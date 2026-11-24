(Información remitida por la empresa firmante)

-Datassential amplía su inteligencia global sobre alimentos y bebidas mediante el análisis de menús basado en IA y un nuevo agente de IA

Con el respaldo de 25 años de liderazgo en el seguimiento de tendencias en menús, estos dos lanzamientos ponen a disposición de los equipos del sector de alimentos y bebidas datos sobre menús y operadores provenientes de más de 80 países.

LONDRES, 24 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Datassential, la plataforma líder en inteligencia sobre el sector de alimentos y bebidas, anunció hoy una importante expansión de su oferta global mediante dos lanzamientos basados en inteligencia artificial: Global Menu Analysis, una nueva forma de analizar los menús de operadores de todo el mundo, y el Datassential AI Agent, que conecta su base de datos de más de 13 millones de operadores de servicios de alimentación directamente con herramientas de inteligencia artificial para empresas.

"Los menús son el lugar donde las tendencias se hacen realidad y donde se ganan las ventas", afirmó Pascal Hartwig, director general para la región EMEA. "Global Menu Analysis ofrece a los equipos de alimentos y bebidas una conexión directa entre lo que sucede en el menú y el establecimiento que lo sirve; así, pueden dejar de hacer suposiciones y empezar a tomar medidas. Combinar la inteligencia artificial con nuestros datos globales de menús y nuestra experiencia en el seguimiento de tendencias permite obtener un nivel de información estratégica que el sector nunca antes había visto".

Basado en una cobertura global en rápida expansión

Ambos lanzamientos se sustentan en una importante ampliación de la cobertura de menús de Datassential, que abarca tanto establecimientos independientes como cadenas en todo el mundo. De este modo, cada dato sobre un menú está vinculado al perfil del establecimiento correspondiente dentro de una base de datos que cubre más de 80 países. Desde enero de 2026, Datassential ha:

más que triplicado su base de datos global, hasta incluir 1,4 millones de menús de restaurantes y bares, e

su base de datos global, hasta incluir 1,4 millones de menús de restaurantes y bares, e incorporado menús de más de 20 países nuevos en seis continentes.

Global Menu Analysis: nueva herramienta para la inteligencia de ventas y la innovación

Global Menu Analysis permite a los usuarios buscar cualquier alimento, bebida, sabor o ingrediente, y conocer su frecuencia de aparición, los lugares donde es más común, con qué otros elementos se combina y cuál es su precio; todo ello, desde una perspectiva a nivel nacional hasta el detalle de una ciudad específica. Para los equipos de ventas e innovación, esto se traduce en respuestas más rápidas y decisiones más acertadas.

Para los equipos de ventas:

Presencia en el mercado: identifica qué segmentos, tipos de cocina y categorías de productos incluyen con mayor frecuencia un sabor o ingrediente determinado.

identifica qué segmentos, tipos de cocina y categorías de productos incluyen con mayor frecuencia un sabor o ingrediente determinado. Enfoque en operadores: localiza a los operadores que ya incluyen un producto en sus menús y los añade a su lista de clientes potenciales.

localiza a los operadores que ya incluyen un producto en sus menús y los añade a su lista de clientes potenciales. Argumentos basados en menús: incorpora ejemplos reales de menús y precios en todas sus conversaciones de venta.

Para los equipos de innovación:

Señales tempranas de tendencias: detecta sabores e ingredientes en auge antes de que alcancen su punto máximo.

detecta sabores e ingredientes en auge antes de que alcancen su punto máximo. Validación de la demanda: confirma la demanda por parte de los operadores antes de comprometerte con la producción o la distribución.

confirma la demanda por parte de los operadores antes de comprometerte con la producción o la distribución. Referentes de precios: compara los precios de los menús por segmento para establecer el nivel de precios adecuado.

En los próximos meses, los equipos también podrán aprovechar el Menu Adoption Cycle (MAC), la herramienta insignia de Datassential, desarrollada y calibrada específicamente para cada mercado.

"Durante décadas, nuestros clientes han confiado en los datos de menús de Datassential para decidir qué vender, dónde y a quién", afirmó Jim Emling, consejero delegado de Datassential. "Llevar esto a nuevos mercados, integrando menús e inteligencia artificial desde el primer día, representa una de nuestras mayores inversiones hasta la fecha".

Datassential AI Agent: datos fiables del sector, integrados en la IA

El Datassential AI Agent incorpora datos verificados de más de 13 millones de operadores a nivel mundial directamente en las herramientas de inteligencia artificial que los equipos ya utilizan, como Claude, ChatGPT y Copilot. Basado en el Model Context Protocol (MCP), permite a los usuarios realizar consultas en lenguaje natural (por ejemplo: "Busca establecimientos independientes de alto volumen que sirvan tacos de birria en Ámsterdam") y obtener respuestas precisas en cuestión de segundos.

Los equipos de ventas pueden combinar la inteligencia de Datassential con sus propios datos y sistemas internos para crear listas de clientes potenciales, identificar oportunidades de mercado, preparar reuniones y dimensionar mercados; todo ello a través de una conexión segura de solo lectura.

Gracias a Global Menu Analysis y al Datassential AI Agent, las empresas de alimentos y bebidas obtienen una visión coherente del mercado a nivel de operador en cualquier lugar donde operen, lo que garantiza que cada propuesta comercial y decisión sobre productos se base en datos reales. Para obtener más información, visite datassential.com.

Acerca de Datassential

Datassential es la autoridad global en inteligencia sobre el sector de alimentos y bebidas; ayuda a marcas, distribuidores y operadores a tomar decisiones con seguridad en una industria compleja y en rápida evolución. Fundada en 2001, la empresa realiza un seguimiento de más de 13 millones de operadores de servicios de alimentación en más de 80 países, combinando inteligencia de ventas, análisis de menús, monitoreo de ofertas por tiempo limitado, hábitos de consumo y diversos informes, junto con estudios personalizados sobre los consumidores y pruebas de conceptos.

Empresas líderes del sector de alimentos y bebidas, entre ellas Unilever Food Solutions, Suntory, Ferrero, Pernod Ricard y Red Bull, confían en Datassential para anticiparse a las tendencias futuras.

Para consultas de los medios, envíe un correo electrónico a: media@datassential.com

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