista otorga, mediante su creación, el valor necesario para llegar a su fin. El cortometraje que acompaña el lanzamiento muestra cómo, entre amor y dolor, el protagonista decide retirarse a su castillo en Transilvania en busca de paz en la soledad. Sin embargo, antes de la despedida definitiva, la historia concluye de forma profundamente humana, llena de aceptación, con una última noche juntos marcada por un acto de atención y cariño. Esta emoción queda reflejada en el estribillo: "Abrázame, aunque sea la última vez y bésame como si fuera la primera vez".



Video musical: https://www.youtube.com/watch?v=vOiTAfTz4CA



¿Quién es Dany D mi amor?

Dany D mi amor, cuyo nombre real es Daniel Ionica Dobre, originario de Transilvania, la Tierra de los Vampiros, es mucho más que un cantante: representa un viaje emocional envuelto en ritmo, voz y pasión. Formado en la disciplina del teatro y el cine, y forjado en escenarios de Europa y América Latina, se posiciona como una de las nuevas voces del pop latino de Europa del Este.



Egresado de la Universidad de Teatro y Cine UNATC I.L. Caragiale, cuenta con una trayectoria que incluye papeles destacados en musicales como Jesús en Jesus Christ Superstar (2006) y El Che en Evita (2010), además de apariciones cinematográficas en See You Soon (2015), junto a Liam McIntyre (HBO Spartacus), y en Queen Maria (2019) de Alexis Sweet Cahill. En 2016, su talento fue reconocido en X Factor Romania, donde su desempeño lo posicionó entre los favoritos del público.



Desde 2019, Dany D mi amor incursiona en la industria musical con la Trilogía de los Besos, iniciada con Besos Criminales (2019) y continuada con No me Mates (2021). Su voz, descrita como "profunda, sensual, poderosa y honesta", canaliza deseo, dolor y esperanza, trascendiendo idiomas y fronteras.



Es relevante destacar que Dany D mi amor es responsable de la música, letra, guion y dirección de sus producciones, demostrando una entrega total en cada acto poético que invita al público a sentir sin miedo.

¡Abrázame! y sus cinco versiones remix (Bachata, Merengue, Tribal House, Dance y Acústico Piano y Voz) están disponibles en todas las plataformas digitales de streaming y en la señal matriz y sus cableras IPTV aliadas en el mundo. El canal oficial de YouTube, Dany D mi amor, ofrece todo su contenido musical y audiovisual.



Redes sociales de Dany D mi amor:

Instagram: https://www.instagram.com/danyd_miamor

Facebook: https://www.facebook.com/danyd.miamor



