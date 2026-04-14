Datavault AI y AgSensor Solutions anuncian alianza de consultoría para tokenizar activos de datos agrícolas

Datavault AI y AgSensor Solutions anuncian alianza - Datavault AI Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

Colaboración para identificar y monetizar datos de suelo, carbono y agricultura regenerativa para su intercambio global

Madrid, 14 de abril de 2026.- Datavault AI Inc. ("Datavault AI" o la "Compañía") (NASDAQ:DVLT), proveedor de tecnologías de monetización de datos, certificación (credentialing), engagement digital y tokenización de activos del mundo real ("RWA"), y AgSensor Solutions, LLC ("AgSensor") han anunciado hoy el cierre de un acuerdo definitivo de alianza de consultoría para identificar, valorar y tokenizar activos de datos agrícolas de alto valor.



La alianza permite a Datavault AI aprovechar la profunda experiencia sectorial de AgSensor en el ámbito de la tecnología agrícola para localizar y evaluar empresas con activos de datos significativos adecuados para las plataformas patentadas de tokenización Information Data Exchange ("IDE"), DataScore y DataValue. La alianza de consultoría se centra en segmentos clave que incluyen sensores de suelo, datos de carbono y sostenibilidad, plataformas IoT agrícolas y empresas de datos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en agricultura regenerativa.



Al integrar el conocimiento especializado del sector de AgSensor con la infraestructura de monetización de Datavault AI, las compañías buscan crear una nueva clase de activos digitales líquidos y transparentes derivados de la economía agrícola global, valorada en 5 billones de dólares. Esta iniciativa proporciona a productores agrícolas y proveedores tecnológicos una vía conforme a la regulación —en línea con la normativa de valores, privacidad de datos y prevención del blanqueo de capitales aplicable— para desbloquear el valor latente de sus datos, al tiempo que ofrece a los inversores exposición a métricas críticas de sostenibilidad y seguridad alimentaria.



Nathaniel T. Bradley, CEO de Datavault AI, declaró: "Nuestra alianza con AgSensor Solutions es un paso clave en la expansión de nuestra estrategia de tokenización de RWA hacia el sector agrícola, fundamental. Los datos son la nueva cosecha para el agricultor moderno, y al aplicar nuestras tecnologías patentadas de valoración e intercambio a métricas de suelo y sostenibilidad, estamos creando un mercado transparente para la inteligencia agrícola. Esta alianza de consultoría garantiza que los datos agrícolas de alto valor sean correctamente evaluados y posicionados para su monetización global".



Michael J. DeSa, cofundador y CEO de AgSensor, añadió: "La colaboración con Datavault AI nos permite cerrar la brecha entre la sensórica agrícola avanzada y la economía digital. Existe un enorme volumen de datos de alta calidad generados en el campo que sigue infravalorado. A través de este acuerdo, proporcionamos al sector las herramientas para tokenizar estos activos, impulsando nuevas fuentes de ingresos para prácticas regenerativas y mejorando el valor global del ecosistema de datos agrícolas".



La alineación estratégica se centra en la identificación de oportunidades con activos de datos de alto valor, el refinamiento del posicionamiento del producto para el mercado agrícola y la facilitación de la integración de estos activos en las líneas de producto de Datavault AI. Esta operación refuerza aún más el liderazgo de Datavault AI en la tokenización de diversos activos del mundo real y establece un punto de referencia para la valoración y el intercambio de datos agrícolas estratégicos.



Sobre Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (NASDAQ:DVLT) es un pionero en experiencias de datos impulsadas por IA, valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma en la nube de la compañía ofrece soluciones integrales a través de sus divisiones de Acoustic Sciences y Data Sciences. La división de Acoustic Sciences de Datavault AI incluye las tecnologías patentadas WiSA, ADIO y Sumerian, así como tecnologías pioneras de transmisión inalámbrica multicanal y de alta definición de sonido espacial, incluyendo propiedad intelectual sobre sincronización de audio y cancelación de interferencias multicanal.



La división de Data Science aprovecha el poder de Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para habilitar la percepción de datos experienciales, la valoración y la monetización segura. La plataforma sirve a múltiples industrias, incluyendo deportes y entretenimiento, eventos e instalaciones, biotecnología, educación, fintech, inmobiliario, salud, energía y más.



IDE permite gemelos digitales y la concesión de licencias de nombre, imagen y semejanza (NIL) mediante la vinculación segura de objetos físicos del mundo real con metadatos inmutables, fomentando una IA responsable con integridad. El conjunto tecnológico de Datavault AI es totalmente personalizable e incluye automatización con IA y aprendizaje automático, integración con terceros, analítica detallada, automatización de marketing y monitorización publicitaria. La compañía tiene su sede en Filadelfia, PA. Más información en www.datavaultsite.com.



Sobre AgSensor Solutions

AgSensor Solutions es una consultora estratégica especializada en la identificación y optimización de activos de tecnología agrícola y datos. La firma se centra en conectar proveedores de datos agrícolas de alto valor con plataformas avanzadas de monetización e intercambio para impulsar la innovación en salud del suelo, secuestro de carbono y agricultura sostenible. Más información en www.agsensorsolutions.com.

Contacto

Emisor: Datavault AI Inc.

Nombre contacto: Edward Barger

Descripción contacto: Vicepresidente de Relaciones con Inversores en Datavault AI Inc.

Teléfono de contacto: 267-817-7251