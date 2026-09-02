Dario Regattieri impulsa Raíz Urbana para devolver la cultura a espacios históricos en desuso - beon. Worldwide

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 02 de septiembre 2026.- La iniciativa de beon. Worldwide combina narrativa, producción y operación para transformar patrimonio urbano e industrial en nuevos lugares de encuentro, programación cultural y desarrollo para las ciudades.

Un teatro cerrado, un antiguo cine sin uso o un edificio emblemático alejado de la vida cotidiana no representan únicamente patrimonio infrautilizado. También son escenarios culturales que una ciudad ha dejado de habitar.

A partir de esta idea, Dario Regattieri, CEO de beon. Worldwide, impulsa Raíz Urbana, una iniciativa nacida de su compromiso personal con la recuperación de espacios escénicos y lugares con memoria para devolverlos a la cultura, al encuentro ciudadano y a la actividad económica.

El proyecto aborda teatros históricos, antiguos cines, pabellones, mercados, edificios industriales, fábricas, molinos, palacios y otros inmuebles singulares que puedan recuperar una función contemporánea como espacios para las artes escénicas, el entretenimiento, la divulgación, las conferencias, los eventos o el turismo cultural.

Raíz Urbana parte de una premisa: la conservación arquitectónica es esencial, pero un espacio solo vuelve plenamente a la vida cuando recupera contenido, público y una relación activa con su entorno.

He visto edificios que conservaban intacta su memoria, pero habían dejado de formar parte del presente. Raíz Urbana nace de una convicción personal: nuestros teatros, cines y espacios emblemáticos no deben convertirse en recuerdos inmóviles. Deben volver a abrirse para la cultura y para las personas, señala Dario Regattieri.

El modelo de Raíz Urbana integra la definición estratégica y narrativa del proyecto, el diseño de la experiencia, su producción, la puesta en marcha y la gestión posterior. Esta propuesta se apoya en la experiencia de beon. Worldwide, compañía española independiente con más de veinticinco años de trayectoria, más de 9.000 proyectos desarrollados en 50 países, 350 profesionales y más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones propias de producción.

La iniciativa cuenta con referencias vinculadas a la recuperación y activación de espacios singulares. Entre ellas se encuentran el histórico Teatro Calderón de Madrid y su terraza Lírico; el antiguo Pabellón de Canadá de la Expo'92 de Sevilla, convertido en un nuevo espacio para eventos en la Isla de la Cartuja; y el Cine Jerezano, cerrado hace veinticinco años y actualmente inmerso en un proceso de recuperación para su reapertura como Teatro Jerezano.

El compromiso de Dario Regattieri con los espacios escénicos fue reconocido en 2025 con el Premio Internacional Gregorio Arcos por su contribución a la conservación del patrimonio teatral y la recuperación de teatros históricos. Regattieri es, además, patrono de la Fundación AMIThE, Amigos de los Teatros Históricos de España.

En declaraciones del presidente de AMIThe, Javier López-Galiacho, “Desde la Fundación Amigos de los Teatros Históricos de España celebramos el nacimiento de Raíz Urbana, una brillante y necesaria iniciativa que entiende que el patrimonio solo se salva de verdad cuando vuelve a estar vivo. España posee un extraordinario legado de teatros, cines y espacios históricos que necesitan recuperar su función cultural y social. Raíz Urbana aporta una visión innovadora al unir conservación, programación cultural y desarrollo económico."

"Bajo el impulso de Dario Regattieri, patrono de nuestra Fundación y referente internacional en la dinamización de teatros históricos, este proyecto puede convertirse en un referente para la recuperación de espacios con memoria, generando cultura, identidad y futuro para nuestras ciudades."

Raíz Urbana se dirige a ayuntamientos, comunidades autónomas, fundaciones culturales, entidades patrimoniales, propietarios privados, promotores y organismos de turismo interesados en dar una nueva vida a sus espacios mediante modelos con identidad, programación y capacidad para mantenerse activos a largo plazo.

Toda la información sobre la iniciativa y sus proyectos está disponible en raizurbana.es



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