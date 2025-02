Dársena21 obtiene la certificación como almacén ECO: la especialización del almacén alimentario

(Información remitida por la empresa firmante)

Dársena21 ha sido reconocida oficialmente como almacén ecológico tras obtener la certificación de SOHISCERT. Este logro refuerza su apuesta por prácticas responsables y servicios especializados para un mercado en crecimiento

Fontanar (Guadalajara), 3 de febrero de 2025.- Dársena21, empresa referente en el sector de la logística y el almacenamiento de mercancías y productos, obtiene la certificación de almacén ecológico (ECO), otorgada por SOHISCERT, organismo de Control y Certificación autorizado en Castilla-La Mancha.



Esta acreditación refuerza el compromiso de Dársena21 con el sector alimentario, dando un paso más en la especialización para el almacenaje de productos ecológicos.



El certificado avala que Dársena21 cumple con el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, que regula la producción ecológica y el etiquetado de productos orgánicos. Este reconocimiento certifica que la actividad principal de la empresa incluye el almacenamiento de productos ecológicos y no ecológicos bajo los más estrictos estándares.



Conforme al certificado dispuesto en el Artículo 35, Apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/848, Dársena21 está autorizada para el almacenamiento de productos ecológicos y no ecológicos agrarios transformados, incluidos los productos de la acuicultura, destinados a ser utilizados para la alimentación humana.



Este logro se suma a la licencia de almacén alimentario ya obtenida por Dársena21, ampliando así su capacidad para ofrecer servicios especializados a productores y distribuidores de alimentos que apuestan por una cadena de suministro ecológica.



Compromiso con la excelencia y el medioambiente

La nueva certificación se une a la batería de certificaciones que reflejan los esfuerzos de Dársena21 por liderar el cambio hacia un futuro más eficiente, transparente, seguro y sostenible. Así, el grupo cuenta con la ISO 14001, ENS nivel ALTO, ISO 27001, ISO 9001, UNE-EN 15713 y es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, entre otras categorías ESG y RSC. "Este reconocimiento no solo valida nuestra capacidad para gestionar productos ecológicos bajo los estándares europeos, sino que también refuerza nuestro compromiso con nuestros clientes mejorando cada año las soluciones que les ofrecemos, poniendo el foco, también, en generar procesos cada vez más sostenibles", destacó José Galván, CEO de Dársena21.



La adaptación de las instalaciones para cumplir con los requisitos de la certificación ECO es un proceso riguroso, que incluye desde el diseño de protocolos específicos para evitar la contaminación cruzada, hasta la formación del personal en buenas prácticas de manipulación y almacenamiento de productos orgánicos.



Un servicio integral para el sector de la alimentación ecológica

Con esta nueva certificación, Dársena21 refuerza su posición como socio estratégico para empresas que buscan soluciones logísticas que mantengan y respeten la gestión integral ecológica de la cadena de suministro, cuidando la sostenibilidad y el respeto por el medioambiente.



La empresa está preparada para ofrecer servicios logísticos adaptados a las necesidades del creciente mercado de productos ecológicos, proporcionando garantías a toda la cadena de valor.



Sobre Dársena21

Dársena21 es una empresa líder en logística y almacenamiento, dedicada a ofrecer soluciones personalizadas y sostenibles para sus clientes, especializándose en almacenaje alimentario y ECO, depósito aduanero (DA), logística de placas solares y material fotovoltaico, logística ecommerce y fulfillment, contribuyendo al desarrollo de una cadena de suministro más eficiente y responsable.





