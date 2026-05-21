(Información remitida por la empresa firmante)

- Datamaran mejora su plataforma central basada en IA para ayudar a las empresas a integrar temas no financieros y fortalecer su gobernanza

La plataforma permite a las organizaciones identificar, priorizar y supervisar continuamente los riesgos y oportunidades externos para la supervisión estratégica y la preparación en materia de gestión de riesgos de seguridad informática (CSRD).

NUEVA YORK y LONDRES, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Datamaran anunció mejoras significativas en su plataforma Core.

Las expectativas de los reguladores, los inversores y las partes interesadas siguen evolucionando. A medida que la Comisión Europea avanza en sus marcos de información, las empresas se enfrentan a una creciente presión no solo para definir, sino también para defender sus prioridades no financieras, que abarcan los riesgos sistémicos, los criterios ESG y las cuestiones emergentes. Muchas aún se basan en evaluaciones estáticas que rápidamente quedan obsoletas, lo que crea una brecha entre la estrategia y la realidad externa.

Datamaran Core cierra esta brecha al transformar la forma en que las empresas integran temas no financieros en su estrategia, pasando de un ejercicio puntual a una capacidad continua y basada en datos, lo que permite a las organizaciones mantenerse alineadas con lo que más importa y defender su posición.

Estas mejoras ofrecen a las organizaciones una forma estructurada y basada en datos para identificar, priorizar y supervisar continuamente los riesgos y las oportunidades que dan forma a su negocio. La diferencia en 2026 radica en que las empresas desean hacerlo de una manera más ágil, rentable e integrada.– Marjella Lecourt-Alma, consejero delegado y cofundador de Datamaran

Con Datamaran, contamos con un proceso objetivo y basado en datos que aporta rigor y solidez a nuestra estrategia. La plataforma ha generado mejoras de eficiencia de casi el 90 % y una reducción significativa de costes, al tiempo que nos permite realizar más análisis, involucrar a más partes interesadas y justificar nuestras decisiones con pruebas claras, algo cada vez más crucial.– Director de Fortune 500 Financial Institution

Novedades en Datamaran Core

Esta versión ofrece mejoras específicas en los módulos de Inteligencia de las Partes Interesadas y Doble Materialidad de la plataforma:

Monitoreo de señales externas : Monitorea los cambios en el entorno externo (novedades regulatorias, divulgaciones de pares y cambios en la cadena de valor) para convertirlos en señales dinámicas y procesables, e identificar riesgos emergentes antes de que se conviertan en sorpresas.

: Monitorea los cambios en el entorno externo (novedades regulatorias, divulgaciones de pares y cambios en la cadena de valor) para convertirlos en señales dinámicas y procesables, e identificar riesgos emergentes antes de que se conviertan en sorpresas. Matriz dinámica de inteligencia de partes interesadas : Destaca las prioridades cambiantes de las partes interesadas, lo que permite revisiones estratégicas proactivas para evaluar los riesgos de desalineación.

: Destaca las prioridades cambiantes de las partes interesadas, lo que permite revisiones estratégicas proactivas para evaluar los riesgos de desalineación. Arquitectura de colaboración mejorada: Permite la participación de toda la organización mediante flujos de trabajo basados en roles y encuestas a las partes interesadas.

Panorama de la industria de IRO : Una nueva vista de análisis de brechas compara los impactos, riesgos y oportunidades (IRO) con los informes de pares auditados de CSRD, identificando lo que puede faltar, enfatizarse en exceso o ser inconsistente según las mejores prácticas emergentes.

: Una nueva vista de análisis de brechas compara los impactos, riesgos y oportunidades (IRO) con los informes de pares auditados de CSRD, identificando lo que puede faltar, enfatizarse en exceso o ser inconsistente según las mejores prácticas emergentes. Recomendaciones de IRO generadas por IA: Proporciona sugerencias específicas basadas en divulgaciones de pares que se pueden agregar directamente al inventario de una organización y refinar mediante flujos de trabajo.

Diseñada para la estrategia y la gobernanza

Basándose en datos de 10.000 empresas, fuentes regulatorias de más de 190 jurisdicciones y medios de comunicación globales, Datamaran Core permite a las organizaciones validar y evolucionar continuamente su estrategia en consonancia con los cambios externos.

La plataforma admite requisitos normativos y de cumplimiento específicos, desde ISSB hasta CSRD. A medida que las empresas de la Fase 2 de CSRD se incorporan al ámbito de aplicación, presta servicio a las empresas de la Fase 1, reforzando los procesos existentes, y a las empresas de la Fase 2 que buscan una solución eficiente y preparada para auditorías.

Datamaran Core aporta estructura, transparencia e inteligencia continua al proceso. Ya sea para mejorar la gobernanza y la estrategia, o para cumplir específicamente con ISSB o CSRD, la plataforma le ofrece la solución.– Ian van der Vlugt, vicepresidente, líder de mercado, Análisis y formación

Para aprender más, visite https://www.datamaran.com/datamaran-core .

Contacto: Helen Skeen, directora de Comunicaciones y análisis: helen.skeen@datamaran.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2982038/Datamaran_Core_Photo.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2982037/Datamaran_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/datamaran-mejora-su-plataforma-central-basada-en-ia-302778658.html