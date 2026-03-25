Datavault AI se asocia con la emergente estrella británica del peso pesado Moses Itauma

El fenómeno del boxeo de 21 años mostrará la marca Datavault AI en el combate en Manchester contra Jermaine Franklin - Datavault AI Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

El fenómeno del boxeo de 21 años mostrará la marca Datavault AI en el combate en Manchester contra Jermaine Franklin

Madrid, 25 de marzo de 2026.- Datavault AI Inc. ("Datavault AI" o la "Compañía") (NASDAQ: DVLT), proveedor de tecnologías de monetización de datos, acreditación, interacción digital y tokenización de activos del mundo real ("RWA"), anunció hoy que ha firmado un acuerdo de asociación con la invicta sensación británica del boxeo de peso pesado Moses Itauma. El esperado combate del campeón de la Commonwealth, de 21 años, contra Jermaine Franklin tendrá lugar el 28 de marzo de 2026 en el Co-op Live Arena de Manchester, Inglaterra, y será transmitido a nivel global en DAZN. La asociación refleja el enfoque estratégico de Datavault AI en el talento de élite de deportes de combate, a medida que la compañía desarrolla su plataforma de intercambio de activos digitales de nombre, imagen y semejanza ("NIL") de atletas, en colaboración exploratoria con Sports Illustrated.



Itauma (13-0, 11 KOs) es ampliamente considerado como uno de los jóvenes talentos más explosivos del boxeo. El campeón de peso pesado de la Commonwealth ha demolido a todos sus oponentes en su carrera profesional, incluido un impresionante nocaut en el primer asalto contra el exaspirante al título mundial Dillian Whyte en agosto de 2025. Nombrado Prospecto del Año 2024 por The Ring, Itauma representa la próxima generación de excelencia en el boxeo de peso pesado, el calibre de atleta con el que Datavault AI prevé asociarse a medida que avanza su plataforma NIL.



"Moses Itauma representa el futuro del boxeo de peso pesado: exactamente el calibre de atleta con el que imaginamos trabajar a medida que desarrollamos nuestra plataforma NIL", dijo Nathaniel Bradley, CEO de Datavault AI. "Estamos orgullosos de apoyarlo en este momento clave de su carrera y esperamos explorar cómo la tecnología de Datavault AI puede servir a atletas de élite como Moses mientras construyen y protegen sus legados digitales. Su combate del 28 de marzo en Manchester nos brinda una plataforma global para mostrar nuestro compromiso con la próxima generación de excelencia deportiva".



"Cuando vi el compromiso de Datavault AI en el ámbito de los deportes de combate, me entusiasmé mucho con esta asociación. Han hecho cosas muy importantes con el WBC, y estoy emocionado de replicarlo e incluso dar un paso más", afirmó Moses Itauma. "Mi equipo y negocio familiar, Tunnel Culture, están en la posición perfecta para ayudar a ejecutar y dar vida a esto".



Las partes están explorando la posible ampliación de la asociación más allá del combate del 28 de marzo para incluir una posible participación en la futura plataforma de intercambio de activos digitales NIL de Datavault AI. A medida que Datavault AI avanza en su plataforma, con un lanzamiento comercial previsto para la segunda mitad de 2026, la compañía considera a atletas como Itauma socios ideales para demostrar cómo las tecnologías emergentes pueden permitir a los deportistas controlar y monetizar sus derechos de nombre, imagen y semejanza de formas innovadoras. La colaboración podría extenderse a contenido de campamentos de entrenamiento, acceso detrás de cámaras y oportunidades de interacción con los aficionados que aprovechen la tecnología propietaria de Datavault AI.



La asociación con Itauma se basa en el anuncio del 28 de enero de 2026 de Datavault AI sobre su colaboración exploratoria con Sports Illustrated para desarrollar una plataforma propietaria de intercambio de activos digitales centrada en el deporte. Esa colaboración, con un lanzamiento comercial previsto para la segunda mitad de 2026, tiene como objetivo crear el destino definitivo para la monetización NIL, impulsado por los agentes de inteligencia artificial ("IA") patentados Data Vault, DataScore y DataValue de Datavault AI, contratos inteligentes y el Information Data Exchange ("IDE") compatible con el Nasdaq Financial Framework.



Con el mercado NIL universitario de EE. UU. proyectado para alcanzar los 2.550 millones de dólares en 2026 y el mercado global de patrocinio y respaldo deportivo previsto para crecer hasta los 195.500 millones de dólares para 2032, Datavault AI se posiciona a la vanguardia de la representación de atletas y la innovación en activos digitales. La plataforma tecnológica de la compañía, segura a nivel cuántico, permite el comercio NIL transparente, eficiente y escalable globalmente a través de fronteras.



Este anuncio sigue muy de cerca el reciente acuerdo definitivo de Datavault AI para adquirir NYIAX, fusionando una infraestructura de nivel institucional con la monetización de datos impulsada por IA para activos tokenizados, incluidos los derechos NIL.



Sobre Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (NASDAQ: DVLT) lidera el camino en experiencias de datos impulsadas por IA, valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma basada en la nube de la compañía proporciona soluciones integrales con un enfoque colaborativo en sus divisiones de Ciencias Acústicas y Ciencias de Datos. La división de Ciencias Acústicas de Datavault AI incluye tecnologías patentadas WiSA, ADIO y Sumerian, así como tecnologías pioneras en transmisión inalámbrica de sonido espacial y multicanal de alta definición, con propiedad intelectual que cubre temporización de audio, sincronización y cancelación de interferencias multicanal. La División de Ciencia de Datos aprovecha el poder de Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para ofrecer soluciones de percepción de datos experienciales, valoración y monetización segura. La plataforma en la nube de Datavault AI ofrece soluciones integrales para múltiples industrias, incluyendo licencias de software de computación de alto rendimiento para deportes y entretenimiento, eventos y recintos, biotecnología, educación, fintech, inmobiliario, salud, energía, entre otros. El Information Data Exchange permite gemelos digitales, la concesión de licencias de nombre, imagen y semejanza mediante la vinculación segura de objetos físicos del mundo real con objetos de metadatos inmutables, fomentando una IA responsable con integridad. El conjunto tecnológico de Datavault AI es completamente personalizable y ofrece automatización mediante IA y aprendizaje automático, integración con terceros, analítica y datos detallados, automatización de marketing y monitorización publicitaria. La compañía tiene su sede en Filadelfia, PA. Más información sobre Datavault AI en www.dvlt.ai.

Contacto

Emisor: Datavault AI Inc.

Nombre contacto: Alan Wallace

Descripción contacto: Responsable de Relaciones Públicas en Datavault AI Inc.

Teléfono de contacto: 267-817-7251