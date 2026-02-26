(Información remitida por la empresa firmante)

- DataJoint lanza la capa de control de IA Agentic para flujos de trabajo científicos, lo que permite una IA defendible y reproducible en la I+D regulada

La empresa se presentará en el PMWC 2026 y el Congreso Lab of the Future USA

HOUSTON, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- DataJoint anunció hoy el lanzamiento de DataJoint Agentic AI, una capa de ejecución gobernada para flujos de trabajo científicos que permite la operación de IA semiautónoma en datos rigurosamente estructurados y ricos en procedencia.

A medida que las instituciones farmacéuticas y académicas aceleran la inversión en IA generativa y agente para impulsar la innovación, muchas se enfrentan a una limitación crítica: los sistemas de IA entrenados con datos científicos fragmentados y poco descritos no pueden reproducir, auditar ni defender sus resultados de forma fiable. En entornos de investigación regulados, esta falta de contexto genera un riesgo científico y operativo significativo.

DataJoint aborda este desafío desde su origen.

La plataforma captura datos científicos multimodales en marcos interconectados y definidos con precisión, integrando metadatos completos y procedencia computacional completa en cada resultado experimental. Al fundamentar los agentes de IA en esta base rica en contexto, DataJoint permite la ejecución automatizada del flujo de trabajo, preservando la reproducibilidad, la trazabilidad y la responsabilidad de las decisiones.

"La IA científica será tan fiable como la base de datos que la sustenta", afirmó Jim Olson, consejero delegado de DataJoint. "Creamos DataJoint para garantizar que cada análisis basado en IA se base en una procedencia estructurada y un contexto computacional, de modo que las decisiones científicas no solo sean más rápidas, sino también defendibles y fiables".

La IA con agente de DataJoint permite la ejecución semiautónoma de procesos científicos complejos de múltiples pasos en imágenes, electrofisiología, genómica, datos de comportamiento y más, dentro de un marco gobernado y reproducible, diseñado para entornos regulados y de investigación. Para las industrias farmacéutica y biotecnológica, esto significa una validación de hipótesis más rápida y conjuntos de datos compatibles con IA que respaldan la confianza regulatoria. Para los centros académicos y médicos, significa escalar la investigación sofisticada sin sacrificar el rigor. Y todo con el fin de acelerar los descubrimientos y la innovación.

Por ejemplo, un agente de IA que opera dentro de DataJoint puede validar entradas experimentales, activar el procesamiento posterior, detectar inconsistencias en los datos y la estructura, y garantizar la reproducibilidad computacional, todo ello mientras mantiene un registro completo y consultable de decisiones y transformaciones.

La infraestructura de datos científicos estructurados de DataJoint ya está implementada en centros médicos académicos líderes y entornos de investigación industrial, lo que facilita la reproducción de flujos de trabajo multimodales a gran escala.

Exhibiciones de la industria

DataJoint demostrará sus capacidades de inteligencia artificial (IA) en:

PMWC 2026 (Conferencia Mundial de Medicina de Precisión)4-6 de marzo de 2026 | San José, CA

Congreso Lab of the Future USA 2-3 de marzo de 2026 | Boston, MA

Estos eventos reúnen a líderes en medicina de precisión, I+D biofarmacéutica y transformación digital de laboratorios.

Acerca de DataJoint

DataJoint Inc. es una empresa de infraestructura de datos científicos que proporciona la base estructurada necesaria para una investigación reproducible y preparada para la IA. Al aplicar estructuras de datos explícitas, integrar la procedencia computacional y orquestar procesos multimodales, DataJoint permite a las organizaciones de investigación reducir el riesgo científico y, al mismo tiempo, acelerar la adopción de una IA fiable.

Con sede en Houston, Texas, DataJoint apoya a centros médicos académicos y organizaciones de I+D de la industria que buscan una IA científica duradera y defendible.

Para más información, visite www.datajoint.com .

Contacto para medios:Doug Welsh, responsable de ingresosDataJoint info@datajoint.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2783095/DataJoint_Logo_Logov1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/datajoint-lanza-la-capa-de-control-de-ia-agentic-para-flujos-de-trabajo-cientificos-302698201.html