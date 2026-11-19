(Información remitida por la empresa firmante)

- Dar Global y la Organización Trump celebran el exitoso lanzamiento ante inversores internacionales de un proyecto en Catar valorado en 700 millones de dólares

PALM BEACH, Fla., 19 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Dar Global, la promotora inmobiliaria internacional de lujo que cotiza en la bolsa de Londres, y The Trump Organization marcaron el lanzamiento oficial de Trump International Simaisma, en Catar, durante un evento exclusivo celebrado en Palm Beach, Florida.

El evento reunió a inversores internacionales e invitados distinguidos para marcar la introducción del destino de lujo valorado en QAR 2.500 millones (aproximadamente 700 millones de dólares estadounidenses), reforzando la expansión continua de la cartera de bienes raíces de la marca Trump en mercados globales clave.

Trump International Simaisma, en Catar, combina una lujosa vida frente al mar, golf de clase mundial y una excepcional selección de servicios y comodidades. En el corazón del complejo se encuentran las Trump Residences, una exclusiva comunidad cerrada compuesta por villas de tres, cuatro y cinco dormitorios bajo la marca Trump; cada una de ellas ofrece acceso a la playa y vistas panorámicas tanto del mar como del campo de golf. El proyecto también alberga el Trump International Golf Club, Simaisma, Catar, que cuenta con un campo de golf de campeonato de 18 hoyos, una exclusiva casa club para socios y un club de playa.

Para enriquecer aún más la experiencia residencial, se dispone de un centro comunitario privado que ofrece una amplia gama de instalaciones deportivas, recreativas y de bienestar. En conjunto, estas propuestas conforman un destino singular donde convergen la privacidad, el lujo y un estilo de vida de alto nivel.

Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de The Trump Organization, explicó: Nuestra colaboración con Dar Global sigue demostrando el enorme potencial que tienen los destinos de lujo de primer nivel en los mercados internacionales. Trump International Simaisma, en Catar, constituye una incorporación extraordinaria a nuestra cartera global, al combinar un campo de golf de campeonato de categoría mundial con una oferta residencial a medida. Nos enorgullece llevar la calidad, el servicio y el prestigio inigualables de la marca Trump a este destino emblemático.

Ziad El Chaar, consejero delegado de Dar Global, comentó: El exitoso lanzamiento de Trump International Simaisma, en Catar, celebrado en Mar-a-Lago, refleja la solidez de nuestra alianza con The Trump Organization y la creciente demanda global de proyectos inmobiliarios de lujo bajo marcas reconocidas. Juntos, hemos establecido una base sólida en diversos mercados y observamos un potencial significativo para ampliar nuestra cartera en la región. Nuestro enfoque sigue centrado en identificar destinos emblemáticos donde podamos desarrollar proyectos de lujo singulares y generar valor a largo plazo.

Dar Global sigue reforzando su presencia internacional mediante proyectos residenciales y hoteleros de lujo en Europa y Oriente Medio. A fecha de 30 de junio de 2026, la cartera de la empresa había alcanzado un valor bruto de desarrollo (GDV) total de 23.000 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja su continua expansión en destinos de reconocimiento internacional.

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