Datamaran nombra a Bert Sinnema como director de tecnología

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, NUEVA YORK y LEEUWARDEN, Países Bajos, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Datamaran, el proveedor de software de gestión y riesgos impulsado por IA, anunció hoy el nombramiento de Bert Sinnema como director de tecnología. Con sede en la oficina de Leeuwarden de la compañía en los Países Bajos, Sinnema liderará los equipos globales de ingeniería y productos de Datamaran, incluido el centro de ingeniería en Valencia (España), impulsando la tecnología y la visión del producto detrás de la plataforma que ayuda a las organizaciones a comprender y gestionar los riesgos y oportunidades en evolución.

Como director de tecnología, Sinnema será dueña de la visión del producto, la estrategia y la hoja de ruta tecnológica de Datamaran, desde el establecimiento de la dirección hasta la arquitectura, la entrega y los equipos que la construyen. Asume el cargo en un momento crucial para la empresa, a medida que Datamaran profundiza su uso de la IA en toda la plataforma para brindar a los clientes información más rápida y más lista para tomar decisiones sobre el riesgo, la regulación y las expectativas de las partes interesadas. Su mandato: liderar la organización de ingeniería y productos, acelerar el ritmo del desarrollo de productos impulsado por IA y garantizar que la plataforma siga el ritmo del panorama de riesgos cada vez más complejo y en rápida evolución.

Un historial comprobado en el escalamiento de equipos de ingeniería de producto

Sinnema aporta más de 12 años de experiencia en liderazgo de ingeniería de producto en empresas emergentes, empresas en expansión y plataformas líderes en su sector, con una profunda especialización en la intersección de la ingeniería, la ciberseguridad y la IA. Se une a Datamaran procedente de Eye Security, la empresa de ciberseguridad de mayor crecimiento en Europa, donde fue vicepresidente de ingeniería y creó la organización de producto e ingeniería desde cero, triplicando el tamaño del equipo internacional con múltiples sedes y ayudando a la empresa a alcanzar una ronda de financiación Serie C de 60 millones de euros.

Antes de Eye Security, Sinnema trabajó durante más de tres años en HackerOne, la plataforma líder mundial de hacking ético y recompensas por detección de errores, donde llegó a ser director de ingeniería. Anteriormente, fundó y fue director de tecnología de SmartLockr, una plataforma de comunicaciones seguras y privacidad que financió con recursos propios, expandió a tres países y participó en el programa Microsoft Ventures Accelerator en Berlín.

Preparando el próximo capítulo de Datamaran

"Bert ha dedicado su carrera a crear organizaciones de ingeniería desde cero y a escalarlas en algunos de los entornos más exigentes, incluso como fundador. Sabe de primera mano lo que se necesita para convertir una convicción en realidad y para adaptarse continuamente a la evolución del mercado", afirmó Marjella Lecourt-Alma, consejera delegada y cofundadora de Datamaran. "A medida que Datamaran evoluciona de la gestión de cuestiones ESG a una plataforma de gobernanza impulsada por IA, la mentalidad emprendedora de Bert y su experiencia en la creación de equipos, tecnología y cultura lo convierten en el líder idóneo para definir el futuro de nuestros equipos, clientes y socios".

"Me gusta trabajar en la intersección del liderazgo en ingeniería de producto y la IA, donde se plantean los problemas más complejos y se toman las decisiones de mayor impacto", declaró Sinnema. "Datamaran está aplicando la IA para ayudar a las organizaciones a navegar por un panorama de riesgos realmente complejo, y me entusiasma aportar mi experiencia en la creación y el escalado de organizaciones de ingeniería y producto a esta misión. Este es el momento más interesante para desarrollar tecnología, y estoy deseando formar parte de este proceso junto al equipo".

Contacto: Helen Skeen, directora de Comunicaciones y Análisis: helen.skeen@datamaran.com.

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