Daqo presenta soluciones de distribución de energía prefabricadas y sin SF6 en The smarter E Europe 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

MUNICH, 1 de julio de 2026/PRNewswire/ -- A medida que los mercados europeos aceleran la integración de las energías renovables, el despliegue del almacenamiento de energía y la electrificación, los propietarios de proyectos se enfrentan a una creciente presión para conectar más rápidamente la nueva generación y las cargas de alto consumo energético a la red, al tiempo que cumplen con requisitos más estrictos en materia de rendimiento ambiental, fiabilidad y certeza en la entrega.

Un aspecto destacado fue la unidad de distribución anular (RMU) DQS Air Series de Daqo, libre de SF6. Combinando aislamiento de aire seco con interrupción por vacío, DQS Air ofrece una alternativa a los equipos convencionales de SF6 para la distribución de media tensión. Su diseño compacto y sellado busca reducir las necesidades de mantenimiento y garantizar un funcionamiento fiable en redes de distribución urbanas, conexiones de proyectos de energías renovables, instalaciones industriales y proyectos de modernización de la red.

Daqo también presentó su última RMU con aislamiento de aire, libre de SF6, para redes de distribución secundaria. Diseñada para una configuración flexible, monitorización inteligente y operación remota, esta solución satisface las necesidades de los clientes que buscan una infraestructura de distribución eléctrica más sostenible y fácil de gestionar.

Para proyectos de energía renovable y almacenamiento, Daqo destacó sus soluciones de subestaciones fotovoltaicas y de sistemas de almacenamiento de energía en contenedores. Al integrar los transformadores elevadores, los interruptores de media y baja tensión, la monitorización y los sistemas auxiliares en una unidad preparada en fábrica, la solución ayuda a los desarrolladores y a las empresas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) a reducir las interfaces en obra, simplificar la coordinación y acortar el tiempo desde la entrega hasta la conexión a la red.

Para sectores con alto consumo energético, como los centros de datos, Daqo presentó DQMpower 2.0, una solución de alimentación modular que integra la distribución de baja tensión, las funciones de los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), la gestión de la calidad de la energía y la monitorización. Esta solución mejora la eficiencia de la implementación, optimiza el espacio en la sala eléctrica y aumenta la visibilidad operativa. La tecnología de transformadores de estado sólido de Daqo también despertó interés como plataforma innovadora para una interacción flexible entre redes, cargas, almacenamiento y sistemas de alimentación de CC.

"En The smarter E Europe, nuestras conversaciones con los clientes confirmaron una clara prioridad del mercado: los proyectos de infraestructura energética necesitan equipos más limpios, una conexión a la red más rápida y una mayor certeza en la entrega", afirmó Kevin Lin, director general para la región europea de Daqo. "Daqo está reforzando su coordinación local y su red de socios en Europa para que los clientes puedan acceder a paquetes técnicos integrados con interfaces más claras y un mejor soporte para la entrega".

La estrategia europea de Daqo consiste en combinar la escala de fabricación con la coordinación local y el soporte de socios. La base industrial de la compañía incluye 32 empresas de fabricación, con capacidades que abarcan equipos de media y baja tensión, transformadores, automatización e integración de sistemas. Para los clientes europeos, esto se traduce en paquetes técnicos coordinados, menos interfaces con proveedores y una entrega más controlable. De cara al futuro, Daqo seguirá colaborando con empresas de servicios públicos, promotores, empresas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) y clientes industriales para impulsar una infraestructura energética más limpia, fiable y de despliegue más rápido en toda Europa.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/daqo-presenta-soluciones-de-distribucion-de-energia-prefabricadas-y-sin-sf6-en-the-smarter-e-europe-2026-302815802.html