Datamaran cambia de marca, pasando de la gestión de problemas ESG a la gobernanza empresarial

(Información remitida por la empresa firmante)

Datamaran presenta una nueva identidad de marca que refleja su evolución hacia una plataforma de gobernanza empresarial impulsada por IA.

NUEVA YORK y LONDRES, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Datamaran anunció un cambio de marca integral, presentando una nueva identidad visual, posicionamiento de marca y sitio web que reflejan la empresa en la que se ha convertido: una plataforma de gobernanza impulsada por IA en la que confían las principales empresas globales.

Durante más de 12 años, el producto de Datamaran se centró en la gestión de cuestiones ESG. Sin embargo, las prioridades de los consejos de administración han cambiado: la complejidad regulatoria se ha intensificado y los riesgos y oportunidades, como la IA, las políticas comerciales y la cadena de suministro, han pasado de ser temas de vigilancia a largo plazo a exigir acciones inmediatas. Se espera que los equipos directivos no solo informen sobre temas no financieros, sino que defiendan sus posturas con pruebas en tiempo real. Lo que antes era un ejercicio de sostenibilidad se ha convertido en una disciplina continua de gobernanza y gestión de riesgos, y la marca Datamaran debía reflejarlo.

"Hace dos años, nuestros clientes eran equipos de sostenibilidad que pensaban en el valor a largo plazo. Hoy, esos temas se han convertido en riesgos empresariales inmediatos, y estamos presentes en las reuniones con los responsables de riesgos, legales y directivos, porque las preguntas que se les plantean han cambiado", afirmó Marjella Lecourt-Alma, consejera delegada y cofundadora de Datamaran. "Nuestro producto había evolucionado para adaptarse a ese cambio, pero nuestra marca no. Este cambio de marca cierra esa brecha. Es la expresión más clara hasta la fecha de lo que Datamaran siempre ha buscado: brindar a los equipos directivos una forma sólida y basada en evidencia para gestionar los riesgos que realmente importan".

Una marca construida sobre nuevas normas de mercado

La nueva identidad se distancia del lenguaje visual del sector de la sostenibilidad con el que Datamaran se lanzó, introduciendo un sistema de diseño basado en señales, evidencia y monitoreo continuo, los mismos principios que definen el producto. El sitio web renovado, disponible desde hoy, reorganiza la narrativa de Datamaran en torno a casos de uso de gobernanza, reemplazando el mensaje centrado en la sostenibilidad con un lenguaje diseñado para audiencias de riesgo, legales y ejecutivas.

Este cambio refleja una realidad de mercado más amplia: el abanico de riesgos y oportunidades emergentes se ha ampliado, al igual que los equipos responsables de gestionarlos. En casi una de cada tres operaciones activas actualmente, un asesor jurídico general o un director de riesgos participa en las reuniones junto con el responsable de sostenibilidad.

"El trabajo en materia de sostenibilidad no ha desaparecido; simplemente se ha trasladado", afirmó Nick Geurds, director de ingresos de Datamaran. "Hoy en día, los asesores jurídicos generales, los directores de riesgos y otros altos directivos participan en casi un tercio de nuestras negociaciones, y necesitan un proceso sólido y basado en datos, no un simple panel de control de sostenibilidad. Este cambio de marca ofrece a nuestro equipo comercial una narrativa que se ajusta a nuestro público objetivo y al valor que aportamos, lo que permite a los potenciales clientes reconocer más rápidamente que Datamaran forma parte del debate sobre gobernanza corporativa".

Por qué ahora

Este lanzamiento se produce tras un año de evolución del producto que superó el crecimiento de la marca. Desde su lanzamiento en febrero, la solución de monitorización regulatoria de Datamaran ha ganado popularidad entre los responsables legales y de cumplimiento normativo: prueba de que tanto la amplitud de los temas que abarca como la profundidad de los datos que los respaldan van mucho más allá de los criterios ESG. Con identificación de riesgos continua y análisis comparativo con otras empresas, el resultado son capacidades basadas en IA diseñadas para equipos multidisciplinares que operan en un entorno cada vez más dinámico y exigente.

Para explorar la nueva marca y el sitio web, visite datamaran.com.

Contacto: Helen Skeen, directora de comunicaciones y análisis: helen.skeen@datamaran.com.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/datamaran-cambia-de-marca-pasando-de-la-gestion-de-problemas-esg-a-la-gobernanza-empresarial-302866101.html