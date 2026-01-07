Datavault AI colabora con Riflessi para habilitar gemelos digitales 3D inmersivos en la Quinta Avenida de NY

Datavault AI habilita gemelos digitales 3D inmersivos en NY - Datavault AI Inc

Nueva York, 7 de enero de 2026.-

Riflessi implementará gemelos digitales de las líneas de moda de lujo de Brunello Cucinelli, Gucci, Tom Ford, Kiton y Tommy Hilfiger, entre otras marcas líderes, con DVHOLO interactivo. Pantalla holográfica 3D en el distrito de la moda de la Quinta Avenida de Nueva York

Datavault AI Inc. ("Datavault AI" o la "Compañía") (NASDAQ: DVLT), líder en tecnologías de experiencia de datos, valoración y monetización, ha anunciado hoy una colaboración con Riflessi, un destino comercial premium de la Quinta Avenida de Nueva York frecuentado por consumidores globales y marcas de moda y estilo de vida de reconocimiento internacional. La colaboración contempla la instalación de las tecnologías DVHOLO™ y ADIO de Datavault AI en febrero de 2026 y tiene como objetivo generar nuevas fuentes de ingresos mediante el aprovechamiento de datos y contenidos a través de exhibiciones personalizadas de moda de lujo, al tiempo que permite experiencias publicitarias inmersivas patrocinadas mediante la plataforma de pantallas holográficas DVHOLO™ y la tecnología de audio espacial ADIO.



A través del conjunto tecnológico de Datavault AI, estas marcas —y otras que operan dentro o en el entorno del ecosistema Riflessi— podrán patrocinar experiencias y visuales holográficos inmersivos que refuercen la narrativa de marca, al tiempo que generan métricas de interacción y conversión medibles. Las tecnologías combinadas permiten a las marcas de moda presentar colecciones futuras a audiencias segmentadas antes de su lanzamiento, apoyando iniciativas de preventa.



Medios inmersivos patrocinados en espacios físicos de retail de alto valor

El enfoque de Datavault AI transforma los entornos físicos de retail en activos de medios medibles y listos para patrocinio. Mediante DVHOLO™ y ADIO, las marcas pueden desplegar contenidos holográficos dinámicos y mensajes de audio direccional en zonas específicas del interior de la tienda y del escaparate, creando experiencias inmersivas alineadas con campañas estacionales, lanzamientos de producto o activaciones de marca.



Estos emplazamientos patrocinados están diseñados para aumentar el tiempo de permanencia, elevar el nivel de interacción del consumidor y generar señales de interacción anonimizadas —como impresiones, duración del engagement y patrones de interacción espacial—. El marco propietario de valoración de datos de Datavault AI permite estructurar estas señales como activos de datos monetizables, manteniendo al mismo tiempo la privacidad del consumidor y el cumplimiento normativo.



"He trabajado en medios durante más de 16 años en televisión, narrativas de largo formato y plataformas icónicas de publicidad exterior. Mostrar las tecnologías DVHOLO y ADIO en una de las calles de la moda más emblemáticas de Nueva York, como la Quinta Avenida, en Riflessi, supondrá un punto de inflexión para las marcas. Esta tecnología tiene el potencial de escalar rápidamente en Nueva York y en otras grandes ciudades del mundo", afirmó Vince Caruso, socio gestor de Riflessi Media Group LLC.



NYIAX: habilitando publicidad transaccional y redes de medios respaldadas por datos

Se espera que la colaboración se amplíe aún más a través de la relación de Datavault AI con NYIAX Inc. ("NYIAX"), una plataforma de negociación impulsada por Nasdaq para contratos de publicidad, medios y datos, una vez que se complete la transacción con NYIAX. NYIAX proporciona la infraestructura financiera y contractual que permite que inventarios de publicidad inmersiva —como emplazamientos holográficos y patrocinios de audio espacial— puedan fijarse en precio, estandarizarse y negociarse de forma transparente y auditable.



Tras la adquisición de NYIAX por parte de Datavault AI, la Compañía podrá integrar sus datos de engagement y su inventario de medios experienciales con las capacidades de mercado de NYIAX, y las marcas que trabajen con Riflessi podrán participar en redes publicitarias verificadas por datos que van más allá de las impresiones estimadas. Esta estructura permite a los anunciantes patrocinar experiencias físico-digitales con métricas claramente definidas, condiciones contractuales y validación de rendimiento.



Construcción de modelos escalables de medios y monetización de datos en el retail de lujo

De forma conjunta, Datavault AI, Riflessi y NYIAX demuestran cómo los espacios de retail de lujo pueden evolucionar hacia nodos de medios de nueva generación, donde convergen el tráfico físico, la interacción inmersiva y el patrocinio publicitario. Esta colaboración refleja la estrategia más amplia de Datavault AI de conectar entornos del mundo real con infraestructuras institucionales de monetización de datos y publicidad, creando oportunidades escalables en retail, medios y marketing experiencial.



Acerca de Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) lidera el desarrollo de experiencias de datos impulsadas por IA, así como la valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma en la nube de la Compañía ofrece soluciones integrales con un enfoque colaborativo a través de sus Divisiones de Ciencia Acústica y Ciencia de Datos.



La División de Ciencia Acústica de Datavault AI incluye tecnologías patentadas WiSA, ADIO y Sumerian, así como tecnologías pioneras de transmisión inalámbrica HD espacial y multicanal, con propiedad intelectual que cubre la temporización de audio, la sincronización y la cancelación de interferencias multicanal.



La División de Ciencia de Datos aprovecha el potencial de Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para ofrecer soluciones de percepción experiencial de datos, valoración y monetización segura. La plataforma en la nube de Datavault AI presta servicio a múltiples industrias, incluyendo licencias de software HPC para deportes y entretenimiento, eventos y recintos, biotecnología, educación, fintech, inmobiliario, salud, energía y más.



El Information Data Exchange (IDE) permite la creación de gemelos digitales y la concesión de licencias de nombre, imagen y semejanza (NIL) mediante la vinculación segura de objetos físicos del mundo real a objetos de metadatos inmutables, fomentando una IA responsable con integridad. El conjunto tecnológico de Datavault AI es totalmente personalizable e incluye automatización mediante IA y aprendizaje automático (ML), integración de terceros, analítica y datos detallados, automatización de marketing y monitorización publicitaria. La Compañía tiene su sede en Filadelfia, PA. Más información en www.dvlt.ai.







